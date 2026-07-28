- Los logros del Centro Financiero Internacional de Dubái en el primer semestre de 2026, líderes en el sector, refuerzan su posición a la vanguardia de las finanzas globales en Oriente Medio, África y el sur de Asia

DUBÁI, EAU, 28 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC), el principal centro financiero mundial de la región de Oriente Medio, África y Asia Meridional, anunció hoy su rendimiento líder en el sector, impulsado por la continua confianza global en Dubái como destino para las finanzas, los negocios y la innovación.

Dubai International Financial Centre (DIFC)

El número de empresas registradas activas en el DIFC subió hasta alcanzar las 10.018 al cierre del primer semestre de 2026, tras la incorporación de 2.318 nuevas empresas registradas activas, lo que representa un crecimiento orgánico del 30% en los últimos 12 meses. Las empresas de servicios financieros reguladas crecieron hasta alcanzar las 1.134, un aumento del 16%, lo que refuerza la posición del DIFC como el ecosistema de servicios financieros más grande y diversificado, que opera a gran escala en todos los sectores de Oriente Medio, África y el sur de Asia. Estos resultados consolidan aún más la contribución del DIFC a la Agenda Económica de Dubái (D33), cuyo objetivo es posicionar a Dubái entre los cuatro principales centros financieros del mundo.

El ecosistema financiero del Centro continúa creciendo a un ritmo acelerado y atrae más oficinas regionales que el mercado. Este ecosistema abarca 327 bancos y empresas de mercados de capitales, 165 entidades de seguros y reaseguros, y 592[1] empresas de gestión de patrimonios y activos, incluyendo la mayor concentración de fondos de cobertura.

El ascenso del DIFC al séptimo puesto a nivel mundial en el Índice Global de Centros Financieros refleja aún más la creciente influencia internacional de Dubái y el papel del centro en la conexión de mercados en Asia, Europa y América.

Su Excelencia Essa Kazim, Gobernador del DIFC, declaró: "El desempeño del DIFC refleja la fortaleza, la resiliencia y el atractivo a largo plazo de la economía de Dubái. Como el ecosistema de servicios financieros más grande y diversificado, el DIFC continúa atrayendo instituciones globales, capital y talento que buscan acceso a mercados de alto crecimiento en Oriente Medio, África y el sur de Asia. Nuestro éxito se basa en un entorno normativo, un marco legal y un ecosistema empresarial de primer nivel que siguen fortaleciendo la posición de Dubái entre los principales centros financieros del mundo".

Durante el primer semestre de 2026, el Centro de Innovación del DIFC dio la bienvenida a 361 nuevas empresas, alcanzando un total de 1.933, lo que supone lograr un aumento del 39% interanual.

En el primer semestre del año, el DIFC continuó fortaleciendo su posición como capital regional para la gestión de patrimonio privado. Las entidades vinculadas a familias aumentaron hasta alcanzar la cifra de 1.408, lo que equivale a un 36 % más que el año anterior. Las fundaciones se incrementaron a 1.409, un 67% más en los últimos 12 meses.

Consulte el video del DIFC.

1. Incluye 48 bancos privados.