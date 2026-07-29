Die branchenführenden Erfolge des Dubai International Financial Centre im ersten Halbjahr 2026 festigen seine Position an der Spitze der globalen Finanzwelt im Nahen Osten, in Afrika und in Südasien.

DUBAI, VAE, 29. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Das Dubai International Financial Centre (DIFC), das weltweit führende Finanzzentrum im Nahen Osten, in Afrika und in Südasien, gab heute seine branchenführende Performance bekannt, die durch das anhaltende globale Vertrauen in Dubai als Standort für Finanzen, Wirtschaft und Innovation getragen wird.

Dubai International Financial Centre (DIFC)

Die Zahl der aktiven, im DIFC registrierten Unternehmen stieg zum Ende des ersten Halbjahres 2026 auf 10.018, nachdem 2.318 neue aktive, registrierte Unternehmen hinzugekommen waren, was einem organischen Wachstum von 30 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten entspricht. Die Zahl der regulierten Finanzdienstleistungsunternehmen stieg auf 1.134, was einem Anstieg von 16 Prozent entspricht. Damit festigte das DIFC seine Position als größtes und vielfältigstes Finanzdienstleistungs-Ökosystem, das in großem Maßstab in allen Sektoren im Nahen Osten, in Afrika und in Südasien tätig ist. Die Ergebnisse untermauern einmal mehr den Beitrag des DIFC zur Dubai Economic Agenda (D33), deren Ziel es ist, Dubai zu einem der vier führenden Finanzzentren der Welt zu machen.

Das Finanzökosystem des Zentrums wächst weiterhin schneller und zieht mehr regionale Niederlassungen an als der breite Markt. Dazu gehören 327 Banken und Kapitalmarktunternehmen, 165 Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen sowie 592[1] Vermögensverwaltungsgesellschaften – darunter die größte Konzentration an Hedgefonds.

Der Aufstieg des DIFC auf den siebten Platz im Global Financial Centres Index spiegelt einmal mehr den wachsenden internationalen Einfluss Dubais sowie die Rolle des DIFC bei der Vernetzung der Märkte in Asien, Europa und Amerika wider.

Seine Exzellenz Essa Kazim, Gouvernor des DIFC , erklärte: „Die Entwicklung des DIFC spiegelt die Stärke, Widerstandsfähigkeit und langfristige Attraktivität der Wirtschaft Dubais wider. Als größtes und vielfältigstes Ökosystem für Finanzdienstleistungen zieht das DIFC weiterhin globale Institutionen, Kapital und Fachkräfte an, die Zugang zu wachstumsstarken Märkten im Nahen Osten, in Afrika und in Südasien suchen. Unser Erfolg basiert auf einem erstklassigen regulatorischen Umfeld, rechtlichen Rahmenbedingungen und einem Geschäftsökosystem, die Dubais Position unter den weltweit führenden Finanzzentren kontinuierlich stärken."

In der ersten Jahreshälfte 2026 verzeichnete der DIFC Innovation Hub 361 neue Unternehmen, womit sich die Gesamtzahl auf 1.933 belief – ein Anstieg von 39 Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum.

In der ersten Jahreshälfte baute das DIFC außerdem seine Position als regionale Hochburg für die Verwaltung von Privatvermögen weiter aus. Die Zahl der familiennahen Unternehmen stieg auf 1.408, was einem Anstieg von 36 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Zahl der Stiftungen stieg auf 1.409, was einem Anstieg von 67 Prozent in den letzten zwölf Monaten entspricht.

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1. Umfasst 48 Privatbanken.