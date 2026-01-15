Savaya Group представляет Zumana -- новый пляжный клуб на знаменитом курорте Кута на Бали

Jan 15, 2026

БАЛИ, Индонезия, 15 января 2026 г. /PRNewswire/ -- Savaya Group в партнерстве с PT Kharisma Anugrah Jawara Abadi (KAJA Group), известным индонезийским застройщиком в сфере гостиничного бизнеса, сегодня представила пляжный клуб Zumana — новый курортный комплекс, расположенный вдоль знаменитой береговой линии пляжа Кута (Kuta Beach).

Zumana Beach Club - Bali, Indonesia
Задуманный как погружение в современное общество, Zumana представляет собой живую среду, в которой человеческое поведение, ритуалы и способы самовыражения становятся объектом внимания, усиления и поощрения. На фоне знаменитых балийских закатов эти впечатления подчеркиваются музыкой, архитектурой и коллективными формами взаимодействия, стирая границы между зрителями и участниками волшебства.

Расположенный на одной из самых исторически значимых побережий Бали, Zumana по-новому представляет Куту как современное направление для туризма, предлагая свежий взгляд на территорию, которая в свое время определяла мировую привлекательность острова.

Объект площадью 35.000 квадратных футов, разработанный всемирно известной компанией Rockwell Group, включает пляжный комплекс на морском побережье и ресторан на 200 мест, что позволяет гостям плавно продолжить отдых на пляже в течение дня эксклюзивным ужином и ночной развлекательной программой.

Алекс Кордова (Alex Cordova), генеральный директор Savaya Group, отмечает:
«Опираясь на глобальный успех Savaya, этот проект подчеркивает наше долгосрочное стремление развивать Бали как туристическое направление, обладающее как яркой самобытностью, так и глобальной значимостью. Мы сосредоточены на разработке концепций, которые берут свое начало здесь, находят отклик на международном уровне и вносят значимый вклад в неизменную привлекательность острова. Суть нашей работы — предложить гостям впечатления, которые останутся с ними надолго после их отъезда».

Надя Тьяхьядикарта (Nadia Tjahyadikarta), управляющий директор KAJA Group, добавляет:
«Как группа компаний, базирующаяся в Индонезии, мы продолжаем расширять наш портфель предложений, сочетая глобальное партнерство и оригинальные концепции. Этот проект относится ко второму варианту — туристическое направление, созданное с нуля для выражения четкой и самостоятельной точки зрения. В сотрудничестве с Savaya Group мы с гордостью представляем прибрежный проект, который задает новый стандарт для Индонезии и Юго-Восточной Азии».

Открытие курортного комплекса Zumana на пляже Кута (Kuta Beach) запланировано на 2026 год и призвано еще больше укрепить позиции Бали как одного из ведущих мировых направлений в сфере образа жизни, культуры и гостеприимства.

www.ZumanaBali.com

О Savaya Group

Savaya Group — группа компаний, занимающаяся развитием объектов гостиничного бизнеса и управлением ресторанами, ночными клубами, оздоровительными и велнес-центрами в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке. В портфель группы входят проекты Savaya Bali, Desa Kitsuné и Ina Ré, получившие международное признание за инновационный опыт в сфере гостеприимства.

О KAJA GROUP

KAJA Group (PT Kharisma Anugrah Jawara Abadi) — индонезийский застройщик в сфере гостиничного бизнеса и стиля жизни, основанный в 2016 году и специализирующийся на дизайнерских концепциях и эксклюзивном обслуживании гостей премиум-класса.

