Ekologizacja przestrzeni edukacyjnych w sytuacjach kryzysowych

Fundusz Education Cannot Wait i organizacja Save the Children ogłaszają partnerstwo w konsorcjum z firmą konsultingową Arup i fundacją World Wildlife Fund w celu ustanowienia nowych standardów dla tymczasowych przestrzeni edukacyjnych przyjaznych dla środowiska.

NOWY JORK, 20 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- W związku z nasileniem się zmian klimatycznych, które prowadzą do wzrostu skali i dotkliwości kryzysów na całym świecie, fundusz Education Cannot Wait (ECW) ogłosił przyznanie organizacji Save the Children dotacji w wysokości 650 000 USD w ramach mechanizmu Acceleration Facility, we współpracy z firmą konsultingową Arup i fundacją World Wildlife Fund (WWF), w celu ustanowienia nowych standardów ekologizacji tymczasowych przestrzeni edukacyjnych w sytuacjach kryzysowych. Inicjatywa ta podkreśla kluczowy związek między działaniami na rzecz klimatu a edukacją w sytuacjach kryzysowych, w czasie, gdy światowi przywódcy zbierają się na konferencji COP30, aby przyspieszyć wprowadzanie rozwiązań zapewniających bardziej zrównoważoną i odporną przyszłość.

A young Rohingya girl follows a lesson in a temporary learning centre in Cox’s Bazar, Bangladesh – home of the world’s largest refugee camp. © ECW

Tymczasowe przestrzenie edukacyjne stanowią koło ratunkowe dla dzieci znajdujących się w sytuacjach kryzysowych - od obozów dla uchodźców w Bangladeszu po tereny dotknięte powodzią w Sudanie Południowym. Jednak w sektorze tym brakuje jasnych wytycznych dotyczących projektowania, budowy i zarządzania tymi obiektami w sposób przyjazny dla środowiska, zrównoważony i sprzyjający inkluzywności. Bez odpowiednich standardów mogą one przyczyniać się do powstawania odpadów i degradacji środowiska, co dodatkowo wpływa na warunki nauki.

Aby wypełnić tę lukę, w ramach tej dotacji połączono wiodącą rolę organizacji Save the Children w zakresie praw dzieci i reagowania kryzysowego, fachową wiedzę specjalistyczną firmy Arup oraz dogłębną wiedzę fundacji WWF na temat środowiska w ramach innowacyjnego partnerstwa łączącego pomoc humanitarną, inżynierię i zrównoważony rozwój ekologiczny.

Marian Hodgkin, dyrektor globalny w Save the Children odpowiedzialny za edukację w ramach programu Learn Breakthrough, powiedział: „Nasze tymczasowe przestrzenie edukacyjne zapewniają stabilność i nadzieję w czasie kryzysu - nadzieję, która musi sięgać poza teraźniejszość i wspierać trwałą stabilność - co wymaga od nas połączenia wiedzy eksperckiej z głosem dzieci. Dzięki zaangażowaniu dzieci w kształtowanie tych przestrzeni sprawiamy, że są one bezpieczniejsze, bardziej odpowiednie i sprzyjają inkluzywności. Z kolei dbając o to, by przestrzenie edukacyjne były przyjazne dla środowiska i odporne na czynniki zewnętrzne, pokazujemy dzieciom, że inwestujemy w ich przyszłość".

„Firma Arup jest dumna z tego, że może współpracować z organizacją Save the Children i fundacją WWF, dzięki wsparciu ze strony funduszu Education Cannot Wait, przy tworzeniu bezpiecznych, zrównoważonych i odpornych na zmiany klimatu środowisk dla dzieci w sytuacjach kryzysowych. - powiedziała Hayley Gryc, zastępca dyrektora i szef działu edukacji w regionie UKIMEA w firmie Arup. - Ta inicjatywa jest ważnym krokiem w kierunku zmiany sposobu postrzegania edukacji i działań na rzecz klimatu, zapewniając, aby nawet w najtrudniejszych warunkach na świecie tymczasowe przestrzenie edukacyjne nie tylko zapewniały poczucie godności ludzkiej, ale także były przyjazne dla środowiska".

„Tymczasowe przestrzenie edukacyjne są przystaniami, które pomagają dzieciom odzyskać poczucie normalności w następstwie katastrof. Jeśli jednak nie zostaną zaprojektowane z uwzględnieniem ochrony środowiska, ryzykujemy pogłębienie wyzwań, przed którymi stoją społeczności w wyniku ekstremalnych zdarzeń, takich jak powodzie, trzęsienia ziemi i pożary. Dzięki tej współpracy opracowujemy praktyczne narzędzia, które sprawią, że każda sala lekcyjna w sytuacji kryzysowej będzie bardziej odporna na zagrożenia, sprzyjająca inkluzywności i bardziej ekologiczna" - powiedziała Anita van Breda, starsza dyrektor ds. ochrony środowiska i zarządzania katastrofami w WWF.

W ramach tej inicjatywy opracowane zostaną praktyczne, przyjazne dla użytkownika narzędzia dla placówek edukacyjnych działających na obszarach dotkniętych kryzysem, które zostaną przetestowane i udostępnione. Wytyczne będą obejmowały cały cykl życia tymczasowych przestrzeni edukacyjnych - od projektowania i pozyskiwania materiałów po konserwację i likwidację - z naciskiem na budownictwo o niewielkim wpływie na środowisko i dostosowanie do lokalnych warunków. Skupią się one również na integracji dzieci niepełnosprawnych i dzieci napotykających bariery związane z płcią.

Powstanie również globalna struktura służąca ekologizacji tymczasowych przestrzeni edukacyjnych, opracowana przy udziale lokalnych i międzynarodowych partnerów, wraz z praktycznymi wytycznymi i narzędziami do kalkulacji kosztów, przetestowana w różnych sytuacjach kryzysowych w celu zapewnienia jej przydatności w sytuacjach nadzwyczajnych. Narzędzia te będą udostępniane publicznie za pośrednictwem sieci związanych z edukacją, klimatem i pomocą humanitarną, aby wspierać ich powszechne stosowanie i zwiększać ich wpływ.

Dotacja ta jest częścią strategicznego zobowiązania ECW na rzecz edukacji uwzględniającej kwestie klimatyczne w sytuacjach kryzysowych. Inicjatywa ta wspiera pilną potrzebę wspólnego inwestowania w edukację, która jest kluczowym filarem działań na rzecz klimatu. Jest ona odpowiedzią na wezwania do działania sformułowane podczas COP30 i wnosi wkład w globalne wysiłki na rzecz zwiększenia odporności, zrównoważonego rozwoju i inkluzywności systemów edukacyjnych w obliczu eskalacji zagrożeń klimatycznych i humanitarnych.

