La quinta Mesa Redonda Ministerial del FMF concluye con la participación de 100 gobiernos y 59 organismos multilaterales, sentando las bases para una nueva era en el desarrollo de los minerales

RIAD, Arabia Saudita, 14 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- La quinta Mesa Redonda Ministerial, que forma parte del Future Minerals Forum (FMF), concluyó en Riad, marcando un hito significativo en la cooperación mundial sobre minerales y reforzando el cambio hacia cadenas de suministro de minerales más responsables, resilientes y sostenibles en todo el mundo.

Ministers from more than 100 governments and 59 international organizations gather for the 5th Ministerial Roundtable in Riyadh, advancing global cooperation on responsible mineral supply chains.

En su discurso inaugural, Su Excelencia el Ministro de Industria y Recursos Minerales, Bandar Alkhorayef, destacó que esta edición representa un momento decisivo para lo que se ha convertido en la mayor reunión ministerial mundial de su tipo. Señaló que la participación ha aumentado considerablemente desde el lanzamiento de la Mesa Redonda y el FMF en 2022, pasando de 32 gobiernos a ministros y altos representantes de más de 100 países, junto con 59 organizaciones internacionales, incluidos todos los Estados miembros del G20. Este crecimiento refleja un creciente reconocimiento de que el suministro de minerales es una responsabilidad global compartida que requiere soluciones coordinadas e inclusivas.

El Ministro anunció la creación de un Grupo Directivo Ministerial Permanente, encargado de brindar orientación estratégica a la Mesa Redonda Ministerial y al FMF, supervisar la implementación de las iniciativas existentes y proponer nuevas áreas de cooperación. El grupo garantizará una representación geográfica equilibrada, con una composición rotatoria inicial de 19 países para garantizar la continuidad y la rendición de cuentas.

Su Excelencia Khalid Al-Mudaifer, viceministro de Industria y Recursos Minerales para Asuntos Mineros describió los avances logrados durante 2025 en tres iniciativas clave. En primer lugar, el desarrollo del Future Minerals Framework para ampliar la financiación de infraestructura y alinear mejor las políticas gubernamentales propicias, ya que el Grupo Banco Mundial se encargó de explorar oportunidades para desbloquear financiación en los siete corredores de infraestructura prioritarios identificados en África y América Latina.

En segundo lugar, desarrollar un estándar para la minería responsable que mejore la transparencia mediante la trazabilidad; y en tercer lugar, establecer una Red de Centros de Excelencia en África, Asia Occidental y Central, y América Latina para fortalecer la capacidad técnica, institucional y humana.

Cabe destacar que Valerie Levkoff, vicepresidenta de Infraestructura del Grupo Banco Mundial, presentó una nueva estrategia de minerales para apoyar a los países proveedores, que se extiende al procesamiento y la fabricación regionales, con el fin de generar valor local y oportunidades de empleo.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2861467/FMF_Roundtable.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2314209/5717299/Future_Minerals_Forum_Logo.jpg