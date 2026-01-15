FMF第5回閣僚級円卓会議、100の政府と59の国際機関が参加して閉幕――鉱物開発の新時代に向けた枠組みを提示

サウジアラビア・リヤド, 2026年1月15日 /PRNewswire/ -- フューチャー・ミネラルズ・フォーラム（FMF）の一環として開催された第5回閣僚級円卓会議がリヤドで閉幕し、鉱物分野における国際協力の重要な節目を迎えました。本会合は、世界の鉱物サプライチェーンをより責任ある、強靭で、持続可能なものへと転換していく流れを一層強化するものとなりました。

開会の挨拶において、産業・鉱物資源大臣であるバンダル・アルホラエフ閣下は、今回の会合が、この種のものとしては世界最大規模へと成長した閣僚級会合にとって、画期的な節目となる重要な瞬間であると強調しました。同閣下は、2022年に同ラウンドテーブルおよびFMFが発足して以降、参加規模が大幅に拡大し、当初の32か国から、現在ではG20全加盟国を含む100か国以上の閣僚および政府高官、さらに59の国際機関が参加するまでに成長したと述べました。この成長は、鉱物資源の供給が協調的かつ包摂的な解決策を必要とする「共通のグローバルな責任」であるという認識が、国際的に広がっていることを反映しています。

同大臣は、閣僚級ラウンドテーブルおよびFMFに対して戦略的指針を提供し、既存イニシアチブの実施状況を監督するとともに、新たな協力分野を提案することを任務とする常設の閣僚運営委員会（Permanent Ministerial Steering Group）の設立を発表しました。同グループは、継続性と説明責任を確保するため、当初は19か国によるローテーション制のメンバー構成とし、地理的にバランスの取れた代表性を確保します。

鉱業分野を担当する産業・鉱物資源省次官であるKhalid Al-Mudaifer閣下は、2025年を通じて3つの中核的イニシアチブにおいて達成された進捗について説明しました。まず第一に、アフリカおよび中南米で特定された7つの優先インフラ回廊において資金調達を促進する機会を検討する役割を世界銀行グループが担う中、インフラ投資の規模拡大と、政府による制度整備・政策の整合性向上を目的としたフューチャー・ミネラルズ・フレームワークの策定が進められました。

2 番目に、追跡可能性を通じて透明性を高める責任ある採掘の基準を策定すること。3 番目に、アフリカ、西アジア、中央アジア、ラテンアメリカにわたる卓越センターのネットワークを設立し、技術的、組織的、人的能力を構築することです。

特筆すべき点として、世界銀行グループでインフラストラクチャー担当副総裁を務めるValerie Levkoff氏は、供給国を支援するための新たな鉱物戦略を発表しました。この戦略は、地域内での加工・製造までを視野に入れ、現地での付加価値創出と雇用機会の拡大を目的としています。

