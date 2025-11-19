Ekologické vzdelávacie priestory v krízovom prostredí
Nov 19, 2025, 18:49 ET
Education Cannot Wait a Save the Children oznamujú partnerstvo v konzorciu so spoločnosťou Arup a Svetovým fondom na ochranu prírody s cieľom stanoviť nové štandardy pre environmentálne zodpovedné dočasné vzdelávacie priestory.
NEW YORK, 20. november 2025 /PRNewswire/ -- Keďže klimatické zmeny zintenzívňujú rozsah a závažnosť kríz po celom svete, fond Education Cannot Wait (ECW) oznámil grant v rámci programu Acceleration Facility vo výške 650 000 USD pre organizáciu Save the Children v konzorciu so spoločnosťou Arup a Svetovým fondom na ochranu prírody (WWF). Jeho cieľom je stanoviť nové štandardy pre ekologický prístup k dočasným vzdelávacím priestorom v krízovom prostredí. Táto iniciatíva zdôrazňuje kľúčové prepojenie medzi klimatickými aktivitami a vzdelávaním v núdzových situáciách v čase, keď sa svetoví lídri stretávajú na COP30, aby urýchlili riešenia pre udržateľnejšiu a odolnejšiu budúcnosť.
Dočasné vzdelávacie priestory poskytujú záchranné lano deťom v núdzových situáciách – od utečeneckých táborov v Bangladéši až po záplavové oblasti v Južnom Sudáne. V tomto sektore však chýbajú jasné usmernenia, ako navrhovať, budovať a spravovať stavby environmentálne zodpovedným, odolným a inkluzívnym spôsobom. Bez vhodných štandardov môžu prispievať k plytvaniu a zhoršovaniu životného prostredia, čo ďalej ovplyvňuje vzdelávacie podmienky.
Na riešenie tohto nedostatku grant kombinuje popredné postavenie organizácie Save the Children v oblasti práv detí a riešenie núdzových situácií, technické znalosti spoločnosti Arup a hĺbkové environmentálne znalosti WWF v inovatívnom partnerstve, ktoré je spojením humanitárnej pomoci, inžinierstva a ekologickej udržateľnosti.
Marian Hodgkin, globálna vedúca vzdelávania pre strategický cieľ Learn Breakthrough organizácie Save the Children, povedala: „Naše dočasné vzdelávacie priestory ponúkajú stabilitu a nádej počas krízy – táto nádej musí presahovať bezprostredné hranice a podporovať trvalú stabilitu – čo si vyžaduje, aby sme spojili technické znalosti s hlasmi detí. Tieto priestory, budú bezpečnejšie, relevantnejšie a inkluzívnejšie, ak ich pomôžu formovať aj deti. Ak zaistíme, aby boli tieto vzdelávacie priestory environmentálne zodpovedné a odolné, ukazujeme deťom, že investujeme do ich budúcnosti."
„Spoločnosť Arup je hrdá na to, že môže spolupracovať so Save the Children a WWF – s podporou fondu Education Cannot Wait – na vytvorení bezpečných a priestorov odolných voči klíme pre deti v kríze," povedala Hayley Gryc, zástupkyňa riaditeľa a obchodná vedúca vzdelávacieho programu UKIMEA v spoločnosti Arup. „Táto iniciatíva je kľúčovým krokom k prehodnoteniu prepojenia vzdelávania a klimatických opatrení, a zaisťuje, aby aj v najnáročnejších prostrediach sveta dočasné vzdelávacie priestory podporovali ľudskú dôstojnosť aj environmentálnu zodpovednosť."
„Dočasné vzdelávacie priestory sú útočiskami, ktoré deťom pomáhajú znovu získať pocit po katastrofách pocit normálnosti. Ak však nie sú navrhnuté s ohľadom na životné prostredie, riskujeme, že ešte zhoršíme problémy, ktorým čelia komunity v dôsledku extrémnych udalostí, ako sú povodne, zemetrasenia či požiare. Prostredníctvom tohto partnerstva vyvíjame praktické nástroje, vďaka ktorým bude každá trieda v kríze odolnejšia, inkluzívnejšia a ekologickejšia," uviedla Anita van Breda, hlavná riaditeľka pre životné prostredie a manažment katastrof v organizácii WWF.
V rámci iniciatívy sa budú vyvíjať, pilotne skúšať a zdieľať praktické a užívateľsky prívetivé nástroje pre aktérov v oblasti vzdelávania pre krízové oblasti. Podpora bude pokrývať celý životný cyklus dočasných vzdelávacích priestorov – od návrhu a získavania materiálov až po údržbu a vyradenie z prevádzky – s dôrazom na výstavbu s nízkym dopadom na životné prostredie a prispôsobenie sa miestnym zmenám. Okrem toho bude v centre pozornosti aj začlenenie detí so zdravotným postihnutím a detí, ktoré čelia rodovo podmieneným bariéram.
S prispením miestnych a medzinárodných partnerov bude vytvorený aj globálny rámec pre ekologickú úpravu dočasných vzdelávacích priestorov spolu s praktickými usmerneniami a nástrojmi na kalkuláciu nákladov, ktoré sa otestujú v rôznych krízových situáciách na zaistenie použiteľnosti v núdzových situáciách. Tieto nástroje sa budú otvorene zdieľať prostredníctvom vzdelávacích, klimatických a humanitárnych sietí s cieľom podporiť široké prijatie a dopad.
Tento grant je súčasťou strategického záväzku ECW v oblasti vzdelávania v núdzovom prostredí s ohľadom na klímu. Táto iniciatíva zdôrazňuje naliehavú potrebu kolektívnych investícií do vzdelávania ako kľúčového piliera klimatických opatrení. Je v súlade s výzvami od COP30 a prispieva ku globálnemu úsiliu o zvýšenie odolnosti, udržateľnosti a inkluzívnosti vzdelávacích systémov uprostred narastajúcich klimatických a humanitárnych rizík.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2826845/Education_Cannot_Wait_Refugee.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1656121/Education_Cannot_Wait_Logo.jpg
