Bybit se lance au Royaume-Uni pour répondre à la demande croissante de plateformes d'actifs numériques

Bybit lance sa plateforme britannique, active dans un cadre conçu pour répondre aux normes de promotion financière de la FCA et améliorer la transparence pour les utilisateurs britanniques.

La plateforme d'échange mondiale propose aux utilisateurs britanniques des services au comptant et P2P, s'appuyant sur une grande liquidité et des normes opérationnelles et de gestion des risques rigoureuses.

LONDRES, 19 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Bybit , une plateforme d'échange de cryptomonnaie mondiale de premier plan forte de plus de 80 millions d'utilisateurs dans le monde, a annoncé aujourd'hui son lancement officiel au Royaume-Uni. Le lancement met la plateforme de Bybit à la disposition des utilisateurs britanniques, offrant un accès aux transactions au comptant sur 100 paires et P2P, et s'appuyant sur une grande liquidité mondiale et des normes opérationnelles rigoureuses.

L'adoption des cryptomonnaies au Royaume-Uni continue de croître rapidement, la Financial Conduct Authority estimant que 8 % des adultes britanniques possèdent aujourd'hui des actifs numériques. Cet engouement croissant souligne les attentes des utilisateurs en matière de plateformes fiables et de qualité. Les premiers produits de Bybit sont conçus pour favoriser un accès fiable et offrir aux utilisateurs une certaine souplesse dans la manière dont ils utilisent les actifs numériques.

« Notre objectif est d'offrir aux utilisateurs britanniques un accès fiable aux opportunités mondiales dans le domaine des actifs numériques », a déclaré Mykolas Majauskas, directeur principal des politiques chez Bybit. « Le Royaume-Uni possède l'un des écosystèmes financiers les plus sophistiqués au monde, et son orientation réglementaire claire en fait un environnement idéal pour une innovation responsable. Dans les mois à venir, nous souhaitons incarner cet esprit d'innovation en introduisant de nouveaux produits adaptés aux besoins des utilisateurs britanniques, toujours dans un cadre qui privilégie la transparence et le respect des règles ».

« Au cours de l'année écoulée, nous avons conçu des produits adaptés aux besoins des utilisateurs britanniques, et nous sommes ravis de marquer non seulement notre retour, mais aussi le début d'un nouveau chapitre dans lequel les utilisateurs ont accès à une plateforme conçue pour favoriser une participation éclairée à l'économie des actifs numériques », a déclaré Ben Zhou, cofondateur et directeur général de Bybit.

Les activités de Bybit au Royaume-Uni respectent des normes rigoureuses en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client, conçues pour renforcer l'intégrité de la plateforme, et tous les services sont conformes aux exigences locales en matière de promotion financière.

Ce produit comporte un risque d'investissement important, y compris la possibilité de perdre la totalité du montant investi. Les mécanismes de protection peuvent ne pas s'appliquer en cas de problème. Veuillez prendre 2 minutes pour en savoir plus et consulter les informations complémentaires.

À propos de Bybit

Bybit est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies en volume de transactions, au service d'une communauté mondiale de plus de 80 millions d'utilisateurs. Fondée en 2018, Bybit redéfinit l'ouverture dans le monde décentralisé en créant un écosystème plus centré sur l'utilisateur, ouvert et égal pour tous. En mettant surtout l'accent sur le Web3, Bybit s'associe stratégiquement aux principaux protocoles de chaîne de blocs pour fournir une infrastructure robuste et stimuler l'innovation sur la chaîne. Réputé pour son service de garde mondial, ses diverses places de marché, son expérience utilisateur intuitive et ses outils de chaîne de blocs avancés, Bybit comble le fossé entre la TradFi et la DeFi, permettant aux constructeurs, aux créateurs et aux passionnés de libérer tout le potentiel du Web3. Découvrez l'avenir de la finance décentralisée sur http://www.bybit.com/en-gb .

Dans l'Espace économique européen, Bybit EU GmbH exerce ses activités en vertu des autorisations MiCAR, qui permettent de fournir des services dans l'EEE.

Pour obtenir plus d'informations sur Bybit, rendez-vous dans le centre de presse de Bybit

Pour toute demande de renseignements émanant des médias, veuillez contacter [email protected]

Afin d'obtenir les dernières nouvelles, veuillez suivre les communautés et réseaux sociaux de Bybit

Clause de non-responsabilité

Les cryptoactifs sont très risqués et très volatils. La liquidité des cryptoactifs n'est pas garantie et il peut être difficile d'acheter ou de vendre des cryptoactifs quand vous le souhaitez. Vous pouvez perdre tout l'argent que vous avez investi et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bybit fournit des services au Royaume-Uni dans un cadre conforme aux règles de promotion financière applicables de la FCA et n'est pas autorisée, réglementée ou enregistrée par la FCA. Les services de cryptoactifs ne sont pas couverts par le Financial Ombudsman Service ou le Financial Services Compensation Scheme. Assurez-vous de bien comprendre le fonctionnement des cryptoactifs et de pouvoir assumer le risque de perte. Les gains éventuels peuvent être imposés. Ces informations sont fournies à titre d'information générale uniquement et ne constituent pas des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit. En cas de doute, faites appel à un conseiller financier indépendant.

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | YouTube

Approuvé par Archax 18/12/2025

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg