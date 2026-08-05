Guggenheim Abu Dhabi 委任首任館長

Hillings 博士將負責把這項願景付諸實行，帶領博物館制定策略發展方向、統籌開館展覽及活動，並建立一所扎根阿布扎比、連繫世界的文化機構。博物館將連結不同文化、啟發大眾，並展現由 1960 年代至今的藝術創作。

Hillings 博士對 Guggenheim Abu Dhabi 的發展有深入了解。2009 年至 2018 年期間，她曾擔任 Solomon R. Guggenheim Foundation 旗下 Guggenheim Abu Dhabi 項目的策展人兼策展事務副總監，與阿布扎比文化及旅遊部緊密合作，參與制定館藏策略、藏品購置及開館前活動，並推進由 Frank Gehry 設計的館舍項目。在此之前，她曾於紐約 Guggenheim 的策展團隊工作 5 年。

自 2018 年起，Hillings 博士出任 North Carolina Museum of Art 館長。任內，她帶領重新構想常設館藏展廳、為館藏增添約 400 件作品，並將博物館年度入場人次倍增至 120 萬。她持有 New York University Institute of Fine Arts 頒授的藝術史及考古學博士和碩士學位，以及 Duke University 藝術史文學士學位，專研現代及當代藝術。

Valerie Hillings 博士表示：「我很榮幸能夠重返阿布扎比，完成創立及開幕 Guggenheim Abu Dhabi 這趟一生難遇的旅程。這所博物館由來自阿聯酋、區內以至世界各地的同事攜手籌建。我期待在這座由 Frank Gehry 設計的宏偉館舍迎接本地及全球觀眾，邀請他們透過 1960 年代至今的藝術視角，探索彼此相連之處及各自獨特的故事。」

Guggenheim Abu Dhabi 將透過館藏、展覽、委約項目、研究及公眾活動，促進不同文化與世代之間的對話，同時進一步鞏固阿布扎比作為全球藝術創新、創意製作及文化交流中心的地位。Guggenheim Abu Dhabi 館內設有 30 個展廳，室內展覽空間面積達 11,600 平方米，另設 23,000 平方米戶外展覽區。博物館開幕後，將成為全球最重要的現代及當代藝術展示平台之一。

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SOURCE Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi