Bybit запускается в Великобритании для удовлетворения растущего спроса на платформы цифровых активов

News provided by

Bybit

Dec 20, 2025, 12:28 ET

  • Bybit запускает свою платформу в Великобритании, работая в рамках структуры, разработанной для соответствия стандартам финансового продвижения FCA и повышения прозрачности для пользователей в Великобритании.
  • Глобальная биржа знакомит пользователей в Великобритании со спотами и P2P, поддерживаемыми глубокой ликвидностью и надежными стандартами управления операциями и рисками.

ЛОНДОН, 20 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Bybit,  одна из ведущих мировых криптовалютных бирж с более чем 80 миллионами пользователей по всему миру, сегодня объявила об официальном запуске в Великобритании. Данный запуск делает платформу Bybit доступной для пользователей из Великобритании, предлагая им доступ к спотовой торговле по 100 парам и P2P, а также поддерживая глубокую глобальную ликвидность и надежные операционные стандарты.

Внедрение криптовалют в Великобритании продолжает расти быстрыми темпами. По оценкам Управления по финансовому регулированию и надзору, 8 % взрослого населения Великобритании в настоящее время владеют цифровыми активами. Это растущее взаимодействие подчеркивает ожидания пользователей в отношении надежных, высококачественных платформ. Первые продукты Bybit предназначены для поддержания надежного доступа и предлагают пользователям гибкость в том, как они взаимодействуют с цифровыми активами.

«Наша цель - предоставить британским пользователям надежный доступ к глобальным возможностям в цифровых активах», —сказал Миколас Маяускас (Mykolas Majauskas), старший директор по политике Bybit. «Великобритания является родиной одной из самых сложных финансовых экосистем в мире, и ее четкое регулирование делает ее идеальной средой для ответственных инноваций. В предстоящие месяцы мы стремимся воплотить этот инновационный дух, внедряя новые продукты, адаптированные к потребностям пользователей в Великобритании, всегда действуя в рамках, которые отдают приоритет прозрачности и практикам комплаенс».

«За последний год мы создали продукты, ориентированные на потребности пользователей в Великобритании, и мы рады отметить не просто возвращение, а начало новой главы, когда пользователи получают доступ к платформе, предназначенной для поддержки информированного взаимодействия с экономикой цифровых активов», — сказал Бен Чжоу (Ben Zhou), соучредитель и генеральный директор Bybit.

Деятельность Bybit в Великобритании соответствует строгим стандартам AML и KYC, разработанным для повышения целостности платформы, и все услуги соответствуют местным требованиям к финансовому продвижению.

Данный продукт несет значительный инвестиционный риск, включая возможность потери всей инвестированной суммы. Механизмы защиты могут не применяться в случае возникновения проблемы.  Потратьте 2 минуты, пожалуйста, чтобы узнать больше и ознакомиться с дополнительной информацией.

О компании Bybit

Bybit — одна из ведущих криптовалютных бирж по объему торгов, обслуживающая глобальное сообщество из более чем 80 миллионов пользователей. Основанная в 2018 году, Bybit переопределяет открытость в децентрализованном мире, создавая более ориентированную на пользователя, открытую и равную экосистему для всех. Уделяя особое внимание технологии Web3, компания Bybit стратегически сотрудничает с ведущими протоколами блокчейна, чтобы обеспечить надежную инфраструктуру и стимулировать инновации в области ончейн-транзакций. Известная своей глобальной ответственностью, разнообразными рынками, интуитивно понятным пользовательским интерфейсом и передовыми инструментами блокчейна, Bybit преодолевает разрыв между TradFi и DeFi, предоставляя разработчикам, создателям и энтузиастам возможность раскрыть весь потенциал Web3. Откройте для себя будущее децентрализованных финансов на сайте http://www.bybit.com/en-gb.

В Европейской экономической зоне Bybit EU GmbH работает на основании разрешений MiCAR, которые позволяют предлагать услуги на всей территории ЕЭЗ.

Для получения более подробной информации о Bybit, пожалуйста, посетите Bybit Press
Запросы от СМИ, пожалуйста, отправляйте на адрес: [email protected]
Следите за нашими новостями: на каналах сообществ и в социальных сетях Bybit

Отказ от ответственности

Криптоактивы относятся к высокорисковым активам и имеют большую волатильность. Ликвидность криптоактивов не гарантируется, и вы можете столкнуться с трудностями при желании купить или продать криптоактивы. Вы можете потерять все вложенные деньги, а прошлые результаты не являются надежным ориентиром для будущих результатов. Bybit предоставляет услуги в Великобритании через механизмы, разработанные в соответствии с применимыми правилами продвижения финансовых инструментов FCA, и не авторизована, не регулируется и не зарегистрирована в FCA. На услуги, связанные с криптоактивами, не распространяется сервис Financial Ombudsman Service или План компенсации финансовых услуг (Financial Services Compensation Scheme). Убедитесь, что вы понимаете, как работают криптоактивы, и что вы можете позволить себе риск получения убытка. Налог может применяться к любой прибыли. Эта информация носит общий характер и не является инвестиционной, налоговой или юридической консультацией. Если у вас есть сомнения, обратитесь за независимой финансовой консультацией.

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Одобрено Archax 18.12.2025

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Bybit vstupuje na britský trh, aby uspokojil rostoucí poptávku po platformách pro digitální aktiva

Bybit vstupuje na britský trh, aby uspokojil rostoucí poptávku po platformách pro digitální aktiva

Bybit, přední globální burza kryptoměn s více než 80 miliony uživatelů po celém světě, dnes oznámila své oficiální spuštění ve Velké Británii. Díky...
Bybit wchodzi na rynek brytyjski, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na platformy aktywów cyfrowych

Bybit wchodzi na rynek brytyjski, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na platformy aktywów cyfrowych

Bybit, wiodąca globalna giełda kryptowalut skupiająca ponad 80 milionów użytkowników na całym świecie, ogłosiła dzisiaj oficjalne uruchomienie swojej ...
More Releases From This Source

Explore

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Blockchain

Blockchain

Blockchain

Blockchain

News Releases in Similar Topics