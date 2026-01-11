Alamar Biosciences gibt Abschluss der überzeichneten Wandelanleihe-Finanzierung und Erweiterung des Führungsteams bekannt

T. Rowe Price Investment Management, Inc. und Braidwell LP beteiligen sich als neue Investoren

Stephen Williams, MD, Ph.D. tritt als wissenschaftlicher Leiter ein

Rebecca Chambers und Frank Witney, Ph.D., in den Verwaltungsrat berufen

FREMONT, Kalifornien, 12.Januar 2026 /PRNewswire/ -- Alamar Biosciences, Inc. ("Alamar"), , ein führendes Unternehmen im Bereich der Präzisionsproteomik, das sich der Früherkennung von Krankheiten widmet, gab den Abschluss einer überzeichneten Wandelanleihe-Finanzierung bekannt, die neues Kapital in Höhe von mehr als 50 Millionen US-Dollar einbringt. Die von T. Rowe Price Investment Management, Inc. und Braidwell LP beratenen Kunden traten der Finanzierung als neue Investoren bei. Bestehende Investoren, darunter Illumina Ventures und Sands Capital, beteiligten sich ebenfalls. Die Finanzierung wird die weitere kommerzielle Entwicklung von Alamars Präzisionsproteomik-Plattform unterstützen.

Stephen Williams, MD, PhD Rebecca Chambers Frank Witney, PhD

"Wir wissen die anhaltende Unterstützung unserer bestehenden Investoren sehr zu schätzen und freuen uns, unsere neuen Partner willkommen zu heißen", sagte Dr. Yuling Luo, Gründer, Vorsitzender und Chief Executive Officer von Alamar. "Ihr Vertrauen in unsere Vision und Strategie unterstreicht das transformative Potenzial unserer Arbeit. Diese Investition wird es uns ermöglichen, Innovationen zu beschleunigen und die Reichweite unserer Plattform weiter zu vergrößern, um den vollen Wert der Präzisionsmedizin und der Krankheitsfrüherkennung zu erschließen.

Erweiterung der Führung und des Vorstands

Alamar kündigte außerdem wichtige Neuzugänge im Führungsteam und im Vorstand an, um das kontinuierliche Wachstum des Unternehmens und sein Engagement für operative Spitzenleistungen zu unterstützen.

Um die wissenschaftliche Führung des Unternehmens weiter zu stärken, begrüßt Alamar Dr. Stephen Williams als Chief Scientific Officer. Steve verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Präzisionsmedizin und Biomarker-Innovation. Zuletzt war er Chief Medical Officer bei Standard BioTools und SomaLogic und davor 18 Jahre lang bei Pfizer in leitenden Funktionen tätig. Als anerkannte Führungspersönlichkeit in der wissenschaftlichen Gemeinschaft war er Mitglied des NIH National Advisory Council for Biomedical Imaging and Bioengineering (Nationaler Beirat für biomedizinische Bildgebung und Biotechnik), half bei der Gründung der Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative und war Mitbegründer des FDA-FNIH-PhRMA Biomarker Consortium.

Alamar hat außerdem Rebecca Chambers und Dr. Frank Witney als Direktoren in seinen Vorstand berufen. Rebecca, Chief Financial Officer bei Veracyte, bringt aus ihrer derzeitigen Position sowie aus früheren Positionen bei Outset Medical, Illumina, Myriad Genetics und Life Technologies umfassende Erfahrungen im Finanz- und Gesundheitswesen mit. Frank, ein operativer Partner bei Ampersand Capital Partners, verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Führungserfahrung im Bereich der Biowissenschaften, unter anderem als Präsident und CEO von Affymetrix und Dionex Corporation, und sitzt derzeit in den Vorständen von Revvity, Cerus Corporation, Standard BioTools und mehreren privaten Unternehmen.

"Ich freue mich sehr, Steve in unserem Führungsteam und Rebecca und Frank in unserem Vorstand willkommen zu heißen", sagte Dr. Yuling Luo. "Ihre profunde Expertise und ihre unterschiedlichen Perspektiven werden von unschätzbarem Wert sein, wenn es darum geht, die Leistungsfähigkeit unserer Precision-Proteomics-Plattform freizusetzen, um eine breite Wirkung auf Gesundheit und Krankheit zu erzielen. Dies ist ein aufregender Moment für Alamar, und wir freuen uns auf den Einfluss, den ihre Führung auf die Förderung von Innovation und Wachstum haben wird".

Informationen zu Alamar Biosciences, Inc.

Alamar Biosciences ist ein privates Biowissenschaftsunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Präzisionsproteomik spezialisiert hat, um die früheste Erkennung von Krankheiten zu ermöglichen. Die Plattform von Alamar nutzt die firmeneigene NULISA™-Technologie und das ARGO™ HT-System, um eine extrem hohe Empfindlichkeit zu erreichen und die wichtigsten Einschränkungen bestehender Technologien zu überwinden, um Präzisionsproteomik zu liefern. Weitere Informationen finden Sie unter alamarbio.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2858861/SteveWilliams_600.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2858862/RebeccaChambers_600.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2858863/Frank_R__Whitney.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1810182/Alamar_Logo_WhiteOutline_RGB_4x1_Logo_V1.jpg