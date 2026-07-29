杜拜國際金融中心在 2026 年上半年取得引領業界的佳績，鞏固其於中東、非洲及南亞地區環球金融領域的領先地位

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DIFC

29 7月, 2026, 21:39 CST

阿聯酋杜拜2026年7月29日 /美通社/ -- 作為中東、非洲及南亞地區首屈一指的環球金融中心，杜拜國際金融中心 (DIFC) 今天宣佈其領先業界的營運成績，這有賴全球對杜拜作為金融、商業及創新樞紐持續抱有信心。

截至 2026 年上半年末，DIFC 的活躍註冊公司數目增至 10,018 間，期內新增 2,318 間活躍註冊公司，過去 12 個月自然增長率達 30%。 受監管的金融服務公司數目上升至 1,134 間，升幅達 16%，進一步鞏固 DIFC 作為中東、非洲及南亞地區最大、最多元化金融服務生態系統的地位，其業務涵蓋各個金融服務領域，並具備規模化營運能力。 此等佳績進一步擴大 DIFC 對杜拜經濟議程 (D33) 的貢獻，該議程矢志使杜拜躋身全球四大金融中心之列。

Dubai International Financial Centre (DIFC)
Dubai International Financial Centre (DIFC)

該中心的金融生態系統增長步伐持續領先市場，所吸引的地區辦事處數目亦高於市場整體水平。 陣容包括 327 間銀行及資本市場公司、165 間保險及再保險機構，以及 592[1] 間財富與資產管理公司，其中對沖基金的集中度更是最高。

DIFC 於全球金融中心指數攀升至第七位，不僅印證杜拜在國際舞台上的影響力與日俱增，更凸顯該中心作為亞洲、歐洲及美洲市場橋樑的關鍵作用。

DIFC 總裁 Essa Kazim 閣下表示：「DIFC 的亮眼表現，足證杜拜經濟實力雄厚、韌性非凡，且具備長期吸引力。 作為規模最大、最為多元的金融服務生態系統，DIFC 不斷吸引環球機構、資金與人才滙聚，以把握中東、非洲及南亞高增長市場的機遇。 我們之所以成功，有賴世界級監管環境、法律框架及商業生態系統，這些要素持續提升杜拜在全球頂尖金融中心之間的地位。」

2026 年上半年，DIFC 創新中心迎來 361 間新企業進駐，總數達 1,933 間，較去年同期增長 39%。

今年上半年，DIFC 繼續鞏固其作為區內私人財富管理樞紐的地位。 家族相關實體增至 1,408 個，按年增幅達 36%。 基金會數目上升至 1,409 個，過去 12 個月增長 67%。 

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1. 包括 48 間私人銀行。

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