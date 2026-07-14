ASIA'S 50 BEST BARS「亞洲50最佳酒吧」公布2026年度第51-100名榜單
新聞提供者50 Best
14 7月, 2026, 15:00 CST
倫敦2026年7月14日 /美通社/ -- Perrier贊助的Asia's 50 Best Bars「亞洲50最佳酒吧」已公布2026年度第51-100名榜單，旨在頌揚亞洲雞尾酒界的深度、多樣性及持續進化。此榜單於本年度踏入第6年，在澳門舉行的實體頒獎典禮前率先揭曉，涵蓋25個亞洲城市，不僅印證了傳統酒吧之都歷久彌新的魅力，亦展現出新興目的地的發展勢頭。
本年度第51-100名榜單重點一覽：
- 本年度第51-100名榜單迎來11間新入選酒吧，體現亞洲各地人才輩出及飲酒趨勢的轉變
- 新加坡共有7間酒吧佔榜，包括新入選的BOP（No.52）及Bar Bon Funk（No.90），其中BOP為第51-100名榜單上排名最高的新上榜酒吧
- 吉隆坡共有4間酒吧躋身榜單，其中Cabinet 8（No.65）為首次進榜
- 東京和首爾各有4間酒吧入選，包括新上榜的The Bar at the Ritz-Carlton Tokyo（No.75）；首爾的Charles H則攀升至No.87
- 胡志明市The Enigma Mansion（No.55）錄得最大升幅，排名較上年度躍升38位
- 中國內地進一步強化其地位，新崛起的目的地包括杭州和北京，兩地分別憑Chimney烟囱酒吧（No.91）及Bar Long Fong廊房（No.96）首度在此榜單登場
- 來自加勒和馬卡蒂等新晉目的地的酒吧亦首次亮相第51-100名榜單
點擊此處，查閱第51-100名完整榜單。
Asia's 50 Best Bars「亞洲50最佳酒吧」社群總監Faye Huggett表示：「從本年度第51-100名榜單可見，向本土文化與食材致敬的酒吧持續湧現，實在令人振奮。無論是中國內地、東南亞以至印度次大陸，充滿創新思維的業界專才展現創意雞尾酒並無界限。」
這份榜單由Asia's 50 Best Bars Academy「亞洲50最佳酒吧評審委員會」投票產生。該委員會由超過300位來自亞洲各地、具影響力且性別平衡的調酒師、酒吧東主、酒類傳媒人和雞尾酒專家組成，每位成員均為心目中呈獻亞洲最出色酒吧體驗的場所作出投票。
2026年度Asia's 50 Best Bars「亞洲50最佳酒吧」與目的地合作夥伴Wynn Macau永利澳門及Wynn Palace永利皇宮攜手舉辦，將於2026年7月28日在澳門舉行的實體頒獎典禮上公布榜單。頒獎禮將於澳門時間20:00開始在50 Best「50最佳」的YouTube頻道進行直播。
媒體新聞中心：
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圖片 - https://mma.prnewswire.com/media/3005205/50_Best_Bars_List_2026.jpg
標誌 - https://mma.prnewswire.com/media/3005204/50_Best_Bars_Logo.jpg
SOURCE 50 Best
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