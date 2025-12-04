阿布扎比 Zayed National Museum 向公眾開放

Zayed National Museum

05 12月, 2025, 00:16 CST

  • 此阿聯酋國家博物館講述該片土地與當地人的故事，並向阿聯酋國父扎耶德的流芳百世致敬。
  • 該博物館的開幕，標誌阿聯酋史無前例文化年的巔峰。teamLab Phenomena Abu Dhabi 和 Natural History Museum Abu Dhabi 已於較早前相繼開幕，而 Al Ain Museum 也重新開放。

阿聯酋阿布扎比2025年12月5日 /美通社/ -- Zayed National Museum 是阿聯酋國家博物館兼 Saadiyat Cultural District 最重要部份，今天向公眾開放。

Zayed National Museum 向遊客提供穿越阿聯酋歷史之旅，從最早證據人類居住到塑造自身文化與身份的文明。該博物館擔當連接七大酋長國的文化橋樑，並突顯該等國家的深厚共同歷史與傳統。該博物館體現已故阿聯酋國父扎耶德 (Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan) 生平與阿聯酋歷史緊密相連，並透過他的生平作為一面鏡子，探索支撐該國的價值觀與抱負。

Zayed National Museum 在六個常設展廳內，展出超過 1500 件收藏品。這些展品結合考古文物、歷史文物、視聽與感官體驗，以及當代裝置和真實重建。參觀者參觀之旅可從該博物館 600 公尺長戶外展廳 Al Masar Garden 開始，繼續穿過各個展廳，該等展廳展示扎耶德的生平、阿聯酋的自然景觀，以及該地人類居住歷史。該地人類居住歷史，更以跨越 300,000 年考古發現為特色。它們一起揭示地理、創新、交流與信仰，如何塑造阿聯酋人的身份認同。

Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi 主席 Mohamed Khalifa Al Mubarak 閣下表示：「Zayed National Museum 作為阿聯酋的國家博物館，講述這片土地與人民不斷發展的故事。它展示我們歷史與文化的凝聚力，並提供一個空間。在這空間內，市民、居民與遊客可以於我們人民與土地的故事中，看到他們自己的影子。該博物館將連結過去、現在與未來，而有助我們理解阿聯酋的不斷演變文化故事。它作為世界級研究與學習中心，將啟發和培養下一代阿聯酋策展人、歷史學家和文物保護者，協助我們國家為知識生產與全球文化對話作出更大貢獻。」

該博物館由普利茲克獎得主兼 Foster + Partners 建築師 Lord Norman 設計，它的開幕標誌為該國傳統的新篇章，也標誌為阿聯酋前史無前例文化年的巔峰。在這一年內， Saadiyat Cultural District 的 teamLab Phenomena Abu Dhabi 和 Natural History Museum Abu Dhabi 相繼開幕，而 Al Ain Region 的 Al Ain Museum 也重新開幕。

深厚根基與永恆傳統：開幕活動為期一個月

Zayed National Museum 為了慶祝這里程碑開幕，誠邀公眾人士體驗一系列表演、工作坊與文化活動。該等活動主題為「深厚根基與永恆傳統」，並將持續至 12 月 31 日。該博物館的室內外空間將透過各式各樣體驗活動，展現阿聯酋的傳統和頌揚當地文化。該活動結合音樂、舞蹈和講故事，從而連結各個年齡層觀眾至該國歷史與文化遺產。

活動重點包括傳統 Razfa 表演與 Naashat 舞蹈、由 Bait Al Gahwa 設計兼伴隨詩歌、Taghrooda 音樂、Nahma 航海歌和 Nadba 山歌的沉浸式 Gahwa 體驗、詩歌表演，以及音樂朗誦。多個實踐工作坊將探索該博物館故事與收藏品所啟發的傳統工藝與藝術品，並提供博物館導覽活動。這些工作坊和導覽活動，均須提前預約。

該博物館的商店 Al Nagwa Boutique，售賣一系列精心挑選的禮品和紀念品。這些禮品和紀念品的靈感，源自該博物館的主題與收藏品。該博物館餐飲選擇包括的招牌餐廳 Erth Restaurant，以及 Al Ghaf Cafe 和 Garden Cafes。

Zayed National Museum 門票與年度會員的售票網站：zayednationalmuseum.ae

如欲索取更多傳媒資料

請按此下載圖片

參觀資料

Zayed National Museum | 阿布扎比 Saadiyat Cultural District

zayednationalmuseum.ae

社交媒體

開放時間：

每日上午 10:00 至晚上 8:00 開放

最後入場時間為閉館前 1 小時

門票：

售票網站：zayednationalmuseum.ae

一般門票：

  • 成人 – AED 70
  • 兒童（未滿 18 歲）– 免費
  • 長者 – 免費
  • 學生或老師 — AED 35

三大會員類別：

  • 個人 — 適合希望更深入了解阿聯酋文化遺產，並靈活單獨或結伴探索的人士，會員費用：AED 210。
  • 教師 — 適合希望透過博物館資源、研討會和專業發展機會，而豐富課堂學習的教育工作者，會員費用：AED 150。
  • 學生 — 適合希望參與展覽、活動和教育計劃的學生，會員費用：AED 150。

公眾活動：

Zayed National Museum 的各項活動均透過有意義的文化體驗，並專為匯聚家庭、朋友、個人與社區而設計。這些活動提供多個交流、激發好奇心與讚揚阿聯酋豐富歷史與文化的機會。

該博物館的公眾活動歡迎全部人士參加（從文化探索人士到首次參觀人士），提供豐富兼創意學習、分享與參與方式。 

我們的活動時間表包括研討會、參觀、講座、會議、音樂及戲劇表演、文化活動與社區活動。每個項目均以啟發兼互動的方式，邀請參觀人士探索該國的歷史與文化。

