Компания Alamar Biosciences объявляет о закрытии финансирования за счет конвертируемых облигаций с превышением лимита подписки и о расширении руководящей команды
Jan 12, 2026, 10:14 ET
T. Rowe Price Investment Management, Inc. и Braidwell LP принимают участие в качестве новых инвесторов
Стивен Уильямс (Stephen Williams), MD, Ph.D. присоединяется в качестве директора по науке
Ребекка Чемберс (Rebecca Chambers) и Фрэнк Уитни (Frank Witney), Ph.D. назначены в совет директоров
ФРИМОНТ, Калифорния, 12 января 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Alamar Biosciences, Inc. («Alamar»), лидер в области прецизионной протеомики, занимающийся ранним выявлением заболеваний, объявил о закрытии финансирования за счет конвертируемых облигаций с превышением лимита подписки, что принесло более 50 млн долларов нового капитала. Клиенты, консультируемые компаниями T. Rowe Price Investment Management, Inc. и Braidwell LP, присоединились к финансированию в качестве новых инвесторов. Также приняли участие существующие инвесторы, в том числе Illumina Ventures и Sands Capital. Это финансирование обеспечит поддержку дальнейшего коммерческого развития платформы прецизионной протеомики Alamar.
«Мы высоко ценим постоянную поддержку со стороны наших существующих инвесторов и рады приветствовать наших новых партнеров, — сказал доктор Юлинг Луо (Yuling Luo), основатель, председатель и генеральный директор Alamar. — Их уверенность в нашем видении и стратегии подчеркивает трансформирующий потенциал нашей работы. Эти инвестиции позволят нам ускорить инновации и продолжить расширять охват нашей платформы, раскрывая полный потенциал прецизионной медицины и раннего выявления заболеваний».
Расширение руководства и совета директоров
Компания Alamar также объявила о важном пополнении своей команды исполнительного руководства и совета директоров для поддержки продолжающегося роста компании и приверженности операционному совершенству.
Для дальнейшего укрепления своего научного лидерства компания Alamar приветствует доктора Стивена Уильямса на посту директора по науке. Стив обладает более чем тридцатилетним опытом в области прецизионной медицины и инновационных биомаркеров. В последнее время он занимал должность главного врача в компаниях Standard BioTools и SomaLogic, а ранее 18 лет работал на руководящих должностях в компании Pfizer. Являясь признанным лидером в научном сообществе, он работал в Национальном консультативном совете NIH по биомедицинской визуализации и биоинженерии, помогал запустить инициативу по нейровизуализации болезни Альцгеймера и стал соучредителем консорциума биомаркеров FDA-FNIH-PhRMA.
Компания Alamar также назначила Ребекку Чемберс и доктора Фрэнка Уитни в совет директоров. Ребекка, финансовый директор Veracyte, обладает глубоким опытом финансового и медицинского руководства, приобретенным на ее нынешней должности, а также на предыдущих должностях в компаниях Outset Medical, Illumina, Myriad Genetics и Life Technologies. Фрэнк, операционный партнер Ampersand Capital Partners, обладает более чем тридцатилетним опытом руководства в области медико-биологических наук, в том числе в качестве президента и генерального директора компаний Affymetrix и Dionex Corporation, и в настоящее время входит в советы директоров компаний Revvity, Cerus Corporation, Standard BioTools, а также нескольких частных компаний.
«Я очень рад приветствовать Стива в нашей руководящей команде, а Ребекку и Фрэнка — в нашем совете директоров, — сказал доктор Юлинг Луо. — Их глубокий опыт и многообразие взглядов будут неоценимы для ускорения реализации нашей миссии — раскрыть мощь нашей платформы прецизионной протеомики, чтобы обеспечить широкое воздействие на здравоохранение и болезни. Это захватывающий момент для компании Alamar, и мы с нетерпением ждем влияния, которое руководство окажет на стимулирование инноваций и роста».
О компании Alamar Biosciences, Inc.
Alamar Biosciences — это частная медико-биологическая компания, основная задача которой заключается в обеспечении возможности использовать прецизионную протеомику для ранней диагностики заболеваний. Используя патентованную технологию NULISA™ и систему ARGO™ HT, платформа компании Alamar должна обеспечить сверхвысокую чувствительность и устранить ключевые ограничения существующих технологий для обеспечения прецизионной протеомики. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт alamarbio.com.
