Компания Alamar Biosciences объявляет о закрытии финансирования за счет конвертируемых облигаций с превышением лимита подписки и о расширении руководящей команды

T. Rowe Price Investment Management, Inc. и Braidwell LP принимают участие в качестве новых инвесторов

Стивен Уильямс (Stephen Williams), MD, Ph.D. присоединяется в качестве директора по науке

Ребекка Чемберс (Rebecca Chambers) и Фрэнк Уитни (Frank Witney), Ph.D. назначены в совет директоров

ФРИМОНТ, Калифорния, 12 января 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Alamar Biosciences, Inc. («Alamar»), лидер в области прецизионной протеомики, занимающийся ранним выявлением заболеваний, объявил о закрытии финансирования за счет конвертируемых облигаций с превышением лимита подписки, что принесло более 50 млн долларов нового капитала. Клиенты, консультируемые компаниями T. Rowe Price Investment Management, Inc. и Braidwell LP, присоединились к финансированию в качестве новых инвесторов. Также приняли участие существующие инвесторы, в том числе Illumina Ventures и Sands Capital. Это финансирование обеспечит поддержку дальнейшего коммерческого развития платформы прецизионной протеомики Alamar.

Stephen Williams, MD, PhD Rebecca Chambers Frank Witney, PhD

«Мы высоко ценим постоянную поддержку со стороны наших существующих инвесторов и рады приветствовать наших новых партнеров, — сказал доктор Юлинг Луо (Yuling Luo), основатель, председатель и генеральный директор Alamar. — Их уверенность в нашем видении и стратегии подчеркивает трансформирующий потенциал нашей работы. Эти инвестиции позволят нам ускорить инновации и продолжить расширять охват нашей платформы, раскрывая полный потенциал прецизионной медицины и раннего выявления заболеваний».

Расширение руководства и совета директоров

Компания Alamar также объявила о важном пополнении своей команды исполнительного руководства и совета директоров для поддержки продолжающегося роста компании и приверженности операционному совершенству.

Для дальнейшего укрепления своего научного лидерства компания Alamar приветствует доктора Стивена Уильямса на посту директора по науке. Стив обладает более чем тридцатилетним опытом в области прецизионной медицины и инновационных биомаркеров. В последнее время он занимал должность главного врача в компаниях Standard BioTools и SomaLogic, а ранее 18 лет работал на руководящих должностях в компании Pfizer. Являясь признанным лидером в научном сообществе, он работал в Национальном консультативном совете NIH по биомедицинской визуализации и биоинженерии, помогал запустить инициативу по нейровизуализации болезни Альцгеймера и стал соучредителем консорциума биомаркеров FDA-FNIH-PhRMA.

Компания Alamar также назначила Ребекку Чемберс и доктора Фрэнка Уитни в совет директоров. Ребекка, финансовый директор Veracyte, обладает глубоким опытом финансового и медицинского руководства, приобретенным на ее нынешней должности, а также на предыдущих должностях в компаниях Outset Medical, Illumina, Myriad Genetics и Life Technologies. Фрэнк, операционный партнер Ampersand Capital Partners, обладает более чем тридцатилетним опытом руководства в области медико-биологических наук, в том числе в качестве президента и генерального директора компаний Affymetrix и Dionex Corporation, и в настоящее время входит в советы директоров компаний Revvity, Cerus Corporation, Standard BioTools, а также нескольких частных компаний.

«Я очень рад приветствовать Стива в нашей руководящей команде, а Ребекку и Фрэнка — в нашем совете директоров, — сказал доктор Юлинг Луо. — Их глубокий опыт и многообразие взглядов будут неоценимы для ускорения реализации нашей миссии — раскрыть мощь нашей платформы прецизионной протеомики, чтобы обеспечить широкое воздействие на здравоохранение и болезни. Это захватывающий момент для компании Alamar, и мы с нетерпением ждем влияния, которое руководство окажет на стимулирование инноваций и роста».

О компании Alamar Biosciences, Inc.

Alamar Biosciences — это частная медико-биологическая компания, основная задача которой заключается в обеспечении возможности использовать прецизионную протеомику для ранней диагностики заболеваний. Используя патентованную технологию NULISA™ и систему ARGO™ HT, платформа компании Alamar должна обеспечить сверхвысокую чувствительность и устранить ключевые ограничения существующих технологий для обеспечения прецизионной протеомики. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт alamarbio.com.

