Alamar Biosciences annonce la clôture d'un financement par billets convertibles sursouscrits et l'élargissement de l'équipe de direction

T. Rowe Price Investment Management, Inc. et Braidwell LP sont de nouveaux investisseurs.

Stephen Williams, MD, Ph.D., devient directeur scientifique.

Rebecca Chambers et Frank Witney, Ph.D., nommés au conseil d'administration

FREMONT, Calif., 12 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Alamar Biosciences, Inc. ("Alamar"), un leader de la protéomique de précision qui se consacre à la détection précoce des maladies, a annoncé la clôture d'un financement de billets convertibles sursouscrit, apportant plus de 50 millions de dollars de nouveaux capitaux. Les comptes conseillés par T. Rowe Price Investment Management, Inc. et Braidwell LP ont rejoint le financement en tant que nouveaux investisseurs. Des investisseurs existants, dont Illumina Ventures et Sands Capital, y ont également participé. Le financement permettra de poursuivre le développement commercial de la plateforme de protéomique de précision d'Alamar.

"Nous apprécions profondément le soutien continu de nos investisseurs existants et sommes ravis d'accueillir nos nouveaux partenaires", a déclaré le Dr. Yuling Luo, fondateur, président et directeur général d'Alamar. "Leur confiance dans notre vision et notre stratégie souligne le potentiel de transformation de notre travail. Cet investissement nous permettra d'accélérer l'innovation et de continuer à étendre la portée de notre plateforme, en libérant toute la valeur de la médecine de précision et de la détection précoce des maladies."

Expansion de la direction et du conseil d'administration

Alamar a également annoncé des ajouts importants à son équipe de direction et à son conseil d'administration afin de soutenir la croissance continue de l'entreprise et son engagement en faveur de l'excellence opérationnelle.

Afin de renforcer son leadership scientifique, Alamar accueille le Dr Stephen Williams en tant que directeur scientifique. Steve apporte plus de trois décennies d'expérience dans la médecine de précision et l'innovation en matière de biomarqueurs. Il a récemment occupé le poste de directeur médical chez Standard BioTools et SomaLogic, et a auparavant passé 18 ans chez Pfizer où il a occupé des postes de direction. Leader reconnu dans la communauté scientifique, il a siégé au National Advisory Council for Biomedical Imaging and Bioengineering du NIH, a participé au lancement de l'Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative et a cofondé le FDA-FNIH-PhRMA Biomarker Consortium.

Alamar a également nommé Rebecca Chambers et le Dr Frank Witney en tant qu'administrateurs de son conseil d'administration. Rebecca, directrice financière de Veracyte, apporte une expérience approfondie en matière de finances et de leadership dans le secteur de la santé, acquise dans le cadre de ses fonctions actuelles ainsi que dans des postes précédents chez Outset Medical, Illumina, Myriad Genetics et Life Technologies. Frank, partenaire opérationnel d'Ampersand Capital Partners, possède plus de trente ans d'expérience dans le domaine des sciences de la vie, notamment en tant que président et directeur général d'Affymetrix et de Dionex Corporation. Il siège actuellement aux conseils d'administration de Revvity, Cerus Corporation, Standard BioTools et de plusieurs sociétés privées.

"Je suis ravie d'accueillir Steve au sein de notre équipe de direction, ainsi que Rebecca et Frank au sein de notre conseil d'administration", a déclaré le Dr Yuling Luo. "Leur expertise approfondie et leurs perspectives diverses nous seront précieuses pour accélérer notre mission, qui consiste à libérer la puissance de notre plateforme de protéomique de précision, afin d'avoir un impact important sur la santé et les maladies. C'est un moment passionnant pour Alamar, et nous nous réjouissons de l'impact que leur leadership aura sur l'innovation et la croissance".

À propos d'Alamar Biosciences, Inc.

Alamar Biosciences est une société privée spécialisée dans les sciences de la vie qui se consacre à la protéomique de précision pour permettre la détection précoce des maladies. S'appuyant sur sa technologie propriétaire NULISA™ et le système ARGO™ HT, la plateforme d'Alamar est conçue pour offrir une sensibilité ultra-élevée et s'attaquer aux principales limites des technologies existantes pour offrir une protéomique de précision. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site alamarbio.com.

