NCCN 發布新循證資訊為試圖戒煙的人提供切實可行和道德方面的支援

全新的《NCCN 患者指南：戒煙》展示了可行且激勵人心的選項，有助於癌症患者實現更好的健康成果。

賓夕法尼亞州普利茅斯米丁2024年11月13日 /美通社/ -- 由頂尖癌症中心組成的聯盟——國家綜合癌症網絡® (NCCN®) 於今日宣佈其已出版全新的患者指南，旨在為希望戒煙的癌症患者提供重要支援和指導。繼續吸煙會增加患上其他癌症的風險，減弱治療效果，加劇治療的副作用，並且縮短生存期限。在這本全新的《 NCCN 患者指南®：戒煙》中，解釋了如何最好地利用現有工具來幫助人們成功戒煙。雖然該指南著眼於癌症患者的戒煙策略，但這些資訊對未患上癌症的吸煙者也很有用。

「對於每一位在診斷或抗癌過程中吸煙的癌症患者來說，戒煙是絕對有可能的。越早戒煙越好，但任何時間戒都有用。」俄亥俄州立大學綜合癌症中心 - James 癌症醫院和 Solove 研究所醫學博士 Peter G. Shields 表示。Shields 博士擔任 NCCN 腫瘤臨床實踐指南（NCCN 指南®）戒煙委員會主席，該委員會為護理提供者制定循證的、經由專家達成共識的建議。「透過為患者提供醫生所使用的相同資訊，我們旨在使戒煙成為更易達成的目標，即使對過去戒煙困難的人而言也是如此。戒煙需要患者和醫療保健提供者積極配合。這些患者指南對戒煙閉環，獲得最佳成功非常重要。」

在 NCCN 基金會的資助下，現可於 NCCN.org/PatientGuidelines 或透過 NCCN 癌症患者指南應用程式 (NCCN Patient Guides for Cancer App) 免費在線瀏覽或下載《NCCN 患者指南：戒煙》。

《NCCN 患者指南：戒煙》為於以前嘗試戒煙但沒有成功的人以及想戒煙但尚未採取初步行動的人提供了一個新視角，帶來了新的希望。這本書採用了一種鼓舞人心、不帶偏見的方法，認為犯錯和失誤是常見的，且成功的關鍵在於多種療法結合，而非一刀切的解決方案。書中介紹了多種循證方案，諸如尼古丁替代療法 (NRT)，行為治療和非尼古丁藥物的詳細信息。

在 NCCN 基金會®的資助下，現於 NCCN.org/PatientGuidelines 或透過 NCCN 癌症患者指南應用程式 (NCCN Patient Guides for Cancer App) 免費在線瀏覽或下載《NCCN 患者指南：戒煙》 。可以一筆名義費用在 Amazon.com 上購買印刷版本。西班牙語版本也將很快出版。

「癌症患者雖然明白戒煙的重要性，但其成癮性很強。這些 NCCN 患者指南旨在吸引患者積極參與他們自己的護理，將戒煙變成患者、照護人員以及其護理團隊之間的合作雙向對話，」Shields 博士補充道。「其提供了易於理解的工具和支持，幫助人們完成這個充滿挑戰性的旅程。」

「癌症患者在生活中承受著巨大的壓力，」NCCN 基金會執行總監 Patrick Delaney 表示，「他們和他們的醫生首要任務是治療癌症。我們希望這本全新的患者指南可以成為一個附加資源，使人們能夠認識到自己在戒煙方面有選擇的餘地，即使他們專注於其他醫療治療時也是如此。」

NCCN 患者指南的完整系列叢書包括 70 多本免費書籍，為癌症患者及其親近的人們提供易於理解的資訊，幾乎涵蓋了所有類型的癌症，包括預防、篩查、診斷、治療和支援護理等方面。多年來，他們獲得了無數獎項，並被公認為是在線免費健康資訊的可靠來源。

NCCN 患者指南涵蓋的其他支援性護理主題包括如何在癌症治療期間應對疲勞、煩惱或噁心和嘔吐。訪問 NCCN.org/Patients 以查看多種語言的所有書籍和其他資訊。

欲支援 NCCN 患者指南、患者網絡研討會以及為癌症患者及其照顧者提供的其他免費資源，請訪問 NCCN.org/Foundation。

關於國家綜合癌症網絡

國家綜合癌症網絡® (NCCN®) 是一個由頂尖癌症中心組成的非營利聯盟，致力於患者護理、研究和教育。NCCN 致力於改善和促進高質、有效、公平和易獲得的癌症治療，讓所有患者能更好地生活。NCCN 腫瘤臨床實踐指南（簡稱 NCCN 指南®）為癌症治療、預防和支援服務提供透明、循證和經由專家達成共識的建議。它們被公認為癌症管理臨床指示和政策方面的標準，也是任何醫學領域中可用的最完整且常更新的臨床試驗指南。NCCN 患者指南®在 NCCN 基金會®的支援下，提供專業的癌症治療資訊，為病人和照顧者提供資訊並賦能。此外，NCCN 還推進腫瘤方面的繼續教育、全球倡議、政策、研究合作與出版事宜。訪問 NCCN.org 以了解更多資訊。

關於 NCCN 基金會

透過在 NCCN 患者指南系列叢書®和其他患者教育資源中提供全球頂尖癌症專家的公正專家指導，NCCN 基金會為癌症患者及照顧者賦能。NCCN 基金會透過資助在國家癌症研究前沿的有潛力的年輕研究員，致力於改善癌症治療。如欲了解更多關於 NCCN 基金會的資訊，請瀏覽 nccnfoundation.org。

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SOURCE National Comprehensive Cancer Network