グッゲンハイム・アブダビ、初代館長を任命

アラブ首長国連邦（UAE）・アブダビ, 2026年8月5日 /PRNewswire/ -- Department of Culture and Tourism – Abu Dhabiは、Valerie Hillings博士をグッゲンハイム・アブダビの初代館長に任命したと発表しました。

グッゲンハイム・アブダビは、世界有数の文化施設が集まるサディヤット文化地区の中核を成しています。同館は、ルーヴル・アブダビ、ザイード国立博物館、アブダビ自然史博物館、teamLab Phenomena Abu Dhabiとともに、アブダビの文化ビジョンを確かなものにしています。

Guggenheim Abu Dhabi Appoints Inaugural Museum Director

館長として、Hillings博士は、同館の戦略策定を主導し、開館記念展やプログラムを統括するとともに、アブダビに根差しながら世界に開かれ、文化を結び、人々にインスピレーションを与え、1960年代から現在までの芸術を称える美術館を築くことで、このビジョンを実現していきます。

Hillings博士は、グッゲンハイム・アブダビに関する深い知見を館長職に生かします。2009年から2018年まで、Hillings博士はSolomon R. Guggenheim FoundationのGuggenheim Abu Dhabi Projectで、キュレーター兼学芸担当副ディレクターを務め、Department of Culture and Tourism – Abu Dhabiと緊密に連携しながら、コレクション戦略と作品取得、開館前のプログラム企画、Frank Gehryが設計した建物に関する業務に携わりました。それ以前には、ニューヨークのグッゲンハイム美術館で5年間、学芸部門のスタッフとして勤務しました。

2018年以降、Hillings博士はノースカロライナ美術館の館長を務め、常設コレクション展示室の刷新を主導し、約400点の作品を収蔵品に加え、年間来館者数を2倍の120万人に伸ばすまでの取り組みを統括しました。Hillings博士は、Institute of Fine Arts, New York Universityで美術史および考古学の博士号（PhD）と修士号（MA）、Duke Universityで美術史の学士号（AB）を取得しており、近現代美術を専門としています。

Valerie Hillings博士は次のように述べました。「この地域および世界各地の同僚たちがアラブ首長国連邦で開発を進めてきたグッゲンハイム・アブダビの創設と開館という生涯に一度の歩みを完遂するため、アブダビに戻れることを光栄に思います。Frank Gehryが設計した壮麗な建物に地元および世界各地の来館者をお迎えし、1960年代から現代までの芸術を通して、さまざまなつながりや独自の物語を探求していただくことを楽しみにしています。」

グッゲンハイム・アブダビは、所蔵品、展覧会、委嘱作品、研究、一般向けプログラムを通じて、文化や世代を超えた対話を育むとともに、芸術的革新、創造活動、文化交流の世界的中心地としてのアブダビの役割をさらに強化します。11,600平方メートルの屋内展示スペースに30のギャラリーを設け、23,000平方メートルの屋外展示エリアも備えるグッゲンハイム・アブダビは、開館時には近現代美術の世界有数の拠点となります。

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SOURCE Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi