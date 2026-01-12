알라마 바이오사이언스, 목표액 초과 전환사채 자금 조달 완료…경영진 확대

T. 로우 프라이스 투자운용과 브레이드웰 LP가 신규 투자자로 참여

스티븐 윌리엄스 박사, 최고과학책임자로 합류

레베카 챔버스와 프랭크 위트니 박사를 이사로 영입

프리몬트, 캘리포니아주, 2026년 1월 12일 /PRNewswire/ -- 질병의 조기 진단을 앞당기는 데 전념하고 있는 단백질체학 분야 선도기업 알라마 바이오사이언스(Alamar Biosciences, 이하 '알라마')가 전환사채 발행을 통해 5000만 달러 이상의 신규 자본을 유치했다고 발표했다. 이번 발행에는 초기 목표 금액보다 많은 투자금이 몰렸으며, T. 로우 프라이스 투자운용(T. Rowe Price Investment Management, Inc.)과 브레이드웰 LP(Braidwell LP)가 자문하는 계좌들이 신규 투자자로 합류했다. 이와 함께 일루미나 벤처스(Illumina Ventures)와 샌즈 캐피털(Sands Capital) 등 기존 투자자들도 후속 투자에 나섰다. 알라마는 이번에 조달한 자금으로 정밀 단백질체학 플랫폼의 지속적인 상업적 발전을 지원할 예정이다.

Stephen Williams, MD, PhD Rebecca Chambers Frank Witney, PhD

알라마의 창립자이자 회장 겸 최고경영자(CEO)인 율링루오(Yuling Luo) 박사는 "기존 투자자들의 지속적인 지지에 깊이 감사드리며, 새로운 파트너들을 맞이하게 되어 기쁘다"라면서 이렇게 덧붙였다. "우리의 비전과 전략에 대해 투자자들이 보여준 신뢰는 우리가 하는 연구에 대한 혁신적 잠재력을 방증한다. 우리는 이번에 받은 투자를 통해 혁신을 가속하고, 플랫폼의 적용 범위를 지속적으로 확장하여 정밀의학과 조기 질병 검진이 주는 가치를 온전히 실현할 수 있을 것이다."

경영진 및 이사회 확대

알라마는 또한 지속적인 성장과 운영의 우수성을 도모하기 위해 경영진과 이사회에 핵심 인사를 추가로 영입했다.

알라마는 과학적 리더십을 한층 강화하기 위해 스티븐 윌리엄스(Stephen Williams) 박사를 최고과학책임자(CSO)로 영입했다. 스티븐 박사는 정밀의학과 바이오마커 혁신 분야에서 30년 이상 경험을 쌓은 전문가다. 최근에는 스탠다드 바이오툴스(Standard BioTools)와 소마로직(SomaLogic)에서 최고의료책임자(CMO)를 역임했으며, 그 전에는 화이자(Pfizer)에서 18년간 고위 경영진을 지냈다. 과학계에서 인정받는 리더인 그는 미국 국립보건원(NIH) 의생명영상•생물의공학 국가자문위원회(National Advisory Council for Biomedical Imaging and Bioengineering)에서 활동했으며, 알츠하이머병 신경영상 이니셔티브(Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative) 출범을 지원하고, FDA-FNIH-PhRMA 바이오마커 컨소시엄을 공동 설립했다.

알라마는 또한 레베카 챔버스(Rebecca Chambers)와 프랭크 위트니(Frank Witney) 박사를 이사로 임명했다. 베라사이트(Veracyte)의 최고재무책임자(CFO)인 레베카 이사는 현재 맡고 있는 직무를 비롯해, 과거 아웃셋 메디컬(Outset Medical), 일루미나, 마이리드 제네틱스(Myriad Genetics), 라이프 테크놀로지스(Life Technologies)에서 쌓은 경험을 통해 강력한 재무 및 헬스케어 리더십 역량을 보유하고 있다. 앰퍼샌드 캐피털 파트너스(Ampersand Capital Partners)의 운영 파트너인 프랭크 박사는 애피메트릭스(Affymetrix)와 다이오넥스 코퍼레이션(Dionex Corporation)의 사장 겸 CEO를 역임하는 등 30년 이상의 생명과학 리더십 경험을 보유하고 있다. 현재는 레비티(Revvity), 세러스 코퍼레이션(Cerus Corporation), 스탠다드 바이오툴스 등 여러 비상장 기업의 이사회에 참여하고 있다.

율링루오 박사는 "스티븐을 경영진에, 레베카와 프랭크를 이사회에 각각 영입하게 되어 매우 기쁘다"라며 "두 사람의 깊은 전문성과 다양한 시각은 정밀 단백질체학 플랫폼의 잠재력을 극대화해 건강과 질병 분야 전반에 걸쳐 광범위한 영향을 창출하겠다는 우리의 사명을 가속하는 데 귀중한 자산이 될 것"이라고 말했다. 그는 이어 "이는 알라마에게 매우 고무적인 일이며, 그들의 리더십이 혁신과 성장을 주도하는 데 미칠 영향력을 기대한다"라고 덧붙였다.

알라마 바이오사이언스 소개

알라마 바이오사이언스는 질병의 조기 진단을 앞당기는 정밀 단백질체학 기술을 개발하는 데 전념하는 비상장 생명과학 회사다. 알라마의 플랫폼은 자체 개발한 NULISA™ 기술과 ARGO™ HT 시스템을 활용해 초고감도 분석을 구현하도록 설계됐으며, 기존 기술의 주요 한계를 극복해 정밀 단백질체 분석을 지원한다. 자세한 내용은 alamarbio.com에서 확인할 수 있다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2858861/SteveWilliams_600.jpg

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2858862/RebeccaChambers_600.jpg

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2858863/Frank_R__Whitney.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/1810182/Alamar_Logo_WhiteOutline_RGB_4x1_Logo_V1.jpg

SOURCE Alamar Biosciences, Inc.