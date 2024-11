Nové informácie založené na dôkazoch od NCCN ponúkajú hmatateľnú aj morálnu podporu ľuďom, ktorí sa snažia prestať fajčiť

Nové usmernenie NCCN pre pacientov: Quitting Smoking (Prestať fajčiť) predstavuje dosiahnuteľné a povzbudzujúce možnosti, vďaka ktorým ľudia s rakovinou môžu dosiahnuť lepšie zdravotné výsledky.

PLYMOUTH MEETING, Pa., 13. november 2024 /PRNewswire/ -- National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®)— združenie popredných onkologických centier – dnes oznámilo zverejnenie nového usmernenia pre pacientov s cieľom poskytnúť kritickú podporu a poradenstvo jednotlivcom s rakovinou, ktorí sa snažia prestať fajčiť. Pokračovanie vo fajčení zvyšuje riziko vzniku ďalších druhov rakoviny, znižuje účinnosť liečby, zhoršuje jej vedľajšie účinky a je spojené s kratšou dobou prežitia. Nové usmernenie pre pacientov NCCN Guidelines for Patients®: Quitting Smoking (Prestať fajčiť) vysvetľuje, ako najlepšie využiť dostupné nástroje, ktoré pomôžu komukoľvek definitívne prestať fajčiť. Informácie sú síce zamerané na stratégie odvykania od fajčenia u ľudí s rakovinou, ale sú užitočné aj pre fajčiarov, ktorí túto diagnózu nemajú.

„Každý pacient s rakovinou, ktorý fajčí pri diagnostike alebo kedykoľvek na svojej ceste s rakovinou, rozhodne zvládne prestať fajčiť. Určite je lepšie prestať skôr, ale pomôže to kedykoľvek," povedal Peter G. Shields, MD, z The Ohio State University Comprehensive Cancer Center – James Cancer Hospital and Solove Research Institute . Dr. Shields je predsedom výboru NCCN pre klinickú prax v onkológii (NCCN Guidelines®) pre odvykanie od fajčenia, ktorý vyvíja odporúčania na základe dôkazov a konsenzu odborníkov určené pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. „Keď poskytneme pacientom rovnaké informácie, aké majú k dispozícii lekári, snažíme sa dosiahnuť, aby sa ukončenie fajčenia stalo dosiahnuteľným cieľom, a to aj pre tých, ktorým sa to v minulosti nepodarilo. Odvykanie od fajčenia si vyžaduje aktívnu prácu pacienta aj poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Toto usmernenie pre pacientov je dôležité pre uzavretie tejto slučky a dosiahnutie najlepšieho úspechu."

Usmernenie NCCN Guidelines for Patients: Quitting Smoking ponúka novú perspektívu a nádej pre tých, ktorí sa predtým pokúšali prestať fajčiť neúspešne, ako aj pre tých, ktorí chcú prestať fajčiť, ale zatiaľ neurobili prvé kroky. Kniha uplatňuje povzbudzujúci prístup bez odsudzovania, uznáva, že lapsusy a omyly sa stávajú a že kľúčom k úspechu je často skôr kombinácia terapií namiesto jedného univerzálneho riešenia. Obsahuje viacero možností založených na dôkazoch, vrátane podrobností o nikotínovej substitučnej terapii (NRT), behaviorálnej terapii a nenikotínových liekoch.

Usmernenie NCCN Guidelines for Patients: Quitting Smoking si môžete bezplatne prezrieť alebo stiahnuť online na adrese NCCN.org/patientguidelines alebo prostredníctvom aplikácie NCCN Patient Guides for Cancer App vďaka financovaniu od nadácie NCCN Foundation® . Tlačené verzie sú k dispozícii za symbolický poplatok na Amazon.com. Pripravuje sa aj vydanie španielskej verzie.

„Ľudia s rakovinou chápu, prečo je kriticky dôležité prestať fajčiť, ale závislosť je silná. Toto usmernenie NCCN pre pacientov je navrhnuté tak, aby pacientov aktívne zapojilo do ich vlastnej starostlivosti a premenilo odvykanie od fajčenia na obojstranný rozhovor medzi pacientom a opatrovateľmi a celým tímom zdravotnej starostlivosti," dodal Dr. Shields. „Ponúka ľahko pochopiteľné nástroje a podporu potrebnú na to, aby bola táto náročná cesta úspešná."

„Ľudia s rakovinou majú v živote stresu viac než dosť," poznamenal Patrick Delaney, výkonný riaditeľ nadácie NCCN Foundation. „So svojimi lekármi sa zaoberajú v prvom rade riešením samotnej rakoviny. Dúfame, že toto nové usmernenie pre pacientov sa stane ďalším zdrojom, ktorý ľuďom umožní spoznať možnosti, ako prestať fajčiť, aj popri zameraní na ostatné liečebné postupy."

Kompletná knižnica usmernení NCCN Guidelines for Patients už obsahuje viac ako 70 bezplatných kníh, ktoré ľuďom s rakovinou a ich blízkym poskytujú ľahko pochopiteľné informácie o prevencii, skríningu, diagnostike, liečbe a podpornej starostlivosti pre takmer každý typ rakoviny. Postupom času získali množstvo ocenení a sú všeobecne uznávané ako dôveryhodný zdroj bezplatných informácií o zdraví online.

Medzi ďalšie témy podpornej starostlivosti, na ktoré sa zameriavajú usmernenia NCCN pre pacientov, patrí napríklad ako zvládať únavu, úzkosť alebo nevoľnosť a vracanie počas liečby rakoviny. Ak si chcete pozrieť všetky knihy a ďalšie informácie vo viacerých jazykoch, navštívte stránku NCCN.org/patients.

Ak chcete podporiť vydávanie usmernení pre pacientov NCCN, webové semináre pre pacientov a ďalšie bezplatné zdroje pre ľudí s rakovinou a ich opatrovateľov, navštívte stránku NCCN.org/foundation.

O združení National Comprehensive Cancer Network

National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) je neziskové združenie popredných onkologických centier, oddaných starostlivosti o pacientov, výskumu a vzdelávaniu. NCCN sa venuje zlepšovaniu a uľahčovaniu kvalitnej, efektívnej, spravodlivej a dostupnej starostlivosti o pacientov s rakovinou, aby všetci mohli žiť lepší život. Usmernenia NCCN pre klinickú prax v onkológii (NCCN Guidelines®) poskytujú transparentné odporúčania odborného konsenzu pre liečbu rakoviny, prevenciu a podporné služby založené na dôkazoch. Predstavujú uznávaný štandard pre klinické smerovanie a zásady v manažmente rakoviny a najdôkladnejšie a často aktualizované usmernenia pre klinickú prax, ktoré sú k dispozícii v akejkoľvek oblasti medicíny. Usmernenia pre pacientov (NCCN Guidelines for Patients®) poskytujú odborné informácie o liečbe rakoviny s cieľom informovať a podporiť pacientov a ich opatrovateľov prostredníctvom podpory nadácie NCCN Foundation®. NCCN tiež rozvíja ďalšie vzdelávanie, globálne iniciatívy, zásady a výskumnú spoluprácu a publikovanie v onkológii. Viac informácií nájdete na stránke NCCN.org.

O nadácii NCCN Foundation

Nadácia NCCN Foundation poskytuje ľuďom s rakovinou a ich opatrovateľom nezaujaté odborné poradenstvo od popredných svetových odborníkov na rakovinu prostredníctvom knižnice usmernení NCCN pre pacientov (NCCN Guidelines for Patients® ) a iné zdroje vzdelávania pacientov. Nadácia NCCN Foundation sa tiež zaviazala napredovať v liečbe rakoviny financovaním nádejných mladých výskumníkov v krajine, ktorí stoja v popredí výskumu rakoviny. Viac informácií o nadácii NCCN Foundation nájdete na stránke nccnfoundation.org.

