中關村論壇成果發布專場：前沿科技突破成焦點

新聞提供者

中國日報社

30 3月, 2026, 16:41 CST

北京2026年3月30日 /美通社/ -- 以下為來自中國日報的報道： 

2026中關村論壇成果發布專場於周日舉行，共發布21項重大成果，涵蓋全球科技前沿5項、經濟主戰場7項、國家重大需求4項及民生健康領域5項。

2026中關村論壇年會於3月29日在北京閉幕，發布一系列重大科技成果
2026中關村論壇年會於3月29日在北京閉幕，發布一系列重大科技成果

成果覆蓋人工智能、航空航天、集成電路、醫療健康等關鍵領域，由國家實驗室、科研院所、高校、央國企、科技領軍企業等聯合攻關完成。

其中，中科院高能物理研究所「高能同步輻射光源」進入試運行，標志著我國同步輻射光源正式邁入4.0時代。作為亞洲首台第四代高能同步輻射光源，該裝置將助力科研人員更精准地探究微觀結構及其形成演化規律。

北京智源人工智能研究院發布的FlagOS 2.0同樣備受矚目，可兼容20余種主流芯片，為我國AI基礎軟件提供重要支撐，助力產業實現自主可控。

此外，中石油「175兆帕特高壓井口及配套裝備」可提升深層油氣開采效率；北京昌平實驗室聯合國內外十余所高校與機構，揭示帕金森核心致病功能環路，相關成果已發表於國際頂級期刊《自然》。

活動現場還發布3項政策或報告成果，並完成多項重要項目簽約。

SOURCE 中國日報社

來自同一來源

京津冀地區聚焦產業升級與協同合作

京津冀地區聚焦產業升級與協同合作

以下為來自中國日報的報道： 京津冀地區協同創新已奠定堅實基礎，下一步將圍繞成果轉化、產業能級提升、科技金融三大方向持續發力。 京津冀共同設立自然科學基金合作專項，現已佈局270個項目，推動700餘支科研團隊開展聯合攻關，培育孵化硬科技企業179家。...
北京金融街全球影響力再創新高

北京金融街全球影響力再創新高

據《中國日報》新聞報道： 2025金融街論壇年會於10月27日至30日在北京舉行，共設38場高規格平行活動，吸引來自30多個國家和地區的400多位部長級官員、國際組織負責人、金融機構高管及學者參會。 本屆論壇吸引了6000多名現場參會者，線上討論和觀看達數億人次，在規模和影響力方面均創下紀錄。...
此來源更多新聞稿