KHB présente l'analyseur automatique d'immunoessais par chimiluminescence Polaris V150 au salon MEDICA 2025

XI'AN, Chine, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- La société Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd. (KHB), fournisseur mondial de solutions de diagnostic in vitro (DIV), dévoile sa dernière plateforme compacte de chimiluminescence, l'analyseur automatique d'immunoessais par chimiluminescence Polaris V150, à l'occasion du salon MEDICA 2025, l'une des principales expositions mondiales consacrées à l'industrie médicale. Produit phare du stand de KHB cette année, le Polaris V150 témoigne de l'innovation permanente de l'entreprise en matière de diagnostic automatisé.

Conçu pour les laboratoires de petite et moyenne taille, ainsi que pour les tests STAT et urgents dans les grands hôpitaux et les laboratoires tiers, le Polaris V150 intègre efficacité, précision et facilité d'utilisation dans une plateforme de bureau. Affichant un encombrement de seulement 0,36 m², l'analyseur apporte aux laboratoires de puissantes capacités d'immunoessais sans nécessiter d'appareils externes, grâce à son écran tactile intégré et à sa conception compacte.

Encombrement réduit et efficacité des flux de travail

Malgré son faible encombrement de 0,36 m², le Polaris V150 est capable de réaliser 150 tests par heure, ce qui permet aux laboratoires d'atteindre une grande efficacité opérationnelle dans un espace de travail limité. Il effectue un chargement continu des échantillons, des réactifs et des coupelles de réaction, tandis que sa fonction STAT garantit le traitement prioritaire des échantillons urgents pour une prise de décision clinique rapide. Le système offre 40 positions d'échantillon, accepte le sérum et le plasma, procède à une dilution automatisée et détecte totalement le niveau de liquide, les caillots et les collisions afin d'améliorer la fiabilité des flux de travail.

Haute précision grâce à la technologie ALP-AMPPD

Équipé d'un système de chimiluminescence ALP-AMPPD à haute performance, le Polaris V150 assure une précision et une exactitude élevées (CV < 3 %) dans l'ensemble des essais. L'analyseur adopte un kit de réactifs tout en un comprenant des calibrateurs avec des informations sous la forme de code QR et une courbe maîtresse, ce qui permet un fonctionnement standardisé et une gestion simplifiée des réactifs.

Menu de réactifs complet et élargi

Le Polaris V150 prend en charge un menu de tests mis au point de manière indépendante, qui englobe plus de 60 essais portant sur 10 panels majeurs de maladies pour couvrir un large éventail de besoins en matière de diagnostic de routine. Le portefeuille d'essais comprend des marqueurs de la fonction thyroïdienne et des hormones sexuelles, des marqueurs tumoraux et des maladies infectieuses, des marqueurs cardiaques, de l'inflammation, du métabolisme des glucides, de l'anémie, du métabolisme osseux, etc.

Systèmes intelligents et expérience d'utilisation améliorée

Outre ses performances analytiques, le Polaris V150 intègre une conception intelligente du système qui favorise l'ergonomie du laboratoire. La plateforme permet de suivre en temps réel l'état des réactifs et des consommables pour garantir aux laboratoires une visibilité totale sur leur niveau de préparation opérationnelle. Son interface utilisateur claire et intuitive et son écran tactile intégré facilitent une navigation efficace et un fonctionnement rationalisé, qui réduisent les besoins en formation et améliorent l'expérience globale des utilisateurs.

Stabilité fiable des réactifs et maintenance intelligente

Pour assurer une performance continue de qualité, l'analyseur fournit une réfrigération embarquée 24 heures sur 24 (2-8 °C) pour jusqu'à 12 positions de réactifs en vue d'une stabilité optimale des réactifs. Des fonctions telles que la surveillance à distance et la maintenance automatique limitent les indisponibilités et simplifient les flux de travail pour aider les laboratoires à parvenir à une grande continuité opérationnelle.

Forte présence au salon MEDICA 2025

Au salon MEDICA 2025, le Polaris V150 est devenu l'une des vedettes du stand de KHB, attirant des partenaires mondiaux à la recherche de solutions d'immunoessais compactes mais très performantes. Les démonstrations en direct et les consultations techniques proposées par l'équipe d'experts de KHB ouvrent aux visiteurs une compréhension complète des capacités de l'instrument et de son adéquation dans les environnements de laboratoire de routine et d'urgence.

« L'intérêt que nous avons suscité au salon MEDICA illustre la forte demande relative à des systèmes de chimiluminescence compacts et de qualité comme le Polaris V150 », a déclaré le chef de produit de KHB. « Nous sommes enchantés de partager cette innovation avec nos partenaires internationaux et de soutenir les laboratoires du monde entier avec des solutions d'immunoessais efficaces. »

À propos du groupe KHB

Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd. (KHB, code boursier : 002022.SZ) est une société de diagnostic in vitro qui propose une gamme complète de produits de diagnostic médical, axés sur le diagnostic immunitaire, le diagnostic biochimique, le diagnostic moléculaire et les tests sur le lieu de soins. Depuis sa création en 1981, KHB est devenue une entreprise de haute technologie qui intègre des activités de recherche et développement, de fabrication et de commercialisation. La société est cotée à la bourse de Shenzhen (SZSE) depuis 2004.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site internet officiel de KHB ainsi que ses pages LinkedIn, Facebook ou Twitter.

