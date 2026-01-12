Společnost Alamar Biosciences oznamuje, že poptávka investorů po konvertibilních dluhopisech převýšila nabídku a rozšíření vedoucího týmu
News provided byAlamar Biosciences, Inc.
Jan 12, 2026, 03:31 ET
T. Rowe Price Investment Management, Inc. a Braidwell LP se účastní jako noví investoři.
Stephen Williams, MD, Ph.D., nastupuje jako vědecký ředitel.
Rebecca Chambersová a Frank Witney, Ph.D., byli jmenováni do představenstva.
FREMONT, Kalifornie, 12. ledna 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Alamar Biosciences, Inc. („Alamar"), vedoucí podnik v oblasti přesné proteomiky zaměřený na pokrok v oblasti včasné detekce nemocí, oznámila, že poptávka investorů po konvertibilních dluhopisech převýšila nabídku, což přineslo více než 50 milionů dolarů nového kapitálu. Účty spravované společnostmi T. Rowe Price Investment Management, Inc. a Braidwell LP se připojily k financování jako noví investoři. Zúčastnili se také stávající investoři, včetně Illumina Ventures a Sands Capital. Financování podpoří další komerční rozvoj platformy přesné proteomiky společnosti Alamar.
„Hluboce si vážíme pokračující podpory našich stávajících investorů a jsme velice rádi, že můžeme přivítat nové partnery," řekl Dr. Yuling Luo, zakladatel, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Alamar. „Jejich důvěra v naši vizi a strategii podtrhuje transformační potenciál naší práce. Tato investice nám umožní urychlit inovace a pokračovat v rozšiřování dosahu naší platformy, čímž se plně využije potenciál přesné medicíny a včasné detekce nemocí."
Rozšíření vedení a představenstva
Společnost Alamar rovněž oznámila klíčové posily svého výkonného vedení a představenstva, které podpoří další růst společnosti a její závazek k provozní dokonalosti.
Ve snaze dále posílit své vedoucí postavení v oblasti vědy vítá Alamar Dr. Stephena Williamse jako vedoucího vědeckého pracovníka. Steve přináší více než tři desetiletí zkušeností v oblasti přesné medicíny a inovací u biomarkerů. Naposledy působil jako hlavní lékařský ředitel ve společnostech Standard BioTools a SomaLogic a předtím strávil 18 let ve společnosti Pfizer ve vedoucích pozicích. Jako uznávaný vedoucí pracovník ve vědecké komunitě působil v Národní poradní radě Národního institutu zdraví (NIH) pro biomedicínské zobrazování a bioinženýrství, pomáhal zahájit iniciativu pro neurozobrazování Alzheimerovy choroby a spoluzaložil konsorcium FDA-FNIH-PhRMA Biomarker Consortium.
Alamar také jmenoval Rebeccu Chambersovou a Dr. Franka Witneyho členy své správní rady. Rebecca, finanční ředitelka společnosti Veracyte, přináší bohaté zkušenosti z oblasti financí a zdravotnictví, které získala ve své současné funkci i v předchozích pozicích ve společnostech Outset Medical, Illumina, Myriad Genetics a Life Technologies. Frank, provozní partner ve společnosti Ampersand Capital Partners, přináší více než třicet let zkušeností s vedením v oblasti přírodních věd, včetně působení jako prezident a generální ředitel společností Affymetrix a Dionex Corporation, a v současné době zasedá v představenstvech společností Revvity, Cerus Corporation, Standard BioTools a několika soukromých společností.
„Jsem nesmírně ráda, že mohu přivítat Steva v našem vedení a Rebeccu a Franka v představenstvu," řekla Dr. Yuling Luo. „Jejich hluboké odborné znalosti a rozmanité pohledy budou neocenitelné při urychlování naší mise, jejímž cílem je uvolnit potenciál naší platformy Přesná proteomika a umožnit tak široký dopad na zdraví a nemoci. Pro společnost Alamar je to vzrušující okamžik a těšíme se na důsledky, který bude mít jejich vedení na podporu inovací a růstu."
O společnosti Alamar Biosciences, Inc.
Alamar Biosciences je soukromá společnost zabývající se biologickými vědami, která se věnuje vývoji přesné proteomiky umožňující včasnou detekci nemocí. Platforma společnosti Alamar využívá vlastní technologii NULISA™ a systém ARGO™ HT a je navržena tak, aby poskytovala mimořádně vysokou citlivost a řešila klíčová omezení stávajících technologií s cílem zajistit přesnou proteomiku. Další informace naleznete na alamarbio.com.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2858861/SteveWilliams_600.jpg
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2858862/RebeccaChambers_600.jpg
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2858863/Frank_R__Whitney.jpg
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1810182/Alamar_Logo_WhiteOutline_RGB_4x1_Logo_V1.jpg
Share this article