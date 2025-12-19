Bybit startet in Großbritannien, um der steigenden Nachfrage nach Plattformen für digitale Vermögenswerte gerecht zu werden

Bybit startet seine britische Plattform, die unter einem Rahmenwerk betrieben wird, das darauf ausgelegt ist, die Finanzwerbungsstandards der FCA zu erfüllen und die Transparenz für britische Nutzer zu verbessern.

Die globale Börse führt Spot und P2P für britische Nutzer ein, unterstützt durch hohe Liquidität und robuste Betriebs- und Risikomanagementstandards.

LONDON, 19. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Bybit , eine weltweit führende Kryptowährungsbörse mit mehr als 80 Millionen Nutzern weltweit, gab heute ihren offiziellen Start in Großbritannien bekannt. Mit der Einführung steht die Plattform von Bybit nun auch Nutzern in Großbritannien zur Verfügung und bietet Zugang zum Spot-Handel mit 100 Paaren und P2P, unterstützt durch eine hohe globale Liquidität und robuste Betriebsstandards. eine hohe globale Liquidität und robuste operative Standards.

Die Akzeptanz von Kryptowährungen in Großbritannien wächst weiterhin rasant. Nach Schätzungen der Finanzaufsichtsbehörde Financial Conduct Authority besitzen mittlerweile 8 % der Erwachsenen in Großbritannien digitale Vermögenswerte. Dieses steigende Engagement unterstreicht die Erwartungen der Nutzer an zuverlässige, hochwertige Plattformen. Die ersten Produkte von Bybit sind darauf ausgelegt, einen zuverlässigen Zugang zu gewährleisten und den Nutzern Flexibilität beim Umgang mit digitalen Vermögenswerten zu bieten.

„Unser Ziel ist es, britischen Nutzern einen zuverlässigen Zugang zu globalen Möglichkeiten im Bereich der digitalen Vermögenswerte zu bieten", sagte Mykolas Majauskas, Senior Director of Policy bei Bybit. „Großbritannien verfügt über eines der ausgefeiltesten Finanzökosysteme der Welt, und seine klare regulatorische Ausrichtung macht es zu einem idealen Umfeld für verantwortungsvolle Innovationen. In den kommenden Monaten wollen wir diesen Innovationsgeist verkörpern, indem wir neue Produkte einführen, die auf die Bedürfnisse der britischen Nutzer zugeschnitten sind, und dabei stets einen Rahmen schaffen, der Transparenz und Compliance in den Vordergrund stellt."

„Im vergangenen Jahr haben wir Produkte entwickelt, die auf die Bedürfnisse der britischen Nutzer zugeschnitten sind, und wir freuen uns, nicht nur eine Rückkehr zu feiern, sondern den Beginn eines neuen Kapitels, in dem Nutzer Zugang zu einer Plattform erhalten, die sie dabei unterstützt, sich fundiert mit der Wirtschaft der digitalen Vermögenswerte auseinanderzusetzen", sagte Ben Zhou, Mitbegründer und CEO von Bybit.

Die Aktivitäten von Bybit in Großbritannien unterliegen strengen AML- und KYC-Standards, die die Integrität der Plattform gewährleisten sollen, und alle Dienstleistungen entsprechen den lokalen Anforderungen für Finanzwerbung.

Dieses Produkt birgt ein erhebliches Anlagerisiko, einschließlich des Risikos, den gesamten investierten Betrag zu verlieren. Im Falle eines Problems gelten möglicherweise keine Schutzmechanismen. Bitte nehmen Sie sich zwei Minuten Zeit, um weitere Informationen zu erhalten.

Informationen zu Bybit

Bybit ist eine führende Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen und bedient eine globale Community von über 80 Millionen Nutzern. Bybit wurde 2018 gegründet und definiert Offenheit in der dezentralisierten Welt neu, indem es ein benutzerorientierteres, offenes und gleichberechtigtes Ökosystem für alle schafft. Mit einem starken Fokus auf Web3 geht Bybit strategische Partnerschaften mit führenden Blockchain-Protokollen ein, um eine robuste Infrastruktur bereitzustellen sowie On-Chain-Innovationen voranzutreiben. Bybit ist bekannt für seine globale Verwahrung, vielfältigen Marktplätze, intuitive Benutzererfahrung und fortschrittlichen Blockchain-Tools und schließt die Lücke zwischen TradFi und DeFi, indem es Entwickler, Schöpfer und Enthusiasten in die Lage versetzt, das volle Potenzial von Web3 auszuschöpfen. Entdecken Sie die Zukunft des dezentralen Finanzwesens auf http://www.bybit.com/en-gb .

Im Europäischen Wirtschaftsraum operiert Bybit EU GmbH unter MiCAR-Genehmigungen, die es ermöglichen, Dienstleistungen im gesamten EWR anzubieten.

Für weitere Informationen zu Bybit besuchen Sie bitte Bybit Press

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: [email protected]

Für aktuelle Informationen folgen Sie Bybits Communitys und sozialen Medien

Haftungsausschluss

Krypto-Assets sind hochriskant und sehr volatil. Die Liquidität von Krypto-Assets ist nicht garantiert, und es kann schwierig sein, Krypto-Assets zu kaufen oder zu verkaufen, wenn Sie dies möchten. Sie könnten Ihr gesamtes investiertes Geld verlieren, und die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bybit bietet seine Dienstleistungen in Großbritannien im Rahmen von Vereinbarungen an, die den geltenden Finanzwerbungsvorschriften der FCA entsprechen, und ist nicht von der FCA zugelassen, reguliert oder registriert. Krypto-Asset-Dienstleistungen fallen nicht unter den Financial Ombudsman Service oder das Financial Services Compensation Scheme. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Funktionsweise von Krypto-Assets verstehen und dass Sie das Verlustrisiko tragen können. Gewinne können steuerpflichtig sein. Diese Informationen dienen nur zu allgemeinen Informationszwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Lassen Sie sich bei Unsicherheiten von einem unabhängigen Finanzberater beraten.

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | YouTube

Genehmigt durch Archax 18/12/2025

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg