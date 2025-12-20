Bybit запускается в Великобритании для удовлетворения растущего спроса на платформы цифровых активов

Bybit запускает свою платформу в Великобритании, работая в рамках структуры, разработанной для соответствия стандартам финансового продвижения FCA и повышения прозрачности для пользователей в Великобритании.

Глобальная биржа знакомит пользователей в Великобритании со спотами и P2P, поддерживаемыми глубокой ликвидностью и надежными стандартами управления операциями и рисками.

ЛОНДОН, 20 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Bybit , одна из ведущих мировых криптовалютных бирж с более чем 80 миллионами пользователей по всему миру, сегодня объявила об официальном запуске в Великобритании. Данный запуск делает платформу Bybit доступной для пользователей из Великобритании, предлагая им доступ к спотовой торговле по 100 парам и P2P, а также поддерживая глубокую глобальную ликвидность и надежные операционные стандарты.

Внедрение криптовалют в Великобритании продолжает расти быстрыми темпами. По оценкам Управления по финансовому регулированию и надзору, 8 % взрослого населения Великобритании в настоящее время владеют цифровыми активами. Это растущее взаимодействие подчеркивает ожидания пользователей в отношении надежных, высококачественных платформ. Первые продукты Bybit предназначены для поддержания надежного доступа и предлагают пользователям гибкость в том, как они взаимодействуют с цифровыми активами.

«Наша цель - предоставить британским пользователям надежный доступ к глобальным возможностям в цифровых активах», —сказал Миколас Маяускас (Mykolas Majauskas), старший директор по политике Bybit. «Великобритания является родиной одной из самых сложных финансовых экосистем в мире, и ее четкое регулирование делает ее идеальной средой для ответственных инноваций. В предстоящие месяцы мы стремимся воплотить этот инновационный дух, внедряя новые продукты, адаптированные к потребностям пользователей в Великобритании, всегда действуя в рамках, которые отдают приоритет прозрачности и практикам комплаенс».

«За последний год мы создали продукты, ориентированные на потребности пользователей в Великобритании, и мы рады отметить не просто возвращение, а начало новой главы, когда пользователи получают доступ к платформе, предназначенной для поддержки информированного взаимодействия с экономикой цифровых активов», — сказал Бен Чжоу (Ben Zhou), соучредитель и генеральный директор Bybit.

Деятельность Bybit в Великобритании соответствует строгим стандартам AML и KYC, разработанным для повышения целостности платформы, и все услуги соответствуют местным требованиям к финансовому продвижению.

Данный продукт несет значительный инвестиционный риск, включая возможность потери всей инвестированной суммы. Механизмы защиты могут не применяться в случае возникновения проблемы. Потратьте 2 минуты, пожалуйста, чтобы узнать больше и ознакомиться с дополнительной информацией.

О компании Bybit

Bybit — одна из ведущих криптовалютных бирж по объему торгов, обслуживающая глобальное сообщество из более чем 80 миллионов пользователей. Основанная в 2018 году, Bybit переопределяет открытость в децентрализованном мире, создавая более ориентированную на пользователя, открытую и равную экосистему для всех. Уделяя особое внимание технологии Web3, компания Bybit стратегически сотрудничает с ведущими протоколами блокчейна, чтобы обеспечить надежную инфраструктуру и стимулировать инновации в области ончейн-транзакций. Известная своей глобальной ответственностью, разнообразными рынками, интуитивно понятным пользовательским интерфейсом и передовыми инструментами блокчейна, Bybit преодолевает разрыв между TradFi и DeFi, предоставляя разработчикам, создателям и энтузиастам возможность раскрыть весь потенциал Web3. Откройте для себя будущее децентрализованных финансов на сайте http://www.bybit.com/en-gb .

В Европейской экономической зоне Bybit EU GmbH работает на основании разрешений MiCAR, которые позволяют предлагать услуги на всей территории ЕЭЗ.

Для получения более подробной информации о Bybit, пожалуйста, посетите Bybit Press

Запросы от СМИ, пожалуйста, отправляйте на адрес: [email protected]

Следите за нашими новостями: на каналах сообществ и в социальных сетях Bybit

Отказ от ответственности

Криптоактивы относятся к высокорисковым активам и имеют большую волатильность. Ликвидность криптоактивов не гарантируется, и вы можете столкнуться с трудностями при желании купить или продать криптоактивы. Вы можете потерять все вложенные деньги, а прошлые результаты не являются надежным ориентиром для будущих результатов. Bybit предоставляет услуги в Великобритании через механизмы, разработанные в соответствии с применимыми правилами продвижения финансовых инструментов FCA, и не авторизована, не регулируется и не зарегистрирована в FCA. На услуги, связанные с криптоактивами, не распространяется сервис Financial Ombudsman Service или План компенсации финансовых услуг (Financial Services Compensation Scheme). Убедитесь, что вы понимаете, как работают криптоактивы, и что вы можете позволить себе риск получения убытка. Налог может применяться к любой прибыли. Эта информация носит общий характер и не является инвестиционной, налоговой или юридической консультацией. Если у вас есть сомнения, обратитесь за независимой финансовой консультацией.

Одобрено Archax 18.12.2025

