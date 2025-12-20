Bybit spúšťa svoju činnosť v Spojenom kráľovstve, s cieľom uspokojiť rastúci dopyt po platformách digitálnych aktív

  • Spoločnosť Bybit spúšťa v Spojenom kráľovstve svoju platformu, ktorá funguje na základe rámca navrhnutého v súlade štandardov finančnej propagácie FCA a s vyššou transparentnosťou pre používateľov zo Spojeného kráľovstva.
  • Globálna burza predstavuje používateľom zo Spojeného kráľovstva spotové a P2P obchody, podporované vysokou likviditou a robustnými štandardmi prevádzky a rizikového riadenia.

LONDÝN, 20. december 2025 /PRNewswire/ – Bybit, popredná globálna kryptomenová burza s viac ako 80 miliónmi používateľov po celom svete, dnes oznámila oficiálne uvedenie na trh v Spojenom kráľovstve. Vďaka spusteniu bude platforma Bybit dostupná pre používateľov v Spojenom kráľovstve a ponúkne prístup k spotovému obchodovaniu so 100 pármi a P2P, pričom je podporovaná vysokou globálnou likviditou a robustnými prevádzkovými štandardmi.

Prijímanie kryptomien v Spojenom kráľovstve naďalej rýchlo rastie a Úrad pre finančné správanie (Financial Conduct Authority) odhaduje, že digitálne aktíva v súčasnosti vlastní v Spojenom kráľovstve 8 % dospelých. Rastúci záujem podčiarkuje očakávania používateľov týkajúce sa spoľahlivých a vysoko kvalitných platforiem. Úvodné produkty spoločnosti Bybit sú navrhnuté tak, aby podporovali spoľahlivý prístup a ponúkali používateľom možnosť flexibilnej interakcie s digitálnymi aktívami.

Naším cieľom je poskytnúť používateľom v Spojenom kráľovstve spoľahlivý prístup ku globálnym príležitostiam v oblasti digitálnych aktív," povedal Mykolas Majauskas, Senior Director of Policy at Bybit. „Spojené kráľovstvo je domovom jedného z najsofistikovanejších finančných ekosystémov na svete a vďaka svojmu jasnému regulačnému smerovaniu je ideálnym prostredím pre zodpovedné inovácie. V nasledujúcich mesiacoch sa snažíme stelesniť tohto inovatívneho ducha zavedením nových produktov prispôsobených potrebám používateľov v Spojenom kráľovstve, vždy na základe rámca, ktorý uprednostňuje transparentnosť a dodržiavanie predpisov."

„Počas uplynulého roka sme vytvorili produkty prispôsobené potrebám používateľov v Spojenom kráľovstve a s nadšením oznamujeme nielen návrat, ale aj začiatok novej kapitoly, v ktorej používatelia získajú prístup k platforme navrhnutej na podporu informovaného zapájania sa do ekonomiky digitálnych aktív," povedal Ben Zhou, Co-founder and CEO of Bybit.

Prevádzky spoločnosti Bybit v Spojenom kráľovstve sa riadia prísnymi štandardmi AML (boj proti praniu špinavých peňazí) a KYC (poznaj svojho zákazníka), ktoré sú určené na posilnenie integrity platformy, a všetky služby spĺňajú miestne požiadavky na finančnú propagáciu.

Tento produkt so sebou nesie značné investičné riziko vrátane možnosti straty celej investovanej sumy. V prípade problému nemusia byť ochranné mechanizmy uplatnené. Venujte 2 minúty, aby ste sa dozvedeli viac a preštudujte si ďalšie informácie.

O spoločnosti Bybit

Bybit je popredná kryptomenová burza podľa objemu obchodovania a slúži globálnej komunite s viac ako 80 miliónmi používateľov. Spoločnosť Bybit, založená v roku 2018, nanovo definuje otvorenosť v decentralizovanom svete tým, že vytvára otvorený a rovnocenný ekosystém pre všetkých s vyšším zameraním na používateľa. Spoločnosť Bybit sa výrazne zameriava na Web3 a strategicky spolupracuje s poprednými blockchainovými protokolmi, aby poskytla robustnú infraštruktúru a podporila inovácie v reťazci. Bybit je známy svojou globálnou úschovou, rozmanitými trhmi, intuitívnymi skúsenosťami a pokročilými nástrojmi na báze blockchainu, čím preklenuje medzeru medzi TradFi a DeFi a umožňuje staviteľom, tvorcom a nadšencom naplno využiť potenciál Web3. Objavte budúcnosť decentralizovaných financií na stránke http://www.bybit.com/en-gb.

V Európskom hospodárskom priestore spoločnosť Bybit EU GmbH pôsobí na základe povolení MiCAR, ktoré umožňujú ponúkať služby v rámci celého EHP.

Viac informácií o spoločnosti Bybit nájdete na stránke Bybit Press
V prípade otázok pre médiá kontaktujte: [email protected]
Aktuálne informácie nájdete na: komunity a sociálne médiá spoločnosti Bybit

Zrieknutie sa zodpovednosti

Kryptoaktíva sú vysoko rizikové a veľmi volatilné. Likvidita kryptoaktív nie je zaručená a môže byť pre vás náročné kúpiť alebo predať kryptoaktíva, vtedy, keď budete chcieť. Môžete prísť o všetky investované peniaze a minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov. Spoločnosť Bybit poskytuje služby v Spojenom kráľovstve prostredníctvom dohôd navrhnutých tak, aby spĺňali platné pravidlá finančnej propagácie FCA a nie je autorizovaná, regulovaná ani registrovaná FCA. Služby súvisiace s kryptoaktívami nie sú kryté službou finančného ombudsmana ani systémom kompenzácií finančných služieb. Presvedčte sa, že rozumiete princípu fungovania kryptoaktív a že si môžete dovoliť riziko straty. Akékoľvek zisky môžu podliehať zdaneniu. Tieto informácie slúžia len na všeobecné informačné účely a nepredstavujú investičné, daňové ani právne poradenstvo. Ak si nie ste istí, vyhľadajte nezávislé finančné poradenstvo.

Schválené spoločnosťou Archax 18. 12. 2025

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg

