阿布扎比 Zayed National Museum 向公眾開放

Zayed National Museum 在六個常設展廳內，展出超過 1500 件收藏品。這些展品結合考古文物、歷史文物、視聽與感官體驗，以及當代裝置和真實重建。參觀者參觀之旅可從該博物館 600 公尺長戶外展廳 Al Masar Garden 開始，繼續穿過各個展廳，該等展廳展示扎耶德的生平、阿聯酋的自然景觀，以及該地人類居住歷史。該地人類居住歷史，更以跨越 300,000 年考古發現為特色。它們一起揭示地理、創新、交流與信仰，如何塑造阿聯酋人的身份認同。

Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi 主席 Mohamed Khalifa Al Mubarak 閣下表示：「Zayed National Museum 作為阿聯酋的國家博物館，講述這片土地與人民不斷發展的故事。它展示我們歷史與文化的凝聚力，並提供一個空間。在這空間內，市民、居民與遊客可以於我們人民與土地的故事中，看到他們自己的影子。該博物館將連結過去、現在與未來，而有助我們理解阿聯酋的不斷演變文化故事。它作為世界級研究與學習中心，將啟發和培養下一代阿聯酋策展人、歷史學家和文物保護者，協助我們國家為知識生產與全球文化對話作出更大貢獻。」

該博物館由普利茲克獎得主兼 Foster + Partners 建築師 Lord Norman 設計，它的開幕標誌為該國傳統的新篇章，也標誌為阿聯酋前史無前例文化年的巔峰。在這一年內， Saadiyat Cultural District 的 teamLab Phenomena Abu Dhabi 和 Natural History Museum Abu Dhabi 相繼開幕，而 Al Ain Region 的 Al Ain Museum 也重新開幕。

深厚根基與永恆傳統：開幕活動為期一個月

Zayed National Museum 為了慶祝這里程碑開幕，誠邀公眾人士體驗一系列表演、工作坊與文化活動。該等活動主題為「深厚根基與永恆傳統」，並將持續至 12 月 31 日。該博物館的室內外空間將透過各式各樣體驗活動，展現阿聯酋的傳統和頌揚當地文化。該活動結合音樂、舞蹈和講故事，從而連結各個年齡層觀眾至該國歷史與文化遺產。

活動重點包括傳統 Razfa 表演與 Naashat 舞蹈、由 Bait Al Gahwa 設計兼伴隨詩歌、Taghrooda 音樂、Nahma 航海歌和 Nadba 山歌的沉浸式 Gahwa 體驗、詩歌表演，以及音樂朗誦。多個實踐工作坊將探索該博物館故事與收藏品所啟發的傳統工藝與藝術品，並提供博物館導覽活動。這些工作坊和導覽活動，均須提前預約。

該博物館的商店 Al Nagwa Boutique，售賣一系列精心挑選的禮品和紀念品。這些禮品和紀念品的靈感，源自該博物館的主題與收藏品。該博物館餐飲選擇包括的招牌餐廳 Erth Restaurant，以及 Al Ghaf Cafe 和 Garden Cafes。

Zayed National Museum 門票與年度會員的售票網站：zayednationalmuseum.ae 。

