FMF 제5차 장관급 라운드테이블, 100개국 정부•59개 국제기구 참여 속 성료… 광물 개발의 새로운 시대를 위한 기틀 마련

리야드, 사우디아라비아 , 2026년 1월 15일 /PRNewswire/ -- 미래광물포럼(Future Minerals Forum•FMF)의 일환으로 개최된 제5차 장관급 라운드테이블이 사우디아라비아 리야드에서 성황리에 마무리됐다. 이번 회의는 광물 분야에 대한 전 세계적 협력을 한 단계 끌어올리는 중요한 이정표로 평가되며, 더 책임감 있고 회복력 있는 지속가능한 광물 공급망으로의 전환을 다시 한번 확인하는 계기가 됐다.

개회사에서 반다르 알코라예프(Bandar Alkhorayef) 산업광물자원부 장관은 제5차 FMF 라운드테이블이 광물 분야의 세계 최대 규모 장관급 회의로서 결정적인 순간을 맞이했다고 강조했다. 알코라예프 장관은 2022년 FMF와 라운드테이블 출범 당시 32개국 정부가 참여했지만, 이제는 100개국 이상에서 장관 및 고위급 대표가 참석하고 있으며, G20 전 회원국을 포함한 59개 국제기구가 함께하고 있다고 설명했다. 이러한 성장은 광물 공급이 전 세계가 공동으로 책임져야 할 과제이며, 조율되고 포용적인 해법이 필요하다는 인식이 확산되고 있음을 보여준다고 덧붙였다.

알코라예프 장관은 장관급 라운드테이블과 FMF에 전략적 방향성을 제시하고, 기존 이니셔티브의 이행 상황을 점검하며, 새로운 협력 분야를 제안하는 역할을 맡을 상설 장관급 운영위원회(Permanent Ministerial Steering Group) 설립을 공식 발표했다. 이 운영위원회는 균형 잡힌 지역 대표성을 보장하며, 초기 19개국이 순환 방식으로 참여해 연속성과 책임성을 확보할 예정이다.

칼리드 알 무다이페르(Khalid Al-Mudaifer) 광물 담당 차관은 2025년 한 해 동안 세 가지 핵심 이니셔티브에서 이룬 성과를 소개했다. 첫 번째 성과는 인프라 금융을 확대하고 정부의 지원 정책 정합성을 높이기 위한 미래 광물 프레임워크(Future Minerals Framework) 개발이다. 이와 관련해 세계은행 그룹(World Bank Group)은 아프리카와 중남미에서 지정된 7대 우선 인프라 회랑을 중심으로 자금 조달 확대 방안을 모색하는 임무를 맡았다.

둘째는 추적 가능성을 통한 투명성 강화를 목표로 한 책임 있는 광업 표준 개발이다. 셋째는 아프리카, 서아시아 및 중앙아시아, 중남미 전역에 우수 센터 네트워크(Network of Centers of Excellence)를 구축해 기술, 제도, 인적 역량을 강화하는 것이다.

특히 발레리 레브코프(Valerie Levkoff) 세계은행 그룹 인프라 부문 부총재는 공급국을 지원하기 위한 새로운 광물 전략을 발표했다. 이 전략의 목표는 지역 내 가공 및 제조 단계까지 지원 범위를 확장해 현지 부가가치를 창출하고 고용 기회를 확대하는 것이다.

