Informasi Terbaru Berdasarkan Bukti Dari NCCN Berikan Dukungan Moral dan Dukungan Informasi Bagi Perokok yang Berusaha Berhenti

NCCN Guidelines for Patients: Quitting Smoking baru ini menyajikan berbagai pilihan yang dapat dicapai dan mendorong semangat yang mendukung penderita kanker menjadi lebih sehat.

PLYMOUTH MEETING, Pa., 13 November 2024 /PRNewswire/ - National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) adalah aliansi pusat-pusat kanker terkemuka. Hari ini NCCN mengumumkan penerbitan pedoman pasien baru yang dirancang untuk memberikan dukungan dan panduan penting bagi penderita kanker yang ingin berhenti merokok. Kebiasaan merokok meningkatkan risiko terkena kanker lain, mengurangi efektivitas pengobatan, memperburuk efek samping pengobatan, dan menyebabkan tidak lama bertahan hidup. NCCN Guidelines for Patients®: Quitting Smoking baru ini menjelaskan cara terbaik untuk menggunakan semua sarana yang ada guna membantu perokok berhenti selamanya. Meskipun berfokus pada strategi berhenti merokok untuk penderita kanker, informasi ini juga berguna bagi perokok yang tidak menderita kanker.

The NCCN Guidelines for Patients: Quitting Smoking are available to view or download for free online at NCCN.org/patientguidelines or via the NCCN Patient Guides for Cancer App, thanks to funding from the NCCN Foundation.

"Bagi setiap pasien kanker yang merokok saat didiagnosis atau kapan saja selama menderita kanker, berhenti merokok sama sekali tidak mustahil. Makin cepat berhenti akan lebih baik, tapi kapan saja tetap membantu," kata Peter G. Shields, MD, dari The Ohio State University Comprehensive Cancer Center - James Cancer Hospital and Solove Research Institute. Shields menjabat sebagai Pimpinan NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) Panel for Smoking Cessation, yang mengembangkan rekomendasi berdasarkan bukti dan kesepakatan para ahli bagi penyedia layanan kesehatan. "Dengan memampukan pasien melalui pemberian informasi yang sama seperti yang digunakan dokter, kami ingin mempermudah upaya berhenti merokok, bahkan bagi perokok yang dulunya sulit melakukannya. Berhenti merokok memerlukan upaya aktif dari pasien dan penyedia perawatan kesehatan. Pedoman pasien ini sangat penting untuk mencapai hasil demi kesuksesan terbaik."

NCCN Guidelines for Patients: Quitting Smoking memberikan perspektif baru dan harapan baru bagi perokok yang pernah gagal berhenti maupun yang ingin berhenti tapi belum berusaha sama sekali. Buku ini menggunakan pendekatan yang menyemangati dan tidak menghakimi serta memahami bahwa khilaf adalah hal yang normal; dan kombinasi terapi sering kali menjadi kunci keberhasilan dibanding satu solusi untuk semua orang. Buku ini juga menyajikan beberapa pilihan berdasarkan bukti, termasuk rincian tentang Terapi Pengganti Nikotin (NRT), terapi perilaku, dan obat-obatan non nikotin.

NCCN Guidelines for Patients: Quitting Smoking dapat dilihat atau diunduh online dan tanpa biaya di NCCN.org/patientguidelines atau melalui Aplikasi NCCN Patient Guides for Cancer , berkat pendanaan dari NCCN Foundation ® . Versi cetak tersedia dengan biaya nominal di Amazon.com. Versi bahasa Spanyol juga akan segera diterbitkan.

"Penderita kanker memahami pentingnya berhenti merokok, tapi kecanduannya sangat kuat. NCCN Guidelines for Patients dirancang untuk aktif melibatkan pasien dalam perawatan diri, mengubah upaya berhenti merokok menjadi percakapan kerja sama dua arah antara pasien dan penyedia perawatan kesehatan beserta tim," kata Dr. Shields. "Panduan tersebut menawarkan sarana yang mudah dipahami dan dukungan yang diperlukan untuk mensukseskan proses yang sulit ini."

"Penderita kanker sudah cukup stres," kata Patrick Delaney, Direktur Eksekutif NCCN Foundation. "Hal pertama dan terutama yang dilakukan oleh pasien kanker dan dokter adalah menangani kankernya. Kami harap pedoman pasien yang baru ini dapat menjadi sumber bahan tambahan yang membantu pasien menyadari bahwa tersedia pilihan untuk berhenti merokok, bahkan ketika mereka sedang berfokus pada perawatan medis lainnya."

Perpustakaan lengkap NCCN Guidelines for Patients mencakup lebih dari 70 buku gratis berisi informasi yang mudah dipahami bagi penderita kanker dan orang-orang yang mereka sayangi. Yaitu informasi tentang pencegahan, skrining, diagnosis, pengobatan, dan perawatan suportif untuk hampir semua jenis kanker. NCCN Guidelines for Patients telah mendapatkan banyak penghargaan selama bertahun-tahun dan diakui secara luas sebagai sumber terpercaya untuk informasi kesehatan online tanpa biaya.

Topik perawatan suportif lainnya dalam NCCN Guidelines for Patients mencakup cara mengatasi kelelahan, stres, atau mual dan muntah selama pengobatan kanker. Kunjungi NCCN.org/patients untuk melihat semua buku dan informasi lain dalam berbagai bahasa.

Untuk membantu mendukung NCCN Patient Guidelines, webinar pasien, dan sumber bahan gratis lainnya bagi penderita kanker dan pengasuhnya, kunjungi NCCN.org/foundation.

Tentang National Comprehensive Cancer Network

National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) adalah aliansi nirlaba yang terdiri dari pusat-pusat kanker terkemuka khusus untuk perawatan pasien, penelitian, dan pendidikan. NCCN berkomitmen untuk meningkatkan dan mendukung perawatan kanker yang bermutu tinggi, efektif, adil, dan mudah didapatkan agar semua pasien dapat hidup lebih baik. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) memberikan rekomendasi dari kesepakatan para ahli secara transparan dan berdasarkan bukti bagi pengobatan kanker, pencegahan, dan layanan suportif. Pedoman ini menjadi standar yang diakui untuk petunjuk dan kebijakan klinis dalam penanganan kanker, dan pedoman praktik klinis terlengkap yang sering diperbarui di semua bidang kedokteran. NCCN Guidelines for Patients® menyediakan informasi pengobatan kanker dari para ahli untuk memberikan informasi dan memampukan pasien maupun penyedia perawatan melalui dukungan dari NCCN Foundation®. NCCN juga memajukan pendidikan berkelanjutan, inisiatif global, kebijakan, dan kerja sama penelitian serta publikasi di bidang onkologi. Kunjungi NCCN.org untuk informasi lebih lanjut.

Tentang NCCN Foundation

NCCN Foundation mendukung penderita kanker dan pengasuhnya dengan menyediakan panduan ahli yang netral dari para ahli kanker terkemuka di dunia melalui perpustakaan NCCN Guidelines for Patients® dan berbagai sumber bahan edukasi pasien lainnya. NCCN Foundation juga berkomitmen untuk memajukan pengobatan kanker dengan mendanai para peneliti muda yang berbakat di bidang penelitian kanker. Untuk informasi lebih lanjut mengenai NCCN Foundation, kunjungi nccnfoundation.org.

Kontak Media:

Rachel Darwin

267-622-6624

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2551796/Quitting_Smoking.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/441768/NCCN_Logo.jpg

SOURCE National Comprehensive Cancer Network