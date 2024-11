NCCN publikuje nowe, oparte na dowodach wytyczne dla chcących rzucić palenie - opracowane przez specjalistów zalecenia zapewnią im wsparcie praktyczne i moralne

Nowe wytyczne NCCN dla pacjentów chcących rzucić palenie: „NCCN Guidelines for Patients: Quitting Smoking Quitting Smoking" zawierają szereg praktycznych i inspirujących wskazówek dla osób chorych na nowotwory, dzięki którym będą oni mogli poprawić stan swojego zdrowia.

PLYMOUTH MEETING, Pensylwania, 13 listopada 2024 r. /PRNewswire/ -- National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) – organizacja zrzeszająca czołowe ośrodki zajmujące się szeroko rozumianą problematyką nowotworową w zakresie leczenia, badań naukowych i edukacji – ogłosiła dzisiaj publikację nowych wytycznych dla osób chorych na nowotwór, które chcą rzucić palenie. Mają one stanowić dla pacjentów ważne źródło wsparcia i wiedzy w walce z nałogiem. Dalsze palenie pomimo choroby zwiększa ryzyko zachorowania na inne nowotwory, zmniejsza skuteczność leczenia i nasila jego skutki uboczne oraz zmniejsza długość życia. W nowych wytycznych NCCN dla pacjentów – „NCCN Guidelines for Patients®: Quitting Smoking" – wyjaśniono, jak zerwać z nałogiem niktynowym, optymalnie wykorzystując powszechnie dostępne narzędzia. Opisane tam strategie odstawienia palenia skierowane są głównie do osób chorych na nowotwór, jednak równie dobrze mogą sprawdzić się u osób bez diagnozy nowotworowej.

„Rzucenie palenia przez chorych na nowotwór to jak najbardziej osiągalny cel. Może to zrobić każdy, bez względu na to, czy zaczął palić jeszcze przed diagnozą, czy już w trakcie leczenia. Z nałogiem warto zerwać w każdym momencie, choć im wcześniej, tym lepiej – powiedział dr Peter G. Shields z Ohio State University Comprehensive Cancer Center - James Cancer Hospital and Solove Research Institute. Dr Shields pełni funkcję przewodniczącego panelu eksperckiego NCCN ds. wytycznych praktyki klinicznej w onkologii (CCN Clinical Practice Guidelines in Oncology – NCCN Guidelines®) w zakresie odstawiania palenia. Zespół ten opracowuje oparte na dowodach naukowych i konsensusie eksperckim zalecenia dla placówek leczniczych. – Udostępniając pacjentom te same informacje, którymi dysponują lekarze, dajemy im narzędzia realnie ułatwiające rzucenie palenia, nawet jeżeli mają za sobą liczne nieudane próby zerwania z nałogiem. Odstawienie palenia wymaga zaangażowania zarówno ze strony pacjenta, jak i placówki leczniczej. Stworzone przez nas wytyczne dla pacjentów stanowią kluczowy brakujący element tej układanki, zwiększając szanse na powodzenie podejmowanych wysiłków".

Nowe wytyczne NCCN dla pacjentów chcących rzucić palenie – „NCCN Guidelines for Patients: Quitting Smoking" – pozwalają spojrzeć na wyzwanie z innej perspektywy, dając nową nadzieję zarówno osobom, które bezskutecznie próbują rzucić palenie, jak i tym, które chcą zerwać z nałogiem, ale jeszcze nie podjęły kroków w tym kierunku. Autorzy publikacji starają się zachęcić pacjentów do starań bez ich oceniania, zdając sobie sprawę z tego, że wpadki i nawroty nałogu są częstym elementem procesu oraz że nie ma uniwersalnego rozwiązania, a kluczem do sukcesu jest kombinacja różnych podejść terapeutycznych. W wytycznych opisano wiele metod opartych na dowodach naukowych, w tym nikotynową terapię zastępczą, terapię behawioralną oraz leczenie środkami niezawierającymi nikotyny.

Publikacja „NCCN Guidelines for Patients: Quitting Smoking" dostępna jest bezpłatnie dzięki dofinansowaniu z NCCN Foundation® – do wglądu lub pobrania pod adresem NCCN.org/patientguidelines, albo za pośrednictwem aplikacji NCCN Patient Guides for Cancer App. Za symboliczną opłatą można także nabyć egzemplarz papierowy na stronie Amazon.com. Niedługo opublikowana zostanie wersja hiszpańskojęzyczna.

„Chorzy na nowotwór rozumieją, jak ważne jest rzucenie palenia, ale nałóg jest silniejszy. Opracowane wytyczne dla pacjentów mają skłonić ich do zaangażowania się w dbanie o własne zdrowie, sprawiając, że odstawianie palenia będzie procesem opartym na współpracy i dialogu pomiędzy pacjentem i personelem medycznym, pod opieką którego się znajdują – dodał dr Shields. – W publikacji przedstawiono łatwe do zrozumienia narzędzia i wskazówki niezbędne do sprostania temu dużemu wyzwaniu".

„Osoby chorujące na nowotwór mają już wystarczająco dużo stresu – zauważył Patrick Delaney, dyrektor wyknawczy NCCN Foundation. – Zarówno oni, jak i ich lekarze w pierwszej kolejności skupiają się na leczeniu nowotworu. Liczymy, że nowe wytyczne dla pacjentów stanowić będą dla nich dodatkowy zasób, który pozwoli im uzmysłowić sobie, że istnieją skuteczne metody rzucenia palenia, po które mogą sięgnąć, nawet jeżeli obecnie ich priorytetem jest samo leczenie".

Biblioteka NCCN Guidelines for Patients liczy już ponad 70 darmowych pozycji, w których osoby chore na nowotwór i ich bliscy znajdą podane w przystępny sposób informacje na temat profilaktyki, badań przesiewowych, diagnostyki oraz opieki okołoterapeutycznej praktycznie dla każdego rodzaju nowotworu. Publikacje te zostały wyróżnione licznymi nagrodami i są powszechnie uznawane za wiarygodne źródło bezpłatnej informacji zdrowotnej w internecie.

Wśród innych zagadnień opieki okołoterapeutycznej, które poruszono w publikacjach NCCN Guidelines for Patients, wymienić można metody radzenia sobie z nadmiernym zmęczeniem, dystresem lub nudnościami i wymiotami w trakcie leczenia nowotworu. National Comprehensive Cancer Network zaprasza na stronę NCCN.org/patients, gdzie można znaleźć wszystkie publikacje z wytycznymi, a także inne materiały informacyjne w różnych językach.

Osoby chcące wesprzeć finansowo prace nad publikacjami NCCN dla pacjentów, organizacją webinarów dla pacjentów oraz tworzeniem bezpłatnych zasobów dla chorych na nowotwór i ich opiekunów powinny wejść na stronę NCCN.org/foundation.

National Comprehensive Cancer Network

National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) to stowarzyszenie not-for-profit zrzeszające czołowe ośrodki onkologiczne zajmujące się szeroko rozumianą problematyką nowotworową w zakresie leczenia, badań naukowych i edukacji. NCCN za cel stawia sobie polepszanie standardów jakości, skuteczności, sprawiedliwości i dostępu do opieki onkologicznej, aby odmieniać na lepsze życie wszystkich pacjentów. Wytyczne praktyki klinicznej w onkologii (NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology – NCCN Guidelines®) zapewniają przejrzyste oraz oparte na dowodach i konsensusie eksperckim zalecenia dotyczące leczenia i profilaktyki nowotworów oraz usług wsparcia okołoterapeutycznego, stanowiąc standard postępowania klinicznego w leczeniu nowotworów. W żadnej innej dziedzinie medycyny nie powstał zasób zaleceń, który byłby równie kompleksowy i aktualny. Wytyczne dla pacjentów NCCN Guidelines for Patients® zawierają opracowane przez specjalistów informacje na temat leczenia nowotworów, zapewniając pacjentom i ich opiekunom dostęp do informacji wspierających proces terapeutyczny. Publikacje te powstają dzięki wsparciu NCCN Foundation®. NCCN działa również na rzecz kształcenia ustawicznego, realizuje globalne inicjatywy, strategie oraz prowadzi współpracę badawczą i publikuje opracowania z dziedziny onkologii. Więcej informacji można znaleźć na stronie NCCN.org.

NCCN Foundation

NCCN Foundation pomaga osobom cierpiącym na choroby nowotworowe i ich opiekunom, umożliwiając powstawanie obiektywnych wytycznych opracowywanych przez czołowych ekspertów w dziedzinie onkologii, (NCCN Guidelines for Patients®), które udostępniane są w bibliotece NCCN i innych materiałach edukacyjnych przeznaczonych dla pacjentów. NCCN Foundation angażuje się również w rozwój badań nad leczeniem raka, finansując pionierskie prace najzdolniejszych młodych naukowców z całego kraju. Więcej informacji na temat NCCN Foundation można znaleźć na stronie nccnfoundation.org.

