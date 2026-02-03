1월부터 강한 출발: GAC, 2026년 글로벌 확장 가속화

광저우, 중국 2026년 2월 3일 /PRNewswire/ -- 2026년이 시작되면서 GAC가 '인상적인 출발'이라는 성과를 기록했다. 올해 1월 GAC의 해외 도매 판매는 전년 동기 대비 69% 증가했으며, 지난 2년간 이어진 견조한 성장세를 지속하는 동시에 2026년 해외 판매 목표인 '30만 대' 달성을 위한 탄탄한 기반을 마련했다. 이 가운데 AION V는 해외 출시 이후 월간 소매 판매 신기록을 세웠다.

지역 시장별 성과 측면에서 GAC는 전 세계적 성장을 이어가고 있다. 아시아•태평양 지역에서 GAC는 캄보디아 시장에서 판매량 기준 중국 브랜드 상위 3위권을 지속적으로 유지하고 있다. 유럽에서는 그리스에서의 1월 소매 판매가 12월 대비 233% 증가했으며, 시장 성과와 함께 브랜드 인지도도 꾸준히 상승하고 있다. 중동 지역에서는 GAC GS8이 쿠웨이트 대형 SUV 부문 중국 브랜드 판매 순위에서 3위를 기록하며, 해당 부문에서 제품 경쟁력을 입증했다. 미주 지역에서는 파나마의 네덜란드령 카리브 시장에서 중국 브랜드 중 판매 1위를 차지했다. 콜롬비아에서는 전체 전기차 판매에서 상위 3위권을 유지하며 지역 내 영향력을 지속적으로 확대하고 있다.

이와 같은 강력한 판매 성장의 배경에는 고품질 제품의 지속적인 출시와 체계적인 역량 구축이 있다. 제품 라인업 측면에서는 2025년 중국에서 출시된 GAC S7과 AION i60이 조만간 해외 시장에 처음으로 선보일 예정으로, 제품 출시에 속도를 내고 있다. 국내 시장에서 높은 평가를 받은 이 두 인기 모델은 GAC의 해외 제품 포트폴리오에서 '성장 동력'이 될 것으로 예상된다.

시스템 구축 측면에서는 '사우전드 네트워크 플랜(Thousand-Network Plan)'이 계속 추진되고 있다. 1월에 해외 판매 거점 20곳이 새로 추가되면서, 글로벌 네트워크는 아시아•태평양, 중동 및 아프리카, 유럽, 독립국가연합, 중남미 등 5대 지역의 86개 국가 및 지역을 아우르는 총 650곳으로 확대되며 향후 판매 성장을 위한 충분한 네트워크 기반을 제공한다. 해외 생산 거점 5곳이 이미 완공돼 가동에 들어갔으며, AION UT 프로젝트는 오스트리아 마그나(Magna) 공장에서 첫 시제품이 성공적으로 출고되며 중요한 이정표에 도달했다. 캄보디아, 브라질, 이집트에서의 현지화 생산 프로젝트도 진행 중이다.

GAC에 대한 추가적인 정보는 https://www.gacgroup.com/en을 방문하거나 소셜 미디어를 팔로우하여 확인할 수 있다.

SOURCE GAC