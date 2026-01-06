NVIDIA 行政總裁 Jensen Huang 榮獲科技界最高榮譽----2026 年 IEEE 榮譽獎章

新澤西州皮斯卡特維2026年1月7日 /美通社/ -- 致力於推動科技造福人類、在全球擁有超過 50 萬名會員的世界最大技術專業組織 IEEE 今日隆重宣佈，NVIDIA 創辦人兼行政總裁 Jensen Huang 獲選為該組織最高榮譽「2026 年 IEEE 榮譽獎章」的得主，並獲得 200 萬美元獎金。

Huang 憑藉其畢生的前瞻性領導，以及在加速運算領域的先驅工作獲得肯定，其成就引領 NVIDIA 躋身科技創新界的龍頭。這是 Huang 近期獲得的又一殊榮，他早前已獲評伊利沙伯女王工程獎、《金融時報》及《時代》雜誌年度風雲人物，以及 Stephen Hawking 教授獎學金等。在他的帶領下，NVIDIA 於 2025 年 10 月成為首家市值突破 5 萬億美元的公司。NVIDIA 於 1999 年發明了首款圖像處理器 (GPU)，這項突破徹底改革了運算技術，並推動了醫學、工程、機械人技術、自動駕駛汽車及製造業等多個領域的進步。Huang 在加速運算方面的遠見，為當今的人工智能技術及工業革命奠定了堅實基礎。

「IEEE 榮譽獎章代表了職業生涯成就的巔峰。」IEEE 主席 Mary Ellen Randall 表示，「Jensen Huang 的貢獻拓展了科技的疆界，並促成了影響深遠、甚至超乎我們想像的創新。IEEE 能表彰這項成就深感榮幸，這既是業界卓越的標竿，亦啟迪著新一代的工程師與科技專才。」

IEEE 榮譽獎章設立於 1917 年，專門頒發予對科技及工程界產生深遠影響的傑出人士。歷屆得獎者均大膽構想創新與革命性的事物，不斷拓展可能性的極限。他們的成就激勵著當今的科技專才，共同構建一個更具創意和美好的世界。這些先驅成功將前衛意念實踐，改變世界並重塑我們的生活、工作與溝通模式。Huang 加入了一眾傑出的榮譽獎章得主行列，他們的工作改變了現代生活，其中包括 Vinton G. Cerf 和 Robert Kahn（互聯網架構）、Bradford W. Parkinson (GPS) 以及 Morris Chang（半導體）。

NVIDIA 加速運算平台已成為各行業的動力核心，不論是驅動 ChatGPT 等生成式 AI 模型，抑或構建全球頂尖的 AI 工廠及數據中心。憑藉對創新的執著及領先行業數十年的佈局，黃仁勳建立的基礎設施不僅支援全球科技專才，更每日影響著數百萬人的生活。

「對於獲頒 IEEE 榮譽獎章，我感到無比謙卑。這獎項映照出 NVIDIA 成千上萬工程師及研究人員的畢生貢獻。」Huang 說道，「從 GPU 面世到成為現代 AI 工廠的核心動力，我們已協助掀起一場嶄新的工業革命。這個獎項屬於建立了 CUDA 生態系統、推動運算超越摩爾定律，並持續拓展人工智能前沿的整個社群。讓我們齊心協力，為地球構建一個非凡的未來。」

IEEE 榮譽獎章連續第二年設有 200 萬美元獎金，此舉不僅彰顯其作為全球科技界最重要殊榮之一的崇高地位，更突顯了工程與科學在應對全球挑戰及推動世界向前發展中的核心作用。

關於 IEEE

IEEE 是全球最大的技術專業組織，也是致力於推動科技造福人類的公益慈善機構。IEEE 憑藉其高引用率的學術刊物、國際會議、技術標準以及豐富的專業與教育活動，已成為航空航天、電腦與通訊、生醫工程、電力及消費電子等領域備受信賴的權威機構。如欲了解更多資訊，請參閱 https://www.ieee.org 。

SOURCE IEEE