Americká organizace nabízí lidem, kteří se snaží přestat kouřit, další formu podpory

Díky nové příručce americké National Comprehensive Cancer Network mohou onkologičtí pacienti přestat kouřit, a zlepšit tak svůj zdravotní stav.

PLYMOUTH MEETING, Pensylvánie, 13. listopadu 2024 /PRNewswire/ -- Americká síť předních onkologických center National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) dnes oznámila, že vydává novou příručku pro onkologické pacienty, kteří se snaží přestat kouřit. Pokud totiž takový pacient kouří, zvyšuje se u něj riziko vzniku dalších nádorových onemocnění, snižuje se účinnost léčby, zhoršují se vedlejší účinky léčby a snižuje se doba dožití. Nová příručka NCCN Guidelines for Patients®: Quitting Smoking poskytuje návod, jak nejlépe využít existující podporu a s kouřením nadobro přestat. Ačkoliv se příručka zaměřuje na onkologické pacienty, může být užitečná i pro kuřáky bez onkologického onemocnění.

„Každý onkologický pacient, který v době stanovení diagnózy či v době léčby kouří, může snadno přestat. Čím dřív přestane, tím líp, ale je dobré skončit v jakékoliv fázi," uvedl doktor Peter G. Shields z Comprehensive Cancer Center - James Cancer Hospital and Solove Research Institute při Ohio State University. Shields předsedá panelu pro odvykání kouření NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) Panel for Smoking Cessation, který vypracovává doporučení pro poskytovatele zdravotní péče založená na důkazech a odborném konsenzu. „Pacientům poskytujeme stejné informace jako lékařům, čímž se snažíme v odvykání pomoci i těm, jimž se to v minulosti nedařilo. Zanechání kouření vyžaduje aktivní zapojení pacienta i poskytovatele zdravotní péče. Příručky pro pacienty jsou v tomto procesu klíčovým nástrojem, který napomáhá k dosažení úspěchu."

Příručka NCCN Guidelines for Patients: Quitting Smoking nabízí novou perspektivu a novou naději všem lidem, kteří se v minulosti neúspěšně pokoušeli přestat kouřit, i lidem, kteří chtějí přestat kouřit, ale ještě k tomu nepodnikli žádné kroky. Publikace pracuje s povzbuzujícím přístupem, v němž není místo pro odsuzování. Bere v potaz fakt, že v rámci procesu může docházet k lapsům a že klíčem k úspěchu je často kombinace několika léčeb, nikoli jedno jediné univerzální řešení. Příručka představuje různé druhy léčby založené na důkazech, například náhradní nikotinovou terapii (NNT), behaviorální terapii a léky bez nikotinu.

Do příručky lze díky finanční podpoře NCCN Foundation nahlédnout či si ji stáhnout na webu NCCN.org/patientguidelines nebo přes mobilní aplikaci NCCN Patient Guides for Cancer App . Tištěnou verzi lze za symbolický poplatek pořídit na stránce Amazon.com. Příručka brzy vyjde také ve španělštině.

„Onkologičtí pacienti si uvědomují, jak je důležité přestat kouřit, ale závislost je silný faktor. Naše příručka pacienty aktivně zapojuje do procesu péče, a z odvykání kouření se tak stává dialog mezi pacientem, jeho ošetřovateli a ošetřovatelským týmem," dodal Shields. „Příručka nabízí srozumitelné nástroje a poskytuje pacientům podporu, díky dokáží přestat kouřit."

„Onkologičtí pacienti mají v životě stresu více než dost," řekl Patrick Delaney, výkonný ředitel nadace NCCN Foundation. „Tito pacienti i jejich lékaři se soustřeďují především na léčbu rakoviny. Doufáme, že díky naší nové příručce si pacienti uvědomí, jaké mají možnosti, pokud jde o odvykání kouření, i když je pro ně zrovna priorita jiná léčba."

Knihovna příruček organizace NCCN obsahuje více než 70 volně dostupných publikací, které onkologickým pacientům i jejich blízkým poskytují srozumitelné informace o prevenci, screeningu, diagnóze, léčbě a podpůrné péči pro téměř všechny typy rakoviny. V průběhu let získaly příručky celou řadu ocenění a jsou považovány za důvěryhodný internetový zdroj bezplatných informací z oblasti lékařství.

Příručky se zabývají i dalšími tématy podpůrné péče jako například jak zvládat únavu, úzkost nebo nevolnost a zvracení během onkologické léčby. Na webu NCCN.org/patients si můžete prohlédnout všechny publikace a další zdroje informací v několika jazycích.

Chcete-li podpořit vydávání příruček a pořádání webových seminářů pro pacienty i další volně dostupné zdroje pro onkologické pacienty a jejich pečovatele, navštivte web NCCN.org/foundation.

