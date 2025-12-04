アブダビにザイード国立博物館が開館

アラブ首長国連邦の国立博物館は、この地と人々の物語を伝え、建国の父であるSheikh Zayed の遺産を称える記念碑として建ちます。

本館の開館は、チームラボフェノメナアブダビとアブダビ自然史博物館の開館、アルアイン博物館の再オープンなど、UAEにとって前例のない文化の年の集大成となります。

アブダビ（UAE）, 2025年12月5日 /PRNewswire/ -- ザイード国立博物館は、アラブ首長国連邦（UAE）の国立博物館であり、サアディヤット文化地区の中心的存在として本日一般公開されました。

ザイード国立博物館は、人類居住の最も古い痕跡から、UAEの文化とアイデンティティを形成した文明に至るまで、UAEの歴史を巡る旅を来館者に提供します。この博物館は、七つの首長国を結ぶ文化的架け橋として機能し、それらの深い共有の歴史と遺産を強調しています。博物館は、UAEの建国の父である故Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan殿下の物語がUAEの歴史と深く結びついていることを反映し、国家の基盤となる価値観と志を探求するレンズとして彼の生涯を提示しています。

Zayed National Museum Zayed National Museum interior Magan Boat

ザイード国立博物館は、6つの常設ギャラリーに1,500点以上のコレクションを展示しており、考古学的遺物、歴史的物品、視聴覚・感覚体験、現代的なインスタレーション、そして忠実な再現模型などを組み合わせています。博物館の600メートルの屋外ギャラリー「アル・マサール庭園」から始まり、訪問者の旅は、Sheikh Zayedの生涯、UAEの自然景観、そしてこの土地における人類の居住の歴史に捧げられたギャラリーへと続きます。30万年にわたる考古学的発見が展示されています。それらは一体となって、地理、革新、交流、そして信仰が、エミラティのアイデンティティをどのように形成したかを明らかにしています。

アブダビ文化観光局の局長であるMohamed Khalifa Al Mubarak閣下は、次のように述べています。「アラブ首長国連邦の国立博物館として、ザイード国立博物館はこの土地と人々の歩みを描く物語を伝えます。それは私たちの歴史と文化が持つ結束力を示し、市民、居住者、訪問者が私たちの人々と土地の物語に自らの姿を映し出せる場を提供します。過去、現在、未来をつなぐ当館は、UAEの進化する文化的物語の理解を形作る一助となります。世界水準の研究・学習拠点として、次世代のエミラティ学芸員・歴史家・保存修復家を育成し、知識創造と国際文化対話への国家的貢献をさらに推進します。」

Pritzker賞を受賞した建築家、Foster + PartnersのLord Norman Fosterによって設計されたこの博物館の開館は、国の遺産にとって新たな章の始まりであり、サディヤット文化地区にチームラボフェノメナアブダビとアブダビ自然史博物館が開館し、アルアイン地域ではアルアイン博物館がリニューアルオープンするなど、UAEにとって前例のない文化的な1年の集大成となるものです。

深いルーツと永遠の遺産：1か月間のオープニングプログラム

この記念すべき開館を記念し、ザイード国立博物館は「深いルーツと永遠の遺産（Deep Roots and Everlasting Legacy）」をテーマに、12月31日まで開催されるパフォーマンス、ワークショップ、文化活動プログラムへの一般公開を行います。博物館の屋内・屋外スペースでは、UAEの遺産を称え、その文化を祝う多様な体験が提供されます。本プログラムでは音楽、舞踊、語り部芸を融合させ、あらゆる年齢層の観客を国の歴史と遺産へと導きます。

ハイライトに挙げられるのは、伝統的なラズファ舞踊とナシャート舞踊、ベイト・アル・ガフワと共同設計した没入型ガフワ体験（詩、タグルーダ音楽、ナフマの船乗り歌、ナドバの山岳の呼び声付き）、詩の朗読、音楽リサイタルなどです。体験型ワークショップでは、博物館の物語や収蔵品に着想を得た伝統工芸や芸術を探求し、博物館ツアーも実施されます。ワークショップとツアーは事前予約が必要です。

ミュージアムショップ「アル・ナグワ・ブティック」では、博物館のテーマや収蔵品に着想を得た厳選されたギフトや記念品を販売しています。飲食施設には、博物館を代表するレストラン「アース・レストラン」のほか、「アル・ガフ・カフェ」や「ガーデン・カフェ」があります。

ザイード国立博物館の入場券および年間会員権は、zayednationalmuseum.aeでご購入いただけます 。

メディア向け詳細情報

画像はこちらからダウンロード

アラビア語メディア向け：Mohammed Al Daqqaq | [email protected] | +971 50 7037115

英語メディア向け： Dernagh O'Leary | [email protected] | +971 547878226

訪問者情報

ザイード国立博物館 | アブダビ・サアディヤット文化地区

zayednationalmuseum.ae

ソーシャルメディア

Instagram | znmuae - X | znmuae - Facebook | znmuae - YouTube | znmuae - LinkedIn | znmuae

営業時間：

毎日午前10時～午後8時

最終入場：閉館1時間前まで

チケット購入：

チケットは、zayednationalmuseum.aeでご購入いただけます

一般入場料：

大人 - 70ディルハム

子供（18歳未満） - 無料

高齢者 - 無料

学生・教職員 - 35ディルハム

会員制度は3種類ご用意しております。

個人 – UAEの遺産との深い繋がりを求め、単独または同伴者との自由な探索を希望される方（210ディルハム）

– UAEの遺産との深い繋がりを求め、単独または同伴者との自由な探索を希望される方（210ディルハム） 教師 – 博物館の資料、ワークショップ、専門能力開発機会を通じて授業を充実させたい教育関係者（150ディルハム）

– 博物館の資料、ワークショップ、専門能力開発機会を通じて授業を充実させたい教育関係者（150ディルハム） 学生 – 展示会、イベント、教育プログラムに参加したい学生（150ディルハム）

一般向けプログラム：

ザイード国立博物館では、家族、友人、個人、そして地域社会が有意義な文化体験を通じて交流できるプログラムを提供しています。これらのプログラムは、交流の機会を提供し、好奇心を刺激し、アラブ首長国連邦の豊かな歴史と文化を称える場となります。

文化探求者から初めての訪問者まで、どなたでも参加可能な当館の一般向けプログラムは、学び、共有し、参加するための豊かで創造的な方法を提供します。

プログラムカレンダーには、ワークショップ、ツアー、トーク、会議、音楽・演劇公演、文化交流、地域イベントが含まれます。各プログラムは、刺激的で双方向的な方法で、来館者に国の歴史と文化を探求するよう誘います。

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2837851/Zayed_National_Museum.jpg

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2837843/Zayed_National_Museum_interior.jpg

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2837844/Magan_Boat.jpg

SOURCE Zayed National Museum