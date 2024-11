De nouvelles informations fondées sur des données probantes du NCCN offrent un soutien tangible et moral aux personnes qui essaient d'arrêter de fumer.

Nouvelles lignes directrices du NCCN pour les patients : Arrêter de fumer présente des options réalisables et stimulantes qui permettent aux personnes atteintes d'un cancer d'obtenir de meilleurs résultats en matière de santé.

PLYMOUTH MEETING, Pa., 13 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Le National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®)-une alliance de centres de cancérologie de premier plan-a annoncé aujourd'hui la publication d'une nouvelle directive destinée aux patients, conçue pour fournir un soutien et des conseils essentiels aux personnes atteintes d'un cancer qui cherchent à arrêter de fumer. Le fait de continuer à fumer augmente le risque de développer d'autres cancers, réduit l'efficacité du traitement, exacerbe les effets secondaires du traitement et est associé à une survie plus courte. Les nouvelles Lignes directrices du NCCN pour les patients®: Arrêter de fumer explique comment utiliser au mieux les outils qui existent pour aider toute personne à arrêter de fumer pour de bon. Bien qu'elle soit axée sur les stratégies de sevrage tabagique chez les personnes atteintes d'un cancer, l'information est également utile pour les fumeurs qui n'ont pas été diagnostiqués avec un cancer.

"Pour chaque patient atteint d'un cancer qui fume au moment du diagnostic ou à n'importe quel moment de son parcours, il est tout à fait possible d'arrêter de fumer. Il est préférable d'arrêter plus tôt, mais tout moment est utile", a déclaré Peter G. Shields, MD, de l'Ohio State University Comprehensive Cancer Center - James Cancer Hospital et Solove Research Institute. Le Dr Shields préside le groupe d'experts du NCCN sur les lignes directrices de pratique clinique en oncologie (lignes directrices du NCCN®) pour Smoking Cessation, qui élabore des recommandations consensuelles d'experts fondées sur des données probantes à l'intention des prestataires de soins. "En donnant aux patients les mêmes informations que celles utilisées par les médecins, nous voulons faire de l'arrêt du tabac un objectif plus réalisable, même pour ceux qui ont eu des difficultés dans le passé. Le sevrage tabagique nécessite le travail actif du patient et du prestataire de soins de santé. Ces lignes directrices à l'intention des patients sont essentielles pour boucler la boucle et obtenir les meilleurs résultats.

Les lignes directrices du NCCN pour les patients : Arrêter de fumer offre une perspective nouvelle et un espoir renouvelé à ceux qui ont déjà essayé d'arrêter de fumer sans succès et à ceux qui veulent arrêter de fumer mais n'ont pas encore fait les premiers pas. Le livre adopte une approche encourageante, sans jugement, reconnaissant que les dérapages sont fréquents et qu'une combinaison de thérapies, plutôt qu'une solution unique, est souvent la clé du succès. Il présente de nombreuses options fondées sur des données probantes, y compris des détails sur les thérapies de remplacement de la nicotine (TRN), les thérapies comportementales et les médicaments non nicotiniques.

Les lignes directrices du NCCN pour les patients : Arrêter de fumer sont disponibles pour consultation ou téléchargement gratuit en ligne sur NCCN.org/patientguidelines ou via NCCN Patient Guides for Cancer App , grâce au financement de la NCCN Foundation ® . Des versions imprimées sont disponibles pour un prix modique sur Amazon.com. Une version espagnole sera également publiée prochainement.

"Les personnes atteintes d'un cancer comprennent l'importance cruciale d'arrêter de fumer, mais la dépendance est puissante. Ces lignes directrices du NCCN pour les patients sont conçues pour impliquer activement les patients dans leurs propres soins, en transformant le sevrage tabagique en une conversation collaborative à double sens entre le patient, les soignants et l'équipe soignante", a ajouté le Dr Shields. "Ils offrent des outils faciles à comprendre et le soutien nécessaire pour faire de ce parcours difficile une réussite".

"Les personnes atteintes d'un cancer ont plus qu'assez de stress dans leur vie", a fait remarquer Patrick Delaney, Directeur exécutif de la Fondation du NCCN. "Ces personnes et leurs médecins s'attachent avant tout à traiter le cancer lui-même. Nous espérons que ce nouveau guide pour les patients sera une ressource supplémentaire qui permettra aux gens de reconnaître qu'ils ont des options lorsqu'il s'agit d'arrêter de fumer, même s'ils se concentrent sur d'autres traitements médicaux".

La bibliothèque complète des lignes directrices du NCCN pour les patients comprend plus de 70 ouvrages gratuits fournissant aux personnes atteintes d'un cancer et à leurs proches des informations faciles à comprendre sur la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et les soins de soutien pour presque tous les types de cancer. Ils ont reçu de nombreux prix au fil des ans et sont largement reconnus comme une source fiable d'informations gratuites sur la santé en ligne.

Les lignes directrices du NCCN à l'intention des patients abordent d'autres sujets liés aux soins de soutien, notamment la gestion de la fatigue, de la détresse, des nausées et des vomissements pendant le traitement du cancer. Visitez le site NCCN.org/patients pour consulter tous les livres et autres documents d'information en plusieurs langues.

Pour soutenir les directives du NCCN à l'intention des patients, les webinaires destinés aux patients et d'autres ressources gratuites pour les personnes atteintes d'un cancer et leurs soignants, visitez le site NCCN.org/foundation.

