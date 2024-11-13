Новая доказательная информация от NCCN предлагает физическую и моральную поддержку людям, пытающимся бросить курить

Новые «Рекомендации для пациентов NCCN: отказ от курения» демонстрируют достижимые и воодушевляющие варианты, которые расширяют возможности людей с раком для достижения лучших результатов в отношении здоровья.

ПЛИМУТ-МИТИНГ, Пенсильвания, 13 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) — альянс ведущих онкологических центров — сегодня объявил о публикации нового руководства для пациентов, призванного обеспечить критическую поддержку и руководство для людей с онкологическими заболеваниями, которые стремятся бросить курить. Продолжение курения повышает риск развития дополнительных видов рака, снижает эффективность лечения, усугубляет побочные эффекты лечения и связано с более короткой выживаемостью. Новые «Рекомендации для пациентов NCCN®: отказ от курения» объясняют, как наилучшим образом использовать существующие инструменты, чтобы помочь кому-либо бросить курить навсегда. Хотя эта информация сосредоточена на стратегиях прекращения курения у людей с раком, она также полезна для курильщиков, у которых нет диагноза рака.

The NCCN Guidelines for Patients: Quitting Smoking are available to view or download for free online at NCCN.org/patientguidelines or via the NCCN Patient Guides for Cancer App, thanks to funding from the NCCN Foundation.

«Для каждого пациента с раком, который курит на момент постановки диагноза или в любое время во время лечения рака, отказ от курения абсолютно возможен. Лучше бросить курить раньше, но это полезно в любое время», — сказал доктор Питер Шилдс (Peter G. Shields) из Ohio State University Comprehensive Cancer Center — James Cancer Hospital and Solove Research Institute. Доктор Шилдс является председателем Совета NCCN по Клиническим рекомендациям NCCN в области онкологии (NCCN Guidelines®) по отказу от курения, который разрабатывает основанные на фактических данных рекомендации, основанные на консенсусе экспертов, предназначенные для поставщиков медицинских услуг. «Предоставляя пациентам ту же информацию, которую используют врачи, мы стремимся сделать отказ от курения более достижимой целью, даже для тех, кто боролся с этим в прошлом. Отказ от курения требует активной работы как пациента, так и лечащего врача. Эти рекомендации для пациентов крайне важны для достижения максимального успеха».

«Рекомендации для пациентов NCCN: отказ от курения» предлагают свежую перспективу и новую надежду для тех, кто ранее безуспешно пытался бросить курить, и тех, кто хочет бросить, но еще не сделал первые шаги. Книга использует обнадеживающий подход без осуждения, признавая, что промахи и ошибки являются обычным явлением и что комбинация методов лечения, а не универсальное решение, часто является ключом к успеху. В ней представлены многочисленные варианты, основанные на фактических данных, включая подробную информацию о никотиновой заместительной терапии (НЗТ), поведенческой терапии и неникотиновых препаратах.

«Рекомендации для пациентов NCCN: отказ от курения» доступны для бесплатного просмотра или скачивания на сайте NCCN.org/patientguidelines или через приложение NCCN Patient Guides for Cancer App благодаря финансированию со стороны фонда NCCN Foundation ® . Печатные версии доступны за символическую плату на Amazon.com. Испанская версия также будет опубликована в ближайшее время.

«Люди с раком понимают критическую важность отказа от курения, но зависимость сильна. Эти «Рекомендации для пациентов NCCN» предназначены для активного вовлечения пациентов в заботу о самих себе, превращая отказ от курения в совместный двусторонний разговор между пациентом и лицами, осуществляющими уход, и их командой по уходу», — добавил доктор Шилдс. — Они предлагают простые для понимания инструменты и поддержку, необходимые для того, чтобы сделать это непростое путешествие успешным».

«Люди с раком испытывают более чем достаточно стресса в своей жизни, — отметил Патрик Делани (Patrick Delaney), исполнительный директор фонда NCCN Foundation. — Они и их врачи занимаются в первую очередь борьбой с самим раком. Мы надеемся, что это новое руководство для пациентов может стать дополнительным ресурсом, который позволит людям осознать, что у них есть варианты, когда дело доходит до отказа от курения, даже если они могут быть сосредоточены на других медицинских методах лечения».

Полная библиотека «Рекомендаций для пациентов NCCN» включает в себя более 70 бесплатных книг, предоставляющих людям с онкологическими заболеваниями и их близким легкую для понимания информацию о профилактике, скрининге, диагностике, лечении и поддерживающей терапии почти всех видов рака. На протяжении многих лет они получили множество наград и широко признаны в качестве надежного источника бесплатной медицинской информации в Интернете.

Другие темы поддерживающей терапии , охватываемые «Рекомендациями для пациентов NCCN», включают способы борьбы с усталостью, стрессом или тошнотой и рвотой во время лечения рака. Посетите NCCN.org/patients, чтобы просмотреть все книги и другие информационные предложения на нескольких языках.

Чтобы поддержать «Рекомендации для пациентов NCCN», вебинары для пациентов и другие бесплатные ресурсы для людей с онкологическими заболеваниями и их опекунов, посетите NCCN.org/foundation.

О National Comprehensive Cancer Network

National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) — это некоммерческая ассоциация ведущих онкологических центров, специализирующаяся на лечении пациентов, осуществлении исследований и образовательной деятельности. Деятельность NCCN направлена на совершенствование качества и облегчение равноправного доступа к эффективной онкологической помощи для улучшения стандартов жизни каждого пациента. Клинические рекомендации NCCN в области онкологии (NCCN Guidelines®) содержат прозрачные, научно обоснованные, согласованные экспертные инструкции по лечению и профилактике рака и оказанию вспомогательных услуг; они являются признанным клиническим стандартом онкологической помощи и политики в области лечения рака и наиболее подробным и часто обновляемым из всех руководств по клинической практике в различных отраслях медицины. «Рекомендации для пациентов NCCN»®) содержат экспертную информацию о лечении рака и предназначены для информирования и расширения возможностей пациентов и лиц, осуществляющих уход за ними, при поддержке фонда NCCN Foundation®. NCCN также содействует непрерывному образованию, глобальным инициативам, политике и сотрудничеству в области исследований и публикаций в сфере онкологии. Для получения дополнительной информации посетите сайт NCCN.org.

Об организации NCCN Foundation

NCCN Foundation расширяет возможности людей больных раком и осуществляющих уход за ними, предоставляя беспристрастные профессиональные рекомендации ведущих специалистов мира в области рака через библиотеку «Рекомендаций для пациентов NCCN»® и другие просветительские ресурсы для пациентов. Фонд NCCN Foundation также стремится совершенствовать лечение рака, финансируя перспективных молодых исследователей страны, находящихся на переднем крае исследований рака. Для получения дополнительной информации о фонде NCCN Foundation посетите веб-сайт nccnfoundation.org.

Контакты для СМИ:

Рэйчел Дарвин (Rachel Darwin)

267-622-6624

[email protected]

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