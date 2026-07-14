ASIA'S 50 BEST BARS「亞洲50最佳酒吧」公布2026年度第51-100名榜單

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50 Best

14 7月, 2026, 15:00 CST

倫敦2026年7月14日 /美通社/ -- Perrier贊助的Asia's 50 Best Bars「亞洲50最佳酒吧」已公布2026年度第51-100名榜單，旨在頌揚亞洲雞尾酒界的深度、多樣性及持續進化。此榜單於本年度踏入第6年，在澳門舉行的實體頒獎典禮前率先揭曉，涵蓋25個亞洲城市，不僅印證了傳統酒吧之都歷久彌新的魅力，亦展現出新興目的地的發展勢頭。

本年度第51-100名榜單重點一覽：

Asia’s 50 Best Bars, sponsored by Perrier, unveils the extended 51–100 list for 2026, featuring 11 new entries across 25 cities in Asia.
Asia’s 50 Best Bars, sponsored by Perrier, unveils the extended 51–100 list for 2026, featuring 11 new entries across 25 cities in Asia.
  • 本年度第51-100名榜單迎來11間新入選酒吧，體現亞洲各地人才輩出及飲酒趨勢的轉變
  • 新加坡共有7間酒吧佔榜，包括新入選的BOP（No.52）及Bar Bon Funk（No.90），其中BOP為第51-100名榜單上排名最高的新上榜酒吧
  • 吉隆坡共有4間酒吧躋身榜單，其中Cabinet 8（No.65）為首次進榜
  • 東京和首爾各有4間酒吧入選，包括新上榜的The Bar at the Ritz-Carlton Tokyo（No.75）；首爾的Charles H則攀升至No.87
  • 胡志明市The Enigma Mansion（No.55）錄得最大升幅，排名較上年度躍升38位
  • 中國內地進一步強化其地位，新崛起的目的地包括杭州和北京，兩地分別憑Chimney烟囱酒吧（No.91）及Bar Long Fong廊房（No.96）首度在此榜單登場
  • 來自加勒和馬卡蒂等新晉目的地的酒吧亦首次亮相第51-100名榜單

點擊此處，查閱第51-100名完整榜單。

Asia's 50 Best Bars「亞洲50最佳酒吧」社群總監Faye Huggett表示：「從本年度第51-100名榜單可見，向本土文化與食材致敬的酒吧持續湧現，實在令人振奮。無論是中國內地、東南亞以至印度次大陸，充滿創新思維的業界專才展現創意雞尾酒並無界限。」

這份榜單由Asia's 50 Best Bars Academy「亞洲50最佳酒吧評審委員會」投票產生。該委員會由超過300位來自亞洲各地、具影響力且性別平衡的調酒師、酒吧東主、酒類傳媒人和雞尾酒專家組成，每位成員均為心目中呈獻亞洲最出色酒吧體驗的場所作出投票。

2026年度Asia's 50 Best Bars「亞洲50最佳酒吧」與目的地合作夥伴Wynn Macau永利澳門及Wynn Palace永利皇宮攜手舉辦，將於2026年7月28日在澳門舉行的實體頒獎典禮上公布榜單。頒獎禮將於澳門時間20:00開始在50 Best「50最佳」的YouTube頻道進行直播。

媒體新聞中心：
https://mediacentre.theworlds50best.com

圖片 - https://mma.prnewswire.com/media/3005205/50_Best_Bars_List_2026.jpg
標誌 - https://mma.prnewswire.com/media/3005204/50_Best_Bars_Logo.jpg

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