GAC、好調な1月のスタートを追い風に2026年の世界展開を加速

中国・広州市、2026年2月3日 /PRNewswire/ -- 2026年の幕開けとともに、 GACは「好調なスタート」を切り、業界をリードしています。今年1月、同社の海外卸売販売台数は前年同月比69％増となり、過去2年間の力強い成長の勢いを維持し、2026年の海外販売目標「30万台」に向けて確固たる基盤を築きました。なかでもAION Vは、海外発売以来で最多となる月次小売販売台数を記録しました。

地域別の市場動向では、GACが各地で着実な成長を遂げています。アジア太平洋地域では、GACはカンボジア市場における販売台数で中国ブランドの上位3位以内を維持しています。欧州では、ギリシャにおける1月の小売販売台数が12月比で前月比233％増となり、販売実績の拡大とともにブランド認知度も着実に高まっています。中東では、GAC GS8がクウェートにおける大型SUVの販売台数で中国ブランドの中で第3位となり、このセグメントにおける製品競争力の高さを示しました。米州では、GACがパナマのオランダ領カリブ地域市場において中国ブランドの販売台数第1位を獲得しました。コロンビアでは、GACがEV販売台数全体で上位3位以内の地位を維持しており、地域における存在感も拡大し続けています。

好調な売上成長は、高品質な製品の継続的な投入と、事業運営を支える体制・能力の着実な強化に支えられています。製品展開の面では、2025年に中国で発売されたGAC S7およびAION i60が、近く海外市場での投入を予定しており、製品投入ペースの加速につながる見込みです。国内市場で高い認知度を誇るこの2つの人気モデルは、GACの海外製品ポートフォリオにおいて成長をけん引する存在となる見通しです。

販売ネットワーク構築の面では、「千網計画（Thousand-Network Plan）」が引き続き進展しており、1月には新たに海外拠点20か所を開設しました。これにより、世界の拠点数は650に達し、アジア太平洋、中東・アフリカ、欧州、CIS、中南米の5つの主要地域にまたがる86の国と地域をカバーしています。これらのネットワークは、今後の販売拡大を支える十分な基盤となっています。海外では5か所の生産拠点がすでに完成し、稼働を開始しています。また、AION UTプロジェクトでは、オーストリアにあるMagnaの工場において初号試作車のロールオフに成功し、重要なマイルストーンを達成しました。カンボジア、ブラジル、エジプトでの現地生産プロジェクトも進行中です。

GACに関する詳細は、https://www.gacgroup.com/enをご覧いただくか、ソーシャルメディアで当社をフォローしてください。

SOURCE GAC