Rendre plus durables les espaces d'apprentissage dans les situations de crise

Éducation sans délai et Save the Children annoncent une collaboration en consortium avec Arup et le Fonds Mondial pour la Nature, afin établir de nouvelles normes pour des espaces d'apprentissage temporaires plus écologiques.

NEW YORK, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Alors que le changement climatique intensifie l'ampleur et la gravité des crises dans le monde entier, Éducation sans délai (Education Cannot Wait, ECW) a annoncé l'octroi d'une subvention de 650 000 USD au titre du programme d'accélérateur de projets (Acceleration Facility, AF) à Save the Children, en consortium avec Arup et le Fonds Mondial pour la Nature (World Wildlife Fund, WWF), afin d'établir de nouvelles normes pour rendre plus durables les espaces d'apprentissage temporaires dans les situations de crise. Cette initiative souligne le lien fondamental entre initiatives climatiques et éducation dans les situations d'urgence, alors que les dirigeants du monde entier se réunissent à la COP30 pour accélérer les solutions en vue d'un avenir plus durable et plus résilient.

A young Rohingya girl follows a lesson in a temporary learning centre in Cox’s Bazar, Bangladesh – home of the world’s largest refugee camp. © ECW

Les espaces d'apprentissage temporaires constituent des bouées de sauvetage pour les enfants qui se retrouvent au cœur des urgences humanitaires, qu'il s'agisse de camps de réfugiés au Bangladesh ou de zones inondées au Soudan du Sud. Pourtant, le secteur manque d'orientations claires sur la manière de concevoir, de construire et de gérer ces structures de façon durable, résiliente et inclusive. En l'absence de normes appropriées, ces espaces peuvent contribuer au gaspillage et à la dégradation de l'environnement, affectant davantage les conditions éducatives.

Afin de répondre à ce manque, cette subvention regroupe l'expertise de Save the Children dans les droits de l'enfant et la réponse aux situations d'urgence, l'expertise technique d'Arup et un savoir approfondi du WWF sur les enjeux environnementaux en matière d'environnement, dans le cadre d'un partenariat innovant associant réponse humanitaire, ingénierie et durabilité écologique.

Marian Hodgkin, responsable mondial de l'éducation, Learn Breakthrough chez Save the Children, a déclaré : « Nos espaces d'apprentissage temporaires offrent une stabilité et un espoir en situations de crise, un espoir devant dépasser l'urgence afin de favoriser une stabilité durable, ce qui nous oblige à associer l'expertise technique à la voix des enfants. Lorsque les enfants contribuent à façonner ces espaces, nous les rendons plus sûrs, plus pertinents et plus inclusifs, et en veillant à ce qu'ils soient écologiquement responsables et résilients, nous leur montrons que nous investissons dans leur avenir ».

« Arup est fier de s'associer à Save the Children et au WWF, grâce au soutien d'Éducation sans délai, pour favoriser la création d'environnements sûrs, durables et résistants au climat pour les enfants en situation de crise », a déclaré Hayley Gryc, directrice associée et responsable du secteur de l'éducation pour la région UKIMEA chez Arup. « Cette initiative constitue une étape essentielle pour repenser la manière dont l'éducation et l'action climatique se rejoignent, en veillant à ce que, même dans les contextes les plus difficiles du monde, les espaces d'apprentissage temporaires soutiennent à la fois la dignité humaine et la responsabilité environnementale ».

« Les espaces d'apprentissage temporaires représentent des refuges qui aident les enfants à retrouver un sentiment de normalité après une catastrophe. Mais si leur conception ne tient pas compte de l'environnement, nous risquons d'amplifier les problèmes auxquels les communautés doivent faire face lors d'événements exceptionnels tels que les inondations, les séismes et les incendies. Ce partenariat nous permet de développer des outils pratiques pour rendre chaque salle de classe plus résiliente, plus inclusive et plus verte en situation de crise », a déclaré Anita van Breda, directrice principale de l'environnement et de la gestion des catastrophes au sein du WWF.

Cette initiative permettra de développer, de piloter et de partager des outils pratiques et conviviaux destinés aux acteurs de l'éducation opérant dans les zones de crise. L'orientation fournie portera sur le cycle de vie complet des espaces d'apprentissage temporaires, de la conception et de l'approvisionnement en matériaux à l'entretien et à la mise hors service, en mettant l'accent sur la construction à faible impact et l'adaptation locale. L'accent sera aussi mis sur l'intégration des enfants handicapés et de ceux faisant face à des obstacles fondés sur le genre.

Un dispositif international visant à transformer les espaces d'apprentissage temporaires en des lieux plus écologiques sera mis en place avec la contribution de partenaires locaux et internationaux, ainsi que des conseils pratiques et des outils de calcul des coûts, testés dans différents contextes de crise pour garantir l'applicabilité dans les situations d'urgence. Ces outils seront partagés ouvertement par le biais de réseaux éducatifs, climatiques et humanitaires afin d'en favoriser l'adoption et l'impact à grande échelle.

Cette subvention s'inscrit dans le cadre de l'engagement stratégique d'ECW en faveur d'une éducation adaptée au climat en situation d'urgence. L'initiative renforce le besoin urgent d'un investissement collectif dans l'éducation en tant que pilier essentiel de l'action climatique. Elle s'aligne sur les appels à l'action de la COP30 et contribue aux efforts mondiaux visant à rendre les systèmes éducatifs plus résilients, durables et inclusifs face à l'aggravation des risques liés au climat et aux crises humanitaires.

