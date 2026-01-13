Alamar Biosciences Umumkan Penutupan Pendanaan Obligasi Konversi yang Mengalami Kelebihan Permintaan dan Perluasan Tim Kepemimpinan

"Kami sangat menghargai dukungan tanpa henti dari para investor lama dan sangat senang menyambut mitra baru kami," kata Dr. Yuling Luo, Pendiri, Pimpinan, dan Chief Executive officer Alamar. "Keyakinan mereka terhadap visi dan strategi kami menegaskan potensi transformatif dari pekerjaan kami. Dengan investasi ini, kami akan dapat mempercepat inovasi dan terus memperluas jangkauan platform kami untuk menghasilkan seluruh nilai pengobatan presisi dan deteksi penyakit paling dini."

Kepemimpinan dan Ekspansi Dewan Direksi

Alamar juga mengumumkan penambahan penting dalam tim kepemimpinan eksekutif dan dewan direksi untuk mendukung pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan dan komitmen perusahaan terhadap keunggulan operasional.

Untuk semakin memperkuat kepemimpinannya di bidang ilmu pengetahuan, Alamar menunjuk Dr. Stephen Williams sebagai Chief Scientific Officer. Steve berpengalaman selama lebih dari tiga puluh tahun di bidang pengobatan presisi dan inovasi biomarker. Beliau terakhir menjabat sebagai Chief Medical Officer di Standard BioTools dan SomaLogic, serta menjadi pemimpin senior di Pfizer selama 18 tahun. Sebagai pemimpin yang diakui dalam komunitas ilmiah, beliau pernah menjabat di NIH National Advisory Council for Biomedical Imaging and Bioengineering, membantu meluncurkan Inisiatif Pencitraan Saraf untuk Penyakit Alzheimer, dan turut mendirikan FDA-FNIH-PhRMA Biomarker Consortium.

Alamar juga menunjuk Rebecca Chambers dan Dr. Frank Witney sebagai direktur di jajaran dewan direksinya. Rebecca, Chief Financial Officer di Veracyte, memiliki pengalaman mendalam sebagai pemimpin keuangan dan perawatan kesehatan di kedudukannya saat ini maupun jabatan sebelumnya di Outset Medical, Illumina, Myriad Genetics, dan Life Technologies. Frank adalah mitra operasional di Ampersand Capital Partners. Dia menjadi pemimpin di bidang ilmu hayati selama lebih dari tiga puluh tahun, termasuk sebagai Presiden dan CEO Affymetrix dan Dionex Corporation. Saat ini dia menjadi anggota dewan direksi di Revvity, Cerus Corporation, Standard BioTools, dan beberapa perusahaan swasta.

"Saya senang sekali menyambut Steve dalam tim kepemimpinan kami, dan Rebecca serta Frank dalam jajaran dewan direksi kami," kata Dr. Yuling Luo. "Keahlian mereka yang mendalam dan perspektif mereka yang beragam sangat berharga di saat kami mempercepat pencapaian misi kami untuk mewujudkan kekuatan platform Precision Proteomics agar berdampak luas terhadap kesehatan dan penyakit. Momen ini sangat menggembirakan bagi Alamar. Kami menantikan dampak kepemimpinan mereka dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan."

Tentang Alamar Biosciences, Inc.

Alamar Biosciences adalah perusahaan swasta di bidang ilmu hayati yang berkomitmen untuk mendukung proteomik presisi guna mendeteksi penyakit lebih dini. Dengan memanfaatkan teknologi NULISA™ dan ARGO™ HT System eksklusifnya, platform Alamar dirancang untuk menyediakan sensitivitas amat sangat tinggi dan mengatasi berbagai keterbatasan utama yang dialami teknologi yang ada untuk menghasilkan proteomik presisi. Untuk informasi lebih lanjut, harap kunjungi alamarbio.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2858861/SteveWilliams_600.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2858862/RebeccaChambers_600.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2858863/Frank_R__Whitney.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1810182/Alamar_Logo_WhiteOutline_RGB_4x1_Logo_V1.jpg

SOURCE Alamar Biosciences, Inc.