Pencapaian H1 2026 Pusat Kewangan Antarabangsa Dubai yang terkemuka dalam industri memperkukuh kedudukan pusat tersebut di barisan hadapan kewangan global di Timur Tengah, Afrika dan Asia Selatan

DUBAI, EMIRIAH ARAB BERSATU (UAE), 29 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Pusat Kewangan Antarabangsa Dubai (DIFC), pusat kewangan global yang terkemuka di rantau Timur Tengah, Afrika dan Asia Selatan, pada hari ini mengumumkan prestasi pusat yang terkemuka dalam industri tersebut, didorong oleh keyakinan global yang berterusan terhadap Dubai sebagai destinasi untuk kewangan, perniagaan dan inovasi.

Dubai International Financial Centre (DIFC)

Bilangan syarikat berdaftar aktif DIFC meningkat kepada 10,018 pada akhir separuh pertama tahun 2026, setelah berjaya menarik minat 2,318 syarikat berdaftar aktif yang baharu, mewakili pertumbuhan organik sebanyak 30 peratus sepanjang 12 bulan yang lalu. Firma perkhidmatan kewangan yang dikawal selia meningkat kepada 1,134, peningkatan sebanyak 16 peratus, memperkukuh kedudukan DIFC sebagai ekosistem perkhidmatan kewangan terbesar dan terpelbagai yang beroperasi secara besar-besaran merentasi semua sektor di Timur Tengah, Afrika dan Asia Selatan. Pencapaian tersebut mengukuhkan lagi sumbangan DIFC kepada Agenda Ekonomi Dubai (D33) yang menyasar untuk meletakkan Dubai antara empat pusat kewangan utama dunia.

Ekosistem kewangan Pusat berkenaan terus berkembang dengan lebih pantas dan menarik minat lebih banyak pejabat serantau berbanding pasaran. Ini merangkumi 327 bank dan firma pasaran modal, 165 entiti insurans dan insurans semula, serta 592[1] firma pengurusan kekayaan dan aset – termasuk penumpuan dana lindung nilai yang paling tinggi.

Kejayaan DIFC menduduki tempat ketujuh dunia dalam Indeks Pusat Kewangan Global terus membuktikan pengaruh Dubai yang kian meningkat pada peringkat antarabangsa dan peranan Pusat berkenaan dalam menghubungkan pasaran merentasi benua Asia, Eropah dan Amerika.

Tuan Yang Terutama Essa Kazim, Gabenor DIFC berkata: "Prestasi DIFC mencerminkan kekuatan, daya tahan dan daya tarikan jangka panjang ekonomi Dubai. Sebagai ekosistem perkhidmatan kewangan terbesar dan terpelbagai, DIFC terus menarik minat institusi global, modal dan bakat yang mencari akses ke pasaran dengan pertumbuhan tinggi di seluruh Timur Tengah, Afrika dan Asia Selatan. Kejayaan kami dibina berdasarkan persekitaran kawal selia, rangka kerja undang-undang dan ekosistem perniagaan bertaraf dunia yang terus meningkatkan kedudukan Dubai dalam kalangan pusat kewangan terkemuka di dunia."

Sepanjang separuh pertama tahun 2026, Hab Inovasi DIFC mengalu-alukan 361 syarikat baharu, berjumlah 1,933, peningkatan sebanyak 39 peratus tahun ke tahun.

Pada separuh pertama tahun ini, DIFC terus mengukuhkan kedudukan pusat itu sebagai ibu kota rantau ini untuk menguruskan kekayaan persendirian. Entiti berkaitan keluarga meningkat kepada 1,408, naik 36 peratus tahun ke tahun. Yayasan meningkat kepada 1,409, naik 67 peratus dalam tempoh 12 bulan yang lalu.

Untuk Video DIFC.

1. Termasuk 48 bank swasta.