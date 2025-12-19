Bybit wchodzi na rynek brytyjski, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na platformy aktywów cyfrowych

Bybit uruchamia swoją platformę w Wielkiej Brytanii, działającą zgodnie z ramami prawnymi opracowanymi tak, aby spełniać standardy promocji finansowej FCA i zapewnić większą przejrzystość dla użytkowników w Wielkiej Brytanii.

Globalna giełda wprowadza dla użytkowników w Wielkiej Brytanii transakcje Spot i P2P, oparte na dużej płynności oraz solidnych standardach obsługi i zarządzania ryzykiem.

LONDYN, 19 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- Bybit, wiodąca globalna giełda kryptowalut skupiająca ponad 80 milionów użytkowników na całym świecie, ogłosiła dzisiaj oficjalne uruchomienie swojej działalności w Wielkiej Brytanii. Dzięki temu użytkownicy w Wielkiej Brytanii uzyskają dostęp do platformy Bybit, oferującej handel Spot na 100 parach oraz P2P, oparte na głębokiej globalnej płynności i solidnych standardach operacyjnych.

Popularność kryptowalut w Wielkiej Brytanii nadal szybko rośnie. Według szacunków brytyjskiego urzędu nadzoru finansowego Financial Conduct Authority 8% dorosłych mieszkańców Wielkiej Brytanii posiada obecnie aktywa cyfrowe. Rosnące zainteresowanie tymi aktywami świadczy o tym, że użytkownicy oczekują niezawodnych platform oferujących wysoką jakość usług. Pierwsze produkty Bybit zostały stworzone z myślą o zapewnieniu niezawodnego dostępu i elastyczności w korzystaniu z aktywów cyfrowych.

„Naszym celem jest zapewnienie użytkownikom w Wielkiej Brytanii niezawodnego dostępu do globalnych możliwości w zakresie aktywów cyfrowych - powiedział Mykolas Majauskas, starszy dyrektor ds. polityki w Bybit. - Wielka Brytania jest siedzibą jednego z najbardziej zaawansowanych ekosystemów finansowych na świecie, a jasne kierunki regulacyjne sprawiają, że jest to idealne środowisko dla odpowiedzialnych innowacji. W nadchodzących miesiącach zamierzamy urzeczywistnić tego ducha innowacji, wprowadzając nowe produkty dostosowane do potrzeb użytkowników w Wielkiej Brytanii, zawsze z zachowaniem przejrzystości i zgodności z przepisami".

„W ciągu ostatniego roku stworzyliśmy produkty dostosowane do potrzeb użytkowników w Wielkiej Brytanii i cieszymy się, że możemy świętować nie tylko powrót, ale także początek nowego rozdziału, w którym użytkownicy zyskują dostęp do platformy zaprojektowanej tak, aby wspierać świadome zaangażowanie w gospodarkę aktywami cyfrowymi" - powiedział Ben Zhou, współzałożyciel i dyrektor generalny Bybit.

Działalność Bybit w Wielkiej Brytanii jest zgodna z rygorystycznymi standardami AML i KYC, opracowanymi w celu zwiększenia integralności platformy, a wszystkie usługi są zgodne z lokalnymi wymogami dotyczącymi promocji finansowej.

Ten produkt wiąże się ze znacznym ryzykiem inwestycyjnym, w tym możliwością utraty całej zainwestowanej kwoty. Mechanizmy ochronne mogą nie mieć zastosowania w przypadku wystąpienia problemów. Zachęcamy państwa do poświęcenia 2 minut, aby dowiedzieć się więcej i zapoznać się z dodatkowymi informacjami.

Bybit

Bybit to druga co do wielkości na świecie giełda kryptowalutowa pod względem wolumenu obrotów, z której usług korzysta ponad 80 mln użytkowników. Założona w 2018 roku giełda Bybit na nowo definiuje otwartość w zdecentralizowanym świecie, tworząc prostszy, otwarty i równy ekosystem dla wszystkich. Koncentrując się na Web3, Bybit nawiązuje strategiczną współpracę z wiodącymi protokołami blockchain, zapewniając solidną infrastrukturę i napędzając innowacje w środowisku blockchain. Znana z bezpieczeństwa depozytów, zróżnicowanych rynków, intuicyjnej obsługi i zaawansowanych narzędzi blockchain giełda Bybit wypełnia lukę między TradFi a DeFi, umożliwiając twórcom, konstruktorom i entuzjastom wykorzystanie pełnego potencjału Web3. Odkryj przyszłość zdecentralizowanych finansów na http://www.bybit.com/en-gb.

W Europejskim Obszarze Gospodarczym Bybit EU GmbH działa na podstawie zezwoleń MiCAR, umożliwiających oferowanie usług na terenie EOG.

Więcej informacji na Bybit Press

Kontakt dla mediów: e-mail: [email protected]

Aktualności publikowane są w grupach i na profilach Bybit w mediach społecznościowych.

Zastrzeżenie

Kryptoaktywa charakteryzują się wysokim ryzykiem i dużą zmiennością. Nie ma gwarancji płynności kryptoaktywów, dlatego kupno lub sprzedaż kryptoaktywów w wybranym momencie może okazać się trudne. Mogą państwo stracić wszystkie zainwestowane środki, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wyznacznikiem przyszłych wyników. Firma Bybit świadczy usługi w Wielkiej Brytanii na podstawie umów dostosowanych do obowiązujących zasad promocji finansowej brytyjskiego urzędu nadzoru finansowego FCA, nie jest jednak przez niego autoryzowana, regulowana ani zarejestrowana. Usługi związane z kryptoaktywami nie podlegają ochronie ze strony Biura Rzecznika Finansowego (Financial Ombudsman Service) ani nie są objęte Programem Odszkodowań Usług Finansowych (Financial Services Compensation Scheme). Prosimy upewnić się, że rozumieją państwo, jak działają kryptoaktywa i że są państwo w stanie ponieść ryzyko związane z ich utratą. Wszelkie zyski mogą podlegać opodatkowaniu. Niniejsze informacje mają charakter wyłącznie ogólny i nie stanowią porady inwestycyjnej, podatkowej ani prawnej. W razie wątpliwości prosimy zasięgnąć niezależnej porady finansowej.

