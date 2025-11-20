KHB Pamerkan Solusi "Automatic Chemiluminescence Immunoassay Analyzer", Polaris V150, di MEDICA 2025

Dirancang untuk laboratorium kecil dan menengah, serta memenuhi kebutuhan STAT dan pengujian darurat di rumah sakit besar dan laboratorium pihak ketiga, Polaris V150 memadukan efisiensi, presisi, dan kemudahan penggunaan dalam satu perangkat desktop. Dengan ukuran hanya 0,36 m², alat ini memiliki kemampuan imunologi mutakhir tanpa memerlukan perangkat eksternal, berkat layar sentuh bawaan dan desain kompak.

Dimensi Ringkas dan Mendukung Efisiensi Kerja

Meski hanya berdimensi 0,36 m², Polaris V150 mampu melakukan 150 tes per jam sehingga membantu laboratorium mencapai efisiensi tinggi dalam ruang kerja yang terbatas. Alat ini memfasilitasi pemuatan sampel, reagen, dan reaction cup secara kontinu, sedangkan fungsi STAT memprioritaskan sampel darurat untuk mempercepat proses pengambilan keputusan klinis. Sistem ini memiliki 40 posisi sampel, dapat memproses serum dan plasma, serta fitur-fitur pengenceran otomatis (automated dilution) dan deteksi level cairan, clot, dan anti-collision yang meningkatkan keandalan alur kerja.

Akurasi Tinggi dengan Teknologi ALP–AMPPD

Dilengkapi sistem chemiluminescence ALP–AMPPD berkinerja tinggi, Polaris V150 menghasilkan akurasi dan presisi tinggi (CV < 3%) pada berbagai tes. Alat ini menggunakan desain all-in-one reagent kit yang mencakup kalibrator dengan kode QR dan master curve, memudahkan standarisasi proses dan penanganan reagen.

Menu Reagen yang Lengkap dan Terus Dioptimalkan

Polaris V150 mendukung menu pengetesan secara mandiri dengan lebih dari 60 jenis alat uji untuk 10 panel penyakit utama, mencakup kebutuhan diagnostik rutin. Portofolio Polaris V150 meliputi penanda (marker) tiroid, hormon seks, penanda tumor, penyakit infeksi, penanda jantung, inflamasi, metabolisme glukosa, anemia, metabolisme tulang, dan lain-lain.

Sistem Cerdas dan Pengalaman Pengguna yang Lebih Baik

Selain kinerja analisis, Polaris V150 memiliki desain sistem cerdas yang semakin mempermudah penggunaan. Platform ini mendukung pemantauan langsung terhadap status reagen dan bahan habis pakai. Dengan demikian, laboratorium dapat memantau kesiapan operasional. Berkat antarmuka yang simpel dan intuitif, didukung layar sentuh bawaan, navigasi perangkat mudah dilakukan sehingga menghemat waktu pelatihan penggunaan perangkat dan mengoptimalkan pengalaman pengguna.

Stabilitas Reagen yang Terjaga dan Pemeliharaan Cerdas

Untuk mendukung kualitas kerja yang konsisten, Polaris V150 memiliki sistem pendingin internal yang bekerja 24 jam (2–8°C) untuk 12 posisi reagen guna menjaga stabilitas terbaik. Fitur seperti pemantauan jarak jauh dan pemeliharaan otomatis turut mengurangi waktu henti operasional (downtime) dan memperingkas alur servis, serta memperlancar kegiatan operasional laboratorium.

Menarik Perhatian Pengunjung di MEDICA 2025

Di MEDICA 2025, Polaris V150 menjadi salah satu solusi yang menarik perhatian pengunjung di booth KHB, begitu pula mitra-mitra global yang tengah mencari solusi imunologi yang ringkas namun berkinerja tinggi. Demo produk langsung dan konsultasi teknis dari tim ahli KHB membantu pengunjung yang mempelajari kemampuan solusi ini dan kesesuaiannya untuk pengujian rutin maupun keadaan darurat.

"Antusiasme pengunjung dan mitra di MEDICA menunjukkan besarnya permintaan sistem chemiluminescence yang berukuran ringkas dan berkualitas seperti Polaris V150," ujar salah seorang manajer produk KHB. "Kami gembira memperkenalkan inovasi ini kepada mitra internasional dan mendukung laboratorium di seluruh dunia dengan solusi imunologi yang efisien."

Tentang KHB Group

Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd. (KHB, Kode Saham: 002022.SZ) adalah produsen IVD yang menawarkan portofolio produk diagnostik medis untuk mendiagnosis imun, biokimia, molekuler, dan point-of-care testing (POCT). Sejak berdiri pada 1981, KHB telah berkembang sebagai perusahaan teknologi mutakhir yang mengintegrasikan litbang (R&D), manufaktur, dan pemasaran. Pada 2004, KHB resmi mencatatkan saham di Bursa Efek Shenzhen (SZSE).

Informasi selengkapnya: situs resmi KHB, serta akun-akun LinkedIn, Facebook, dan Twitter.

https://www.skhb.com/en/

https://www.linkedin.com/company/shanghai-kehua-bio-engineering-co.-ltd.-khb-/posts/?feedView=all&viewAsMember=true

https://www.facebook.com/KHBKehuaBiotech/

https://x.com/kehua_biotech

SOURCE Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd.