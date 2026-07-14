ASIA'S 50 BEST BARS「亞洲50最佳酒吧」公布2026年度第51-100名榜單

本年度第51-100名榜單迎來11間新入選酒吧，體現亞洲各地人才輩出及飲酒趨勢的轉變

新加坡共有7間酒吧佔榜，包括新入選的 BOP （No.52）及 Bar Bon Funk （No.90），其中BOP為第51-100名榜單上排名最高的新上榜酒吧

（No.52）及 （No.90），其中BOP為第51-100名榜單上排名最高的新上榜酒吧 吉隆坡共有4間酒吧躋身榜單，其中 Cabinet 8 （No.65）為首次進榜

（No.65）為首次進榜 東京和首爾各有4間酒吧入選，包括新上榜的 The Bar at the Ritz-Carlton Tokyo （No.75）；首爾的 Charles H 則攀升至No.87

（No.75）；首爾的 則攀升至No.87 胡志明市 The Enigma Mansion （No.55）錄得最大升幅，排名較上年度躍升38位

（No.55）錄得最大升幅，排名較上年度躍升38位 中國內地進一步強化其地位，新崛起的目的地包括杭州和北京，兩地分別憑 Chimney 烟囱酒吧 （No.91）及 Bar Long Fong 廊房 （No.96）首度在此榜單登場

（No.91）及 （No.96）首度在此榜單登場 來自加勒和馬卡蒂等新晉目的地的酒吧亦首次亮相第51-100名榜單

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Asia's 50 Best Bars「亞洲50最佳酒吧」社群總監Faye Huggett表示：「從本年度第51-100名榜單可見，向本土文化與食材致敬的酒吧持續湧現，實在令人振奮。無論是中國內地、東南亞以至印度次大陸，充滿創新思維的業界專才展現創意雞尾酒並無界限。」

這份榜單由Asia's 50 Best Bars Academy「亞洲50最佳酒吧評審委員會」投票產生。該委員會由超過300位來自亞洲各地、具影響力且性別平衡的調酒師、酒吧東主、酒類傳媒人和雞尾酒專家組成，每位成員均為心目中呈獻亞洲最出色酒吧體驗的場所作出投票。

2026年度Asia's 50 Best Bars「亞洲50最佳酒吧」與目的地合作夥伴Wynn Macau永利澳門及Wynn Palace永利皇宮攜手舉辦，將於2026年7月28日在澳門舉行的實體頒獎典禮上公布榜單。頒獎禮將於澳門時間20:00開始在50 Best「50最佳」的YouTube頻道進行直播。

媒體新聞中心：

https://mediacentre.theworlds50best.com

圖片 - https://mma.prnewswire.com/media/3005205/50_Best_Bars_List_2026.jpg

標誌 - https://mma.prnewswire.com/media/3005204/50_Best_Bars_Logo.jpg

SOURCE 50 Best