Bybit vstupuje na britský trh, aby uspokojil rostoucí poptávku po platformách pro digitální aktiva

Bybit

Dec 19, 2025, 12:20 ET

  • Bybit spouští svou britskou platformu, která funguje v rámci systému navrženého tak, aby splňoval finanční propagační standardy FCA (Úřadu pro finanční etiku) a zvyšoval transparentnost pro britské uživatele.
  • Globální burza představuje britským uživatelům Spot a P2P, které jsou podporovány vysokou likviditou a robustními standardy pro provoz a řízení rizik.

LONDÝN, 19. prosince 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, přední globální burza kryptoměn s více než 80 miliony uživatelů po celém světě, dnes oznámila své oficiální spuštění ve Velké Británii. Díky tomuto zahájení je platforma Bybit dostupná britským uživatelům a nabízí přístup ke Spot (okamžitému obchodování) 100 různých finančních párů a P2P (zprostředkování půjček přes online platformy), a to s podporou hluboké globální likvidity a robustních provozních standardů.

Přijetí kryptoměn ve Velké Británii nadále rychle roste, přičemž Úřad pro finanční etiku odhaduje, že digitální aktiva nyní vlastní 8 % dospělých ve Velké Británii. Tento rostoucí zájem podtrhuje očekávání uživatelů ohledně spolehlivých a vysoce kvalitních platforem. Počáteční produkty Bybit jsou navrženy tak, aby podporovaly spolehlivý přístup a nabízely uživatelům flexibilitu v tom, jak s digitálními aktivy nakládají.

„Naším cílem je poskytnout britským uživatelům spolehlivý přístup ke globálním příležitostem v oblasti digitálních aktiv," uvedl Mykolas Majauskas, vrchní ředitel pro politiku ve společnosti Bybit. „Spojené království je domovem jednoho z nejsofistikovanějších finančních ekosystémů na světě a díky jasnému regulačnímu směřování je ideálním prostředím pro odpovědné inovace. V nadcházejících měsících se budeme snažit tento inovativní duch ztělesnit zavedením nových produktů přizpůsobených potřebám britských uživatelů, a to vždy v rámci, který upřednostňuje transparentnost a dodržování předpisů."

„V uplynulém roce jsme vyvinuli produkty přizpůsobené potřebám britských uživatelů a jsme velice rádi, že můžeme oslavit nejen návrat, ale také začátek nové kapitoly, ve které uživatelé získají přístup k platformě navržené tak, aby podporovala informované zapojení do ekonomiky digitálních aktiv," řekl Ben Zhou, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Bybit.

Činnost společnosti Bybit ve Velké Británii se řídí přísnými standardy AML (proti praní špinavých peněz) a KYC (ověření klienta), které mají za cíl zvýšit integritu platformy, a všechny služby jsou v souladu s místními požadavky na finanční propagaci.

Tento produkt s sebou nese značné investiční riziko, včetně možnosti ztráty celé investované částky. V případě problému nemusí být ochranné mechanismy použitelné. Věnujte prosím dvě minuty časy, abyste se dozvěděli víc, a přečtěte si další informace.

O společnosti Bybit

Bybit je přední burza kryptoměn podle objemu obchodování, která slouží globální komunitě více než 80 milionů uživatelů. Společnost Bybit, založená v roce 2018, nově stanovuje otevřenost v decentralizovaném světě tím, že vytváří ekosystém zaměřenější na uživatele, otevřený a rovný pro všechny. Se silným zaměřením na Web3 spolupracuje Bybit strategicky s předními blockchainovými protokoly, aby poskytoval robustní infrastrukturu a podporoval inovace v řetězci. Bybit, známý svou globální správou, rozmanitými tržišti, intuitivním uživatelským prostředím a pokročilými blockchainovými nástroji, překlenuje propast mezi TradFi (tradičními financemi) a DeFi (decentralizovanými financemi) a umožňuje vývojářům, tvůrcům a nadšencům plně využít potenciál Web3. Objevte budoucnost decentralizovaného financování na http://www.bybit.com/en-gb.

V Evropském hospodářském prostoru působí společnost Bybit EU GmbH na základě povolení MiCAR, které umožňuje poskytování služeb v rámci celého EHP.

Další informace o společnosti Bybit naleznete na stránkách Bybit Press
Pro dotazy médií kontaktujte: [email protected]
Aktuální informace naleznete na: : Bybit's Communities and Social Media

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Kryptoaktiva jsou vysoce riziková a velmi volatilní. Likvidita kryptoaktiv není zaručena a může být obtížné kryptoaktiva koupit nebo prodat, kdykoli si to budete přát. Můžete přijít o všechny investované prostředky a minulé výsledky nejsou spolehlivým vodítkem pro budoucí výsledky. Bybit poskytuje služby ve Velké Británii na základě ujednání, která jsou navržena tak, aby splňovala platná pravidla FCA pro finanční propagaci, a není autorizována, regulována ani registrována ze strany FCA. Služby v oblasti kryptoměn nespadají pod Službu finančního ombudsmana ani Systém odškodnění za finanční služby. Ujistěte se, že rozumíte tomu, jak kryptoměny fungují, a že si můžete dovolit riziko ztráty. Na jakékoli zisky se může vztahovat daň. Tyto informace slouží pouze pro obecné účely a nepředstavují investiční, daňové ani právní poradenství. Pokud si nejste jisti, vyhledejte nezávislé finanční poradenství.

Schváleno společností Archax 18. 12. 2025

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg

