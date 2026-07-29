杜拜國際金融中心在 2026 年上半年取得引領業界的佳績，鞏固其於中東、非洲及南亞地區環球金融領域的領先地位

該中心的金融生態系統增長步伐持續領先市場，所吸引的地區辦事處數目亦高於市場整體水平。 陣容包括 327 間銀行及資本市場公司、165 間保險及再保險機構，以及 592[1] 間財富與資產管理公司，其中對沖基金的集中度更是最高。

DIFC 於全球金融中心指數攀升至第七位，不僅印證杜拜在國際舞台上的影響力與日俱增，更凸顯該中心作為亞洲、歐洲及美洲市場橋樑的關鍵作用。

DIFC 總裁 Essa Kazim 閣下表示：「DIFC 的亮眼表現，足證杜拜經濟實力雄厚、韌性非凡，且具備長期吸引力。 作為規模最大、最為多元的金融服務生態系統，DIFC 不斷吸引環球機構、資金與人才滙聚，以把握中東、非洲及南亞高增長市場的機遇。 我們之所以成功，有賴世界級監管環境、法律框架及商業生態系統，這些要素持續提升杜拜在全球頂尖金融中心之間的地位。」

2026 年上半年，DIFC 創新中心迎來 361 間新企業進駐，總數達 1,933 間，較去年同期增長 39%。

今年上半年，DIFC 繼續鞏固其作為區內私人財富管理樞紐的地位。 家族相關實體增至 1,408 個，按年增幅達 36%。 基金會數目上升至 1,409 個，過去 12 個月增長 67%。

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1. 包括 48 間私人銀行。

SOURCE DIFC