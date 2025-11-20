Озеленение учебных пространств в условиях кризиса

Фонд «Образование не может ждать» и организация «Спасем детей» объявляют о партнерстве в консорциуме с Arup и Всемирным фондом дикой природы, чтобы установить новые стандарты для экологически ответственных временных учебных пространств.

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Поскольку изменение климата усиливает масштабы и серьезность кризисов во всем мире, фонд «Образование не может ждать» (ECW) объявил о выделении гранта в размере 650 000 долларов фонду «Спасем детей» в консорциуме с Arup и Всемирным фондом дикой природы (WWF) для установления новых стандартов озеленения временных учебных пространств в кризисных ситуациях. Инициатива подчеркивает важнейшую связь между действиями по борьбе с изменением климата и образованием в чрезвычайных ситуациях, поскольку мировые лидеры собираются на COP30, чтобы ускорить решения для более устойчивого и жизнестойкого будущего.

A young Rohingya girl follows a lesson in a temporary learning centre in Cox’s Bazar, Bangladesh – home of the world’s largest refugee camp. © ECW

Временные учебные помещения обеспечивают спасательные линии для детей, оказавшихся в чрезвычайных ситуациях — от лагерей беженцев в Бангладеш до зон наводнения в Южном Судане. Тем не менее, в секторе отсутствуют четкие указания о том, как проектировать, строить и управлять этими структурами экологически ответственными, устойчивыми и инклюзивными способами. Без надлежащих стандартов они могут способствовать отходам и ухудшению состояния окружающей среды, что еще больше влияет на условия обучения.

Чтобы устранить этот пробел, этот грант объединяет лидерство «Образование не может ждать» в области прав детей и реагирования на чрезвычайные ситуации, технический опыт Arup и глубокие экологические знания WWF в инновационном партнерстве, объединяющем гуманитарное реагирование, инженерное дело и экологическую устойчивость.

Мэриан Ходжкин (Marian Hodgkin), глобальный руководитель отдела образования, Learn Breakthrough в «Образование не может ждать», сказала: «Наши временные учебные пространства предлагают стабильность и надежду во время кризиса, — надежду, которая должна выходить за рамки непосредственной и поддерживать устойчивую стабильность — что требует от нас сочетать технический опыт с голосами детей. Когда дети помогают формировать эти пространства, мы делаем их более безопасными, актуальными и инклюзивными. И гарантируя, что эти учебные пространства являются экологически ответственными и устойчивыми, мы показываем детям, что мы инвестируем в их будущее».

«Arup гордится тем, что сотрудничает с «Образование не может ждать» и WWF — благодаря поддержке «Образование не может ждать» — для создания безопасной и устойчивой к изменению климата среды для детей в кризисных ситуациях, — сказала Хейли Грик (Hayley Gryc), заместитель директора и руководитель образовательного бизнеса UKIMEA в Arup. — Эта инициатива является жизненно важным шагом в переосмыслении того, как образование и климатические действия объединяются, гарантируя, что даже в самых сложных условиях в мире временные учебные пространства поддерживают как человеческое достоинство, так и экологическую ответственность».

«Временные учебные пространства — это убежища, которые помогают детям восстановить чувство нормальной жизни после стихийных бедствий. Но если они не разработаны с учетом окружающей среды, мы рискуем усугубить те самые проблемы, с которыми сталкиваются сообщества от экстремальных явлений, таких как наводнения, землетрясения и пожары. Благодаря этому партнерству мы разрабатываем практические инструменты, чтобы сделать каждый класс в условиях кризиса более устойчивым, инклюзивным и экологичным», — сказала Анита ван Бреда (Anita van Breda), старший директор по окружающей среде и борьбе со стихийными бедствиями WWF.

В рамках инициативы будут разработаны, опробованы и распространены практические, удобные для пользователей инструменты для субъектов образования, работающих в кризисных зонах. Руководство будет охватывать весь жизненный цикл временных учебных пространств — от проектирования и поиска материалов до технического обслуживания и вывода из эксплуатации — с акцентом на строительство с низким уровнем воздействия и местную адаптацию. Оно также будет сосредоточено на интеграции детей с ограниченными возможностями и тех, кто сталкивается с гендерными барьерами.

При участии местных и международных партнеров будут также созданы глобальные рамки для экологизации временных учебных пространств, а также практические рекомендации и инструменты расчета затрат, протестированные в различных кризисных ситуациях для обеспечения применимости в чрезвычайных ситуациях. Эти инструменты будут открыто распространяться через образовательные, климатические и гуманитарные сети для поддержки широкого внедрения и воздействия.

Этот грант является частью стратегической приверженности ECW образованию, бережно относящемуся к климату в чрезвычайных ситуациях. Эта инициатива подчеркивает настоятельную необходимость коллективных инвестиций в образование в качестве ключевого компонента действий по борьбе с изменением климата. Она согласуется с призывами к действиям КС30 и способствует глобальным усилиям, направленным на то, чтобы сделать системы образования более устойчивыми и инклюзивными в условиях эскалации климатических и гуманитарных рисков.

