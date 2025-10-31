賽力斯前三季淨利潤53.12億元 將成為首家「A+H」豪華新能源車企

今年以來，問界加速產品迭代，多款車型相繼上市。從問界新M5 Ultra到問界M9 2025款，再到覆蓋家庭用戶需求的問界M8及全新問界M7，多元化的產品布局深受市場認可及用戶喜愛。

截至目前，問界全系累計交付已突破80萬輛。其中，問界M9上市21個月累計交付突破25萬輛，創50萬級車型交付新紀錄；問界M8累計交付突破10萬輛，上市4個月蟬聯40萬級銷量冠軍；全新問界M7上市36天交付突破2萬輛，成為現象級熱銷車型。

根據傑蘭路《2025年度上半年新能源汽車品牌健康度研究》顯示，問界品牌榮膺2025年上半年品牌發展信心指數第一名，問界M9以85.2分位列新能源車型淨推薦值NPS總榜第一名。

技術創新驅動 行業迎來首家「 A+H」豪華新能源車企

產品持續熱銷，源於賽力斯對技術創新的前瞻布局。公司堅定「軟件定義汽車」的技術路線，高強度投入創新驅動，深耕電動化、智能化核心技術，打造了賽力斯魔方技術平台、賽力斯超級增程、賽力斯智能安全等創新技術成果，為產品競爭力提供堅實支撐。

憑借產品矩陣煥新、技術創新深耕和經營效率提升等方面的卓越表現，賽力斯榮獲「2024年度金牛最具投資價值獎」。此外，在中國企業500強排名中，賽力斯位列第190位，較去年大幅躍升270位，成為本次榜單中成長速度最快的企業之一。

值得一提的是，賽力斯已於10月27日開啟港股招股，計劃於11月5日在港交所主板掛牌，上市後將成為首家「A+H」兩地上市的豪華新能源車企，為後續發展注入更多資本動能。

SOURCE SERES