Schwarzkopf Professional 任命 Tracey Cunningham 為美國髮色與技術創意總監，Jacob Schwartz 為美國髮色趨勢大使

Schwarzkopf Professional 與美髮大師攜手合作，擴展其名人染髮師計劃

洛杉磯2024年10月23日 /美通社/ -- 自 1898 年以來，Schwarzkopf Professional 是自 1898 年以來受歡迎的髮型行業先驅，今天宣布了歷史悠久的合作，進一步鞏固其成為好萊塢最炙手可熱的染髮師的染髮品牌地位。Schwarzkopf Professional 以其卓越的髮色創新而聞名，邀請名人染髮師 Jacob Schwartz 擔任美國髮色趨勢大使，以及 Mèche Salon in Beverly Hills 共同擁有人 Tracey Cunningham 擔任美國髮色與技術創意總監。這些策略性公告，使這全球知名品牌能夠繼續有機地提升其在北美的業務，推動國家染髮趨勢，並讓全國各地的染髮師都能運用荷里活巨星的染髮技術。

隨著 Schwarzkopf Professional 擴大其大使網絡，Cunningham 和 Schwartz 是此品牌家族的完美新成員。去年，Schwarzkopf 挑選了荷里活最炙手可熱的造型師 Chris Appleton 擔任 Schwarzkopf 全球色彩大使，進一步鞏固 Schwarzkopf 在美國名人圈中的地位。 「Tracey 和 Jacob 是為荷里活精英服務的代名詞，並永遠處於時尚前衛髮型趨勢的最前線。兩位對色彩的卓越追求，使他們成為終極合作夥伴，」Schwarzkopf Professional U.S. 總經理 Michelle Chandler 表示：「除了每天與頂級人才合作，發揮他們的色彩專業知識，Tracey 和 Jacob 真正吸引我們的是兩位的熱情和開放，願意分享和傳授其技術。通過持續的染髮師教育，這些合作夥伴關係將鼓勵客戶在沙龍中要求使用 Schwarzkopf Professional 產品，重現他們喜愛的明星造型。 無論客戶在何處，客戶都可以相信，使用 Schwarzkopf Professional 的美髮店會為其染髮師提供所需的工具，以打造他們心目中的髮型。」

與 Jacob Schwartz 的合作關係，是他多年來為 A-List 客戶使用 Schwarzkopf Professional 配方的成果。Schwartz 最初為 Margot Robbie 的金髮設計了出色的配方，引起品牌的注意。Schwartz 於 2023 年與 Mattel 合作推出 BLONDME Ⓡ 系列時，首次與施華蔻結盟。他是講述如何實現標誌性金髮色的完美教育家。以更廣泛的方式合作是順理成章的。Jacob Schwartz 表示：「我多年來一直在我的客戶上使用 Schwarzkopf，能夠與此品牌建立合作夥伴關係，我很榮幸。BLONDME Ⓡ 系列改變了我使用「Spun with Gold」技術的方式，讓我能夠在每位客戶的髮型上體現真正的藝術精神。」

Schwartz 在 Mèche 與 Cunningham 一起工作，讓她重新認識 Schwarzkopf，最終使她從近二十年的專業染色慣例轉換過來，一同使用這品牌。Schwarzkopf Professional 的全球範圍、合作精神和對創新的承諾，讓 Cunningham 對 Mèche Salon 的產品系列非常信任；Cunningham 是 Mèche Salon 的共同擁有人。

「我很高興地宣布，我已加入 Schwarzkopf Professional 的專業色彩團隊，擔任其美國髮色與技術創意總監。我從事染髮師的工作已有數十年，為名人染髮，以及演員從由一個角色轉換至另一角色所需的各種髮色變化。這要求我信任我使用的染髮產品一樣，和客戶信任由我來實現染髮結果一樣！」Cunningham 說。「過去的幾個月內，Schwarzkopf Professional 的專業團隊與我花了數小時，在 Mèche（我與他人共同擁有的美髮店）測試和轉換我的每一種配方。轉換產品線是令人難以接受的想法，但結果確實有所回報！沙龍的其他色彩師，對嘗試不同的東西非常感興趣，一起走過這段旅程真的很鼓舞人心。 Schwarzkopf Professional 一直是我們業界的色彩黃金標準，我可以說我真的相信這一系列，並期待激勵專業人士與我一起作出改變！讓我感到極其振奮的，是有機會加入團隊參加他們的實驗室，與他們的化學家一起創造出簡直不存在的色彩。關鍵的是在兩次預約之間，讓您的顧客髮色的底色得到互補，保持髮型完好，並維持髮質強韌。Schwarzkopf Professional 對我來說，是克服我在座椅上面臨的所有日常挑戰方面的一項資產。如果沒有我們忠誠的客戶和其信任，我們還能有今日的成就？」

Cunningham 和 Schwartz 在 Mèche 為荷里活一些最偉大的名人提供服務，這是「色彩迷戀者」(Color Obssessed) 之家。A-list 客戶包括 Charlize Theron、Emma Stone、Margot Robbie、Sydney Sweeney、Anya Taylor Joy、Paris Hilton、Khloe Kardashian、Bella Hadid、Daisy Edgar Jones、Priyanka Chopra Jonas、Lana Del Rey、Suki Waterhouse、Troye Sivan、Camilla Cabello、Bebe Rexha、Shakira、Mariah Carey 等。Mèche 現在將提供全系列的 Schwarzkopf Professional 色彩產品。

要了解更多，並追蹤 Tracey 和 Jacob 的染髮之旅，請瀏覽 Schwarzkopf Professional (schwarzkopf-professional.com) 並追蹤 @schwarzkopfusa。

Henkel in North America 簡介

Henkel 在北美的知名品牌組合包括：Schwarzkopf® 護髮產品、Dial® 肥皂、Persil®、Purex® 和 all® 洗衣液、Snuggle® 衣物柔順劑以及 Loctite®、Technomelt® 和 Bonderite® 粘合劑。2023 年，北美的銷售額接近 66 億美元（60 億歐元），佔公司全球銷售額的 28%。Henkel 在美國、加拿大和波多黎各約有 8,000 名員工。有關更多資訊，請瀏覽 http://www.henkel-northamerica.com 和 Twitter 的 @Henkel_NA。

相片資料可於 www.henkel-northamerica.com/press 內找到

SOURCE Schwarzkopf Professional