Zelenější vzdělávací prostory v krizových situacích
News provided byEducation Cannot Wait
Nov 19, 2025, 18:45 ET
Organizace Education Cannot Wait a Save the Children oznamují partnerství v konsorciu s organizacemi Arup a Světový fond na ochranu přírody s cílem stanovit nové standardy pro ekologicky odpovědné dočasné vzdělávací prostory.
NEW YORK, 20. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- Vzhledem k tomu, že klimatické změny zesilují rozsah a závažnost krizí po celém světě, organizace Education Cannot Wait (Vzdělání nemůže čekat/ECW) oznámila poskytnutí grantu ve výši 650.000 USD organizaci Save the Children (Zachraňte děti), v konsorciu s organizacemi Arup a Světový fond na ochranu přírody (WWF), za účelem stanovení nových standardů pro ekologizaci dočasných vzdělávacích prostor v krizových situacích. Tato iniciativa podtrhuje kritický vztah mezi klimatickými opatřeními a vzděláváním v nouzových situacích, zatímco se vedoucí světoví představitelé scházejí na konferenci COP30, aby urychlili řešení pro udržitelnější a odolnější budoucnost.
Dočasné vzdělávací prostory poskytují záchrannou síť pro děti, které se ocitly v nouzových situacích – od uprchlických táborů v Bangladéši po záplavové oblasti v Jižním Súdánu. Tomuto odvětví však chybí jasné pokyny, jak tyto struktury navrhovat, budovat a spravovat způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí, odolný a inkluzivní. Bez řádných norem mohou přispívat k plýtvání a zhoršování životního prostředí, což má další dopad na podmínky pro vzdělávání.
Aby se tato mezera zaplnila, spojuje tento grant vedoucí postavení organizace Save the Children v oblasti práv dětí, reakce na mimořádné situace a technické znalosti společnosti Arup a hluboké znalosti WWF v oblasti životního prostředí v inovativním partnerství, které propojuje humanitární pomoc, inženýrství a ekologickou udržitelnost.
Marian Hodgkin, globální vedoucí odboru pro vzdělávání, výuky pro průlomová řešení v organizaci Save the Children, řekl: „Naše dočasné vzdělávací prostory nabízejí stabilitu a naději během krize – naději, která musí přesahovat okamžitou situaci a podporovat trvalou stabilitu – což vyžaduje, abychom spojili technické znalosti s hlasy dětí. Když děti pomáhají utvářet tyto prostory, činíme je bezpečnějšími, relevantnějšími a inkluzivnějšími. A tím, že zajistíme, že tyto vzdělávací prostory budou ekologicky odpovědné a odolné, ukážeme dětem, že investujeme do jejich budoucnosti."
„Společnost Arup je hrdá na to, že může spolupracovat s organizacemi Save the Children a WWF – díky podpoře iniciativy Education Cannot Wait – na vytváření bezpečného, udržitelného a klimaticky odolného prostředí pro děti v krizových situacích," uvedla Hayley Grycová, zástupkyně ředitele a vedoucí vzdělávacího programu UKIMEA ve společnosti Arup. „Tato iniciativa je zásadním krokem k přehodnocení toho, jak se vzdělávání a klimatická opatření spojují, a zajišťuje, že i v nejnáročnějších podmínkách na světě podporují dočasné vzdělávací prostory lidskou důstojnost i odpovědnost za životní prostředí."
„Dočasné vzdělávací prostory jsou útočištěm, které po katastrofách pomáhá dětem znovu získat pocit normálnosti. Pokud však nejsou navrženy s ohledem na životní prostředí, riskujeme, že problémy, kterým komunity čelí v důsledku extrémních událostí, jako jsou povodně, zemětřesení a požáry, se ještě zhorší. Prostřednictvím tohoto partnerství vyvíjíme praktické nástroje, díky nimž budou všechny učebny v krizových situacích odolnější, inkluzivnější a ekologičtější," uvedla Anita van Bredová, zástupce ředitele pro životní prostředí a zvládání katastrof ve WWF.
V rámci této iniciativy budou vyvinuty, ozkoušeny a sdíleny praktické, uživatelsky přívětivé nástroje pro aktéry v oblasti vzdělávání působící v krizových oblastech. Pokyny budou pokrývat celý životní cyklus dočasných vzdělávacích prostor – od návrhu a zajištění materiálů po údržbu a vyřazení z provozu – s důrazem na výstavbu s nízkým dopadem na životní prostředí a přizpůsobení místním poměrům. Zaměří se také na začleňování dětí se zdravotním postižením a těch, které se potýkají s genderovými překážkami.
S přispěním místních a mezinárodních partnerů bude rovněž vytvořen globální rámec pro ekologizaci dočasných vzdělávacích prostor, spolu s praktickými pokyny a nástroji pro výpočet nákladů, které budou ověřovány v různých krizových situacích, aby byla zajištěna jejich použitelnost v nouzových stavech. Tyto nástroje budou otevřeně sdíleny prostřednictvím sítí v oblasti vzdělávání, klimatu a humanitární pomoci, aby se podpořilo jejich široké přijetí a dopad.
Tento grant je součástí strategického závazku ECW ke klimaticky inteligentnímu vzdělávání v nouzových situacích. Tato iniciativa posiluje naléhavou potřebu společných investic do vzdělávání jako klíčového pilíře klimatických opatření. Je v souladu s akčními výzvami z COP30 a přispívá k celosvětovým snahám o to, aby vzdělávací systémy byly odolnější, udržitelnější a inkluzivnější v podmínkách stupňujících se klimatických a humanitárních rizik.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2826845/Education_Cannot_Wait_Refugee.jpg
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1656121/Education_Cannot_Wait_Logo.jpg
Share this article