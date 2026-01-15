Savaya Group、バリの象徴的ビーチであるクタビーチに新たなビーチフロント施設「ズマナ」を発表

バリ（インドネシア）、2026年1月15日 /PRNewswire/ -- Savaya Groupは本日、インドネシアを代表するホスピタリティ開発企業であるPT Kharisma Anugrah Jawara Abadi（KAJA Group）との提携により、クタビーチの象徴的な海岸線に新たなビーチフロント・ホスピタリティ施設「ズマナ」を発表しました。

現代社会への没入型探求として構想されたズマナは、人間の行動、儀式、自己表現が観察され、増幅され、称賛される生きた環境です。バリの伝説的な夕日を背景に、音楽、建築、集団的集いを通じて体験が展開され、観客と参加者の境界を曖昧にします。

バリで最も歴史的に重要な海岸線の一つに位置するズマナは、かつて島の国際的な魅力を定義した地域に新たな視点をもたらし、クタを現代的なホスピタリティの目的地として再定義します。

国際的に高い評価を受けるRockwell Groupが設計した35,000平方フィートの会場は、ビーチフロントでのデイライフ体験と200席のレストランを融合させ、ゲストが太陽に導かれた午後から、日が暮れて夜へと移り変わるにつれて、洗練されたダイニングとナイトライフへとシームレスに移行できるようにしています。

Savaya GroupのCEOであるAlex Cordovaは次のように述べています。

「Savayaのグローバルな成功を基盤として、このプロジェクトは、明確なアイデンティティとグローバルな関連性を兼ね備えた目的地としてのバリに対する、私たちの長期的な取り組みを強調するものです。私たちは、この地から生まれ、国際的に共感を呼び、バリの永続的な魅力に有意義に貢献するコンセプトの開発に注力しています。私たちの仕事の本質は、顧客が帰った後も長く記憶に残る体験を創出することにあります。」

KAJA GroupのマネージングディレクターであるNadia Tjahyadikartaは次のように付け加えました。

「インドネシアで設立されたグループとして、私たちはグローバルなパートナーシップと独自のコンセプトのバランスを通じて、ポートフォリオの成長を続けています。このプロジェクトは後者に該当し、独自の視点を表現するために一から構想された目的地です。Savaya Groupとの協業により、インドネシアおよび東南アジアにおける新たな基準を打ち立てるビーチフロント体験を誇りをもってご紹介いたします。」

ズマナは2026年にクタビーチに開業予定であり、ライフスタイル、文化、ホスピタリティにおける世界有数の目的地としてのバリの地位をさらに強化します。

Savaya Groupについて

Savaya Groupは、アジア太平洋地域および中東において、レストラン、ナイトライフ、ウェルネス、ライフスタイル施設の開発・運営を行うホスピタリティ企業です。ポートフォリオには、Savaya Bali、Desa Kitsuné、Ina Réが含まれ、体験型ホスピタリティで世界的に評価されるプロジェクトを展開しています。

KAJA GROUPについて

KAJA Group（PT Kharisma Anugrah Jawara Abadi）は、2016年に設立されたインドネシアのホスピタリティ・ライフスタイル開発企業であり、デザイン主導のコンセプトとプレミアムなゲスト体験に注力しています。

