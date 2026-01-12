Alamar Biosciences uzatvára nadupísané financovanie formou konvertibilných dlhopisov a rozširuje vedenie spoločnosti
Jan 12, 2026, 11:44 ET
T. Rowe Price Investment Management, Inc. a Braidwell LP sa zúčastňujú ako noví investori
Stephen Williams, MD, PhD., nastupuje ako vedecký riaditeľ
Rebecca Chambers a Frank Witney, Ph.D., boli menovaní do predstavenstva
FREMONT, Kalifornia, 12. január 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Alamar Biosciences, Inc. („Alamar"), líder v oblasti presnej proteomiky so zameraním na pokroky vo včasnej detekcii ochorení, oznámila uzavretie nadupisovaného financovania formou konvertibilných dlhopisov, vďaka ktorému získala nový kapitál vo výške viac než 50 miliónov USD. Ako noví investori sa do financovania zapojili portfóliá, ktorým poskytuje investičné poradenstvo spoločnosť T. Rowe Price Investment Management, Inc., a Braidwell LP. Okrem toho sa zúčastnili existujúci investori vrátane Illumina Ventures a Sands Capital. Získané prostriedky podporia ďalší komerčný rozvoj platformy presnej proteomiky spoločnosti Alamar.
„Veľmi si vážime neutíchajúcu podporu našich existujúcich investorov a teší nás, že môžeme privítať aj nových partnerov," uviedol Dr. Yuling Luo, zakladateľ, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Alamar. „Ich dôvera v našu víziu a stratégiu podčiarkuje transformačný potenciál našej práce. Táto investícia nám umožní zrýchliť inovácie a pokračovať v rozširovaní dosahu našej platformy, aby sme naplno odomkli hodnotu precíznej medicíny a včasnej detekcie ochorení."
Rozšírenie vedenia a predstavenstva
Spoločnosť Alamar zároveň oznámila kľúčové posily vo výkonnom vedení a v predstavenstve, ktoré majú podporiť ďalší rast spoločnosti a jej dôraz na prevádzkovú excelentnosť.
Na posilnenie vedeckého líderského tímu nastupuje do spoločnosti Alamar Stephen Williams, M.D., Ph.D., ako vedecký riaditeľ. Steve má viac než tri desaťročia skúseností v precíznej medicíne a inováciách biomarkerov. Naposledy pôsobil ako medicínsky riaditeľ v spoločnostiach Standard BioTools a SomaLogic a predtým strávil 18 rokov v spoločnosti Pfizer na vedúcich pozíciách. Ako uznávaná osobnosť vedeckej komunity bol členom Národného poradného výboru NIH pre biomedicínske zobrazovanie a bioinžinierstvo, pomohol spustiť Iniciatívu pre neurozobrazovanie pri Alzheimerovej chorobe a podieľal sa na založení konzorcia pre biomarkery FDA-FNIH-PhRMA.
Spoločnosť Alamar tiež vymenovala Rebeccu Chambers a Franka Witneyho, Ph.D., za členov predstavenstva. Rebecca, finančná riaditeľka spoločnosti Veracyte, prináša rozsiahle skúsenosti z oblasti financií a riadenia v zdravotníctve – okrem aktuálnej pozície aj z predchádzajúcich pôsobísk v Outset Medical, Illumina, Myriad Genetics a Life Technologies. Frank, prevádzkový partner v Ampersand Capital Partners, má viac než tri desaťročia manažérskych skúseností v oblasti biologických vied. Pôsobil ako prezident a generálny riaditeľ spoločností Affymetrix a Dionex Corporation a v súčasnosti je členom predstavenstiev spoločností Revvity, Cerus Corporation, Standard BioTools a viacerých súkromných firiem.
„Teší ma, že môžem privítať Stephena v našom tíme a Rebeccu s Frankom v predstavenstve," uviedol Dr. Yuling Luo. „Ich hlboké odborné znalosti a rozmanité pohľady budú neoceniteľné pri urýchľovaní našej misie naplno využiť potenciál našej platformy Precision Proteomics, aby sme dosiahli široký vplyv v oblasti zdravia aj chorôb. Je to pre Alamar vzrušujúci moment a tešíme sa na prínos, ktorý ich líderstvo prinesie pre inovácie a rast."
O spoločnosti Alamar Biosciences, Inc.
Alamar Biosciences je súkromná spoločnosť v oblasti biologických vied zameraná na podporu presnej proteomiku, s cieľom odhaľovať choroby čo najskôr. Využíva vlastnú technológiu NULISA™ a systém ARGO™ HT System; platforma spoločnosti je navrhnutá tak, aby prinášala mimoriadne vysokú citlivosť a riešila kľúčové obmedzenia existujúcich technológií v oblasti presnej proteomiky. Viac informácií nájdete na stránke alamarbio.com.
