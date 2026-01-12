Alamar Biosciences ogłasza zamknięcie rundy finansowania oraz rozszerzenie zespołu kierowniczego

W rundzie finansowania po raz pierwszy wzięli udział inwestorzy, których funduszami zarządzają spółki T. Rowe Price Investment Management, Inc. i Braidwell LP. Dr n. med.

Stephen Williams obejmie stanowisko dyrektora ds. naukowych.

Rebecca Chambers i dr Frank Witney powołani do rady dyrektorów.

FREMONT, Kalifornia, 12 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- spółka Alamar Biosciences, Inc. ("Alamar") - lider w dziedzinie proteomiki ukierunkowanej - którego misją jest tworzenie rozwiązań wspierających wczesne wykrywanie chorób, ogłosiła zamknięcie rundy finansowania, w ramach której pozyskano ponad 50 mln USD z emisji obligacji zamiennych. Zainteresowanie inwestorów przerosło oczekiwania. W rundzie finansowania po raz pierwszy wzięli udział inwestorzy, których funduszami zarządzają spółki T. Rowe Price Investment Management, Inc. i Braidwell LP. Nie zabrakło podmiotów, które zainwestowały w Alamar Biosciences po raz kolejny - wśród nich znalazły się Illumina Ventures i Sands Capital. Pozyskane środki pozwolą kontynuować prace nad komercjalizacją rozwiązań Alamar w obszarze proteomiki ukierunkowanej.

Stephen Williams, MD, PhD Rebecca Chambers Frank Witney, PhD

„Jesteśmy niezwykle wdzięczni za wsparcie naszych inwestorów i cieszymy się, że ich grono się powiększyło - powiedział dr Yuling Luo, założyciel, prezes zarządu i dyrektor generalny Alamar. - Ich wiara w naszą wizję i strategię to dowód, że działania Alamar mają potencjał transformacyjny. Dzięki zainwestowanym przez nich środkom będziemy mogli przyspieszyć tworzenie innowacji i rozszerzać zasięg naszej oferty, czerpiąc pełnię korzyści z medycyny precyzyjnej i wczesnego wykrywania chorób".

Nowi członkowie kierownictwa i rady dyrektorów

Alamar ogłosiła ponadto, że w jej zespole kierowniczym i radzie dyrektorów pojawią się nowi członkowie, których zadaniem będzie wspieranie wzrostu spółki oraz realizacja jej celów w obszarze doskonałości operacyjnej.

Wzmocnieniem dla działu naukowego będzie Stephen Williams - powołany na stanowisko dyrektora ds. naukowych. Steve posiada przeszło 30 lat doświadczenia w dziedzinie medycyny precyzyjnej i innowacji związanych z biomarkerami. Ostatnio pracował na stanowisku dyrektora ds. medycznych w firmach Standard BioTools i SomaLogic, a wcześniej przez 18 lat zajmował różne stanowiska kierownicze w spółce Pfizer. Cieszy się on uznaniem w środowisku naukowym - zasiadał w Krajowej Radzie Doradczej ds. Obrazowania Biomedycznego i Bioinżynierii przy Narodowych Instytutach Zdrowia (NIH National Advisory Council for Biomedical Imaging and Bioengineering), pomógł uruchomić Inicjatywę na rzecz Neuroobrazowania w Chorobie Alzheimera oraz był współzałożycielem konsorcjum biomarkerowego Agencji Żywności i Leków (FDA), Fundacji na rzecz Narodowych Instytutów Zdrowia (FNIH) oraz Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA).

Ponadto w skład rady dyrektorów wejdą Rebecca Chambers i dr. Frank Witney. Rebecca, dyrektorka finansowa w Veracyte, wniesie do firmy bogate doświadczenie zarządcze w dziedzinie finansów i opieki zdrowotnej, które zdobyła na aktualnie piastowanym stanowisku, jak również podczas pracy w Outset Medical, Illumina, Myriad Genetics oraz Life Technologies. Frank, partner operacyjny w Ampersand Capital Partners, ma ponad trzydzieści lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych w branży life sciences, w tym jako prezes zarządu i dyrektor generalny Affymetrix i Dionex Corporation, a obecnie zasiada w radach dyrektorów Revvity, Cerus Corporation, Standard BioTools oraz kilku spółek prywatnych.

„Z radością witam Steve'a w naszym zespole kierowniczym oraz Rebeccę i Franka w radzie dyrektorów - powiedział dr. Yuling Luo. - Wniosą oni rozległą wiedzę i różnorodność perspektyw, które będą bezcenne dla realizacji naszej misji uwalniania ogromnego potencjału tkwiącego w proteomice ukierunkowanej jako narzędziach ochrony zdrowia i leczenia. To obiecujące zmiany dla Alamar - mamy nadzieję, że nowi liderzy przyczynią się do dalszego rozwoju innowacji w naszej spółce oraz jej wzrostu".

About Alamar Biosciences, Inc.

Almar Biosciences to spółka prywatna z branży life sciences, która zajmuje się tworzeniem rozwiązań na potrzeby proteomiki ukierunkowanej w celu jak najwcześniejszego wykrywania chorób. Jej autorska platforma NULISA™ oraz system ARGO™ HT zapewniają ultrawysoką czułość detekcyjną, niwelując fundamentalne ograniczenia istniejących technologii w dziedzinie proteomiki ukierunkowanej. Więcej informacji można znaleźć na stronie alamarbio.com.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2858861/SteveWilliams_600.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2858862/RebeccaChambers_600.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2858863/Frank_R__Whitney.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1810182/Alamar_Logo_WhiteOutline_RGB_4x1_Logo_V1.jpg