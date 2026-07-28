Véritables références dans le secteur, les remarquables résultats enregistrés au premier semestre de 2026 par le Centre financier international de Dubaï renforcent sa position de leader de la finance mondiale au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud

DUBAÏ, Émirats Arabes Unis, 28 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Le Centre financier international de Dubaï (DIFC), premier centre financier mondial de la région englobant le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie du Sud, a annoncé aujourd'hui des résultats exceptionnels, portés par la confiance mondiale inébranlable dont bénéficie Dubaï comme pôle d'attractivité pour la finance, les affaires et l'innovation.

Dubai International Financial Centre (DIFC)

Après l'arrivée de 2 318 nouvelles entreprises actives, le nombre d'entreprises actives enregistrées au DIFC s'élève à 10 018 à la fin du premier semestre de 2026, ce qui représente une croissance organique de 30 % au cours des 12 derniers mois. Le nombre d'entreprises de services financiers réglementées s'établit à 1 134, soit une hausse de 16 % qui consolide la position du DIFC comme écosystème de services financiers le plus grand et le plus diversifié, opérant à grande échelle dans tous les secteurs au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud. Ces résultats viennent soutenir la contribution du DIFC au programme économique de Dubaï (D33), qui vise à hisser Dubaï parmi les quatre premiers centres financiers mondiaux.

L'écosystème financier du Centre continue de croître plus rapidement et attire davantage de bureaux régionaux que le marché. Il regroupe 327 banques et sociétés opérant sur les marchés des capitaux, 165 entités d'assurance et de réassurance, ainsi que 592 sociétés de gestion de patrimoine et d'actifs[1], parmi lesquelles on trouve la plus forte concentration de fonds spéculatifs.

La progression du DIFC à la septième place mondiale dans l'indice mondial des centres financiers témoigne une nouvelle fois de l'influence grandissante de Dubaï sur la scène internationale et du rôle joué par le Centre dans la mise en relation des marchés d'Asie, d'Europe et des Amériques.

Son Excellence Essa Kazim, gouverneur du DIFC, déclare : « Les résultats du DIFC reflètent la solidité, la résilience et l'attractivité à long terme de l'économie de Dubaï. Le DIFC, qui est l'écosystème de services financiers le plus vaste et le plus diversifié, ne cesse d'attirer les institutions, les capitaux et les talents du monde entier qui cherchent à accéder aux marchés à forte croissance du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie du Sud. Notre succès repose sur un environnement réglementaire, un cadre juridique et un écosystème commercial de niveau mondial, qui confortent durablement la position de Dubaï parmi les principaux centres financiers mondiaux. »

Au cours du premier semestre de 2026, le pôle d'innovation du DIFC a accueilli 361 nouvelles entreprises, portant leur nombre total à 1 933, soit une augmentation de 39 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Au premier semestre, le DIFC a continué de consolider sa position de capitale régionale de la gestion du patrimoine privé. Le nombre d'entités liées à la famille a atteint 1 408, soit une hausse de 36 % en glissement annuel. Le nombre de fondations s'établit à 1 409, en augmentation de 67 % sur les 12 derniers mois.

Vidéo sur le DIFC.

1. Dont 48 banques privées.