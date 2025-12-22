Bybit進軍英國市場 應對數字資產平台需求激增

Bybit英國平台正式上線，運營框架符合英國金融行為監管局金融推廣標準，並提升對英國用戶的透明度。

依托深厚的流動性儲備及穩健的運營與風險管理標準，該全球交易所為英國用戶推出現貨與P2P交易服務。

倫敦2025年12月19日 /美通社/ -- 全球領先的加密貨幣交易所 Bybit 今日宣佈正式進軍英國市場。Bybit在全球擁有超過8000萬用戶，此舉使其平台正式面向英國用戶開放，提供涵蓋100個交易對的現貨交易及P2P交易服務，並依托深厚的全球流動性儲備與穩健的運營標準提供支持。

英國對加密貨幣的接受度持續快速增長。據英國金融行為監管局(Financial Conduct Authority)估計，目前英國成年人口中已有8%持有數字資產。這種日益增長的參與度凸顯了用戶對可靠、高質量平台的期望。Bybit推出的首批產品旨在為用戶提供可靠的接入渠道，並在其參與數字資產交易時提供靈活性。

Mykolas Majauskas, Senior Director of Policy at Bybit表示：「我們的目標是讓英國用戶能夠可靠地觸及全球數字資產機遇。英國擁有全球最為成熟完善的金融生態系統之一，其明確的監管方向為負責任的創新提供了理想環境。未來數月，我們將在優先保障透明與合規的框架內，推出專為英國用戶需求定制的新產品，以踐行這種創新精神。」

Ben Zhou, Co-founder and CEO of Bybit表示：「過去一年，我們根據英國用戶的需求打造產品。此次不僅標誌著我們的回歸，更是一個新篇章的開啟。我們倍感高興的是，用戶將能夠使用一個旨在支持其明智參與數字資產經濟的平台。」

Bybit在英國的運營遵循嚴格的反洗錢與客戶身份識別標準，以提昇平台完整性，所有服務均符合當地金融推廣要求。

此產品存在重大投資風險，可能導致投資本金全部損失。若出現相關問題，保護機制可能無法適用。請花2分鐘時間進一步瞭解詳情並審閱更多信息。

關於Bybit

按交易量計算，Bybit是一家領先的加密貨幣交易所，服務全球超過8000萬用戶。Bybit成立於2018年，致力於為每個人打造一個更加以用戶為中心、開放、平等的生態系統，從而在去中心化的世界中重新定義開放性。Bybit深耕Web3領域，與領先的區塊鏈協議進行戰略合作，提供堅實的基礎設施並推動鏈上創新。Bybit憑借全球托管服務、多元化的市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，搭建了傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的橋樑，賦能建設者、創造者和愛好者充分挖掘Web3的全部潛力。探索去中心化金融的未來，請訪問 http://www.bybit.com/en-gb 。

在歐洲經濟區，Bybit EU GmbH依據加密資產市場法規(MiCAR)許可運營，可在整個歐洲經濟區提供服務。

有關Bybit更多信息請訪問 Bybit Press

免責聲明

加密資產風險高且波動性大。加密資產的流動性無法保證，您可能會發現難以在您想要的時間買賣加密資產。您可能會損失全部投資資金，且過往表現並非未來結果的可靠指引。Bybit通過符合適用英國金融行為監管局金融推廣規則的安排在英國提供服務，其本身並未獲得英國金融行為監管局的授權、監管或註冊。加密資產服務不受金融申訴服務(Financial Ombudsman Service)或金融服務補償計劃(Financial Services Compensation Scheme)的保障。請確保您瞭解加密資產的運作方式，並能夠承受損失風險。任何收益均可能需納稅。本信息僅供參考，不構成投資、稅務或法律建議。如有疑問，請尋求獨立財務建議。

經Archax於2025年12月18日批准發佈

